https://ria.ru/20230918/sputnik-1897041209.html
Университет из Таиланда впервые стал участником SputnikPro
Университет из Таиланда впервые стал участником SputnikPro - РИА Новости, 18.09.2023
Университет из Таиланда впервые стал участником SputnikPro
В онлайн-сессии SputnikPro принял участие университет Таммасат, став первой площадкой в Таиланде, присоединившейся к проекту. Перед студентами Факультета... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T17:32
2023-09-18T17:32
2023-09-18T17:32
россия
таиланд
sputnik
миа "россия сегодня"
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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. В онлайн-сессии SputnikPro принял участие университет Таммасат, став первой площадкой в Таиланде, присоединившейся к проекту. Перед студентами Факультета россиеведения и евразиеведения выступил советник медиагруппы "Россия сегодня" Олег Дмитриев. Он познакомил слушателей с основными трендами медиарынка в России и в мире, рассказал об основных отличиях иновещания от производства новостей для национальной аудитории, а также подробно остановился на проблеме фейковых новостей и её влиянии на современное состояние медиа."Всегда приятно рассказывать о российских реалиях тем людям за рубежом, которые не только интересуются Россией, но и практически без акцента говорят по-русски", – отметил Дмитриев."Мне очень понравилось данное мероприятие. Оно позволило нам лучше понять работу российских СМИ и приобрести навыки, которые смогут помочь студентам и выпускникам в их будущей работе", – поделился своими впечатлениями профессор факультета россиеведения Парит Аруноаст.Университет Таммасат – государственное высшее учебное заведение, расположенное в г. Бангкок (Таиланд). В образовательную структуру университета входят 19 факультетов и 5 институтов, обеспечивающих подготовку студентов по широкому спектру гуманитарных и технических специальностей. Всего в университете обучается свыше 50 тысяч студентов.SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как медиаменеджеры Sputnik, так и другие известные российские эксперты. На сессиях обсуждают различные аспекты журналисткой профессии, включая производство мультимедийного контента, работу в социальных сетях, привлечение трафика на новостные ресурсы и многое другое. С марта 2018 года в мастер-классах SputnikPro приняли участие более 10 000 слушателей из 80+ государств.
https://ria.ru/20230915/telekanal-1896622476.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, таиланд, sputnik, миа "россия сегодня"
Россия, Таиланд, Sputnik, МИА "Россия сегодня"
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. В онлайн-сессии SputnikPro принял участие университет Таммасат, став первой площадкой в Таиланде, присоединившейся к проекту. Перед студентами Факультета россиеведения и евразиеведения выступил советник медиагруппы "Россия сегодня" Олег Дмитриев. Он познакомил слушателей с основными трендами медиарынка в России и в мире, рассказал об основных отличиях иновещания от производства новостей для национальной аудитории, а также подробно остановился на проблеме фейковых новостей и её влиянии на современное состояние медиа.
"Всегда приятно рассказывать о российских реалиях тем людям за рубежом, которые не только интересуются Россией, но и практически без акцента говорят по-русски", – отметил Дмитриев.
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"Мне очень понравилось данное мероприятие. Оно позволило нам лучше понять работу российских СМИ и приобрести навыки, которые смогут помочь студентам и выпускникам в их будущей работе", – поделился своими впечатлениями профессор факультета россиеведения Парит Аруноаст.
Университет Таммасат
– государственное высшее учебное заведение, расположенное в г. Бангкок
(Таиланд). В образовательную структуру университета входят 19 факультетов и 5 институтов, обеспечивающих подготовку студентов по широкому спектру гуманитарных и технических специальностей. Всего в университете обучается свыше 50 тысяч студентов.
SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как медиаменеджеры Sputnik, так и другие известные российские эксперты. На сессиях обсуждают различные аспекты журналисткой профессии, включая производство мультимедийного контента, работу в социальных сетях, привлечение трафика на новостные ресурсы и многое другое. С марта 2018 года в мастер-классах SputnikPro приняли участие более 10 000 слушателей из 80+ государств.
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