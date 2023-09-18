https://ria.ru/20230918/sputnik-1897041209.html

Университет из Таиланда впервые стал участником SputnikPro

Университет из Таиланда впервые стал участником SputnikPro - РИА Новости, 18.09.2023

Университет из Таиланда впервые стал участником SputnikPro

В онлайн-сессии SputnikPro принял участие университет Таммасат, став первой площадкой в Таиланде, присоединившейся к проекту. Перед студентами Факультета... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T17:32

2023-09-18T17:32

2023-09-18T17:32

россия

таиланд

sputnik

миа "россия сегодня"

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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. В онлайн-сессии SputnikPro принял участие университет Таммасат, став первой площадкой в Таиланде, присоединившейся к проекту. Перед студентами Факультета россиеведения и евразиеведения выступил советник медиагруппы "Россия сегодня" Олег Дмитриев. Он познакомил слушателей с основными трендами медиарынка в России и в мире, рассказал об основных отличиях иновещания от производства новостей для национальной аудитории, а также подробно остановился на проблеме фейковых новостей и её влиянии на современное состояние медиа."Всегда приятно рассказывать о российских реалиях тем людям за рубежом, которые не только интересуются Россией, но и практически без акцента говорят по-русски", – отметил Дмитриев."Мне очень понравилось данное мероприятие. Оно позволило нам лучше понять работу российских СМИ и приобрести навыки, которые смогут помочь студентам и выпускникам в их будущей работе", – поделился своими впечатлениями профессор факультета россиеведения Парит Аруноаст.Университет Таммасат – государственное высшее учебное заведение, расположенное в г. Бангкок (Таиланд). В образовательную структуру университета входят 19 факультетов и 5 институтов, обеспечивающих подготовку студентов по широкому спектру гуманитарных и технических специальностей. Всего в университете обучается свыше 50 тысяч студентов.SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как медиаменеджеры Sputnik, так и другие известные российские эксперты. На сессиях обсуждают различные аспекты журналисткой профессии, включая производство мультимедийного контента, работу в социальных сетях, привлечение трафика на новостные ресурсы и многое другое. С марта 2018 года в мастер-классах SputnikPro приняли участие более 10 000 слушателей из 80+ государств.

https://ria.ru/20230915/telekanal-1896622476.html

https://ria.ru/20230905/sotrudnichestvo-1894290247.html

россия

таиланд

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, таиланд, sputnik, миа "россия сегодня"