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Бречалов рассказал о помощи участникам СВО из Удмуртии и их семьям - РИА Новости, 18.09.2023
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Удмуртская Республика
 
21:58 18.09.2023
https://ria.ru/20230918/spetsoperatsiya-1897094427.html
Бречалов рассказал о помощи участникам СВО из Удмуртии и их семьям
Бречалов рассказал о помощи участникам СВО из Удмуртии и их семьям - РИА Новости, 18.09.2023
Бречалов рассказал о помощи участникам СВО из Удмуртии и их семьям
Более трех тысяч участников спецоперации из Удмуртии получили помощь в фонде "Защитники Отечества", из региона в зону СВО отправили более одной тысячи тонн... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T21:58
2023-09-18T21:58
удмуртская республика
александр бречалов
удмуртская республика (удмуртия)
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УФА, 18 сен - РИА Новости. Более трех тысяч участников спецоперации из Удмуртии получили помощь в фонде "Защитники Отечества", из региона в зону СВО отправили более одной тысячи тонн гуманитарной помощи, сообщил глава региона Александр Бречалов. "Меры поддержки для бойцов, льготы для их семей, гуманитарная помощь - сегодня на совещании говорили о вопросах, связанных с СВО. Несколько важных цифр - 3421 человек - солдаты и их близкие - получили помощь в фонде "Защитники Отечества" с оформлением документов и льгот, реабилитацией и медицинскими услугами, юридическими консультациями и бытовыми вопросами", - написал Бречалов в своем телеграм-канале. По его словам, 26 семей участников спецоперации заключили социальный контракт для запуска своего дела, помощи с трудоустройством, поддержки в сложной ситуации. А 160 человек обратились за субсидией на приобретение газового оборудования и получили положительное решение. "Более одной тысячи детей, чьи папы сегодня находятся в зоне СВО, бесплатно посещают детские сады. Около 480 ребят получили путевки в загородные и пришкольные лагеря. Кроме того, дети летом были в зоопарке, Летнем саду и Динополисе, катались на теплоходе", - отметил Бречалов. Глава Удмуртии добавил, что 1 тысячу тонн гуманитарной помощи отправила республика в зону СВО через фонд "Сообщество". "Послали нашим бойцам квадрокоптеры, планшеты, ноутбуки, тепловизоры, рации, генераторы, инструменты, строительные и пиломатериалы, обмундирование и медикаменты", - подчеркнул Бречалов. По данным главы региона, для того, чтобы сохранить память о героизме удмуртских солдат, идет сбор материалов для электронной Книги Памяти. Музей Калашникова и Национальный музей Удмуртии готовят экспозиции, посвященные спецоперации.
https://ria.ru/20230814/udmurtiya-1890057717.html
https://ria.ru/20230816/izhevsk-1890387206.html
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александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия)
Удмуртская Республика, Александр Бречалов, Удмуртская Республика (Удмуртия)
Бречалов рассказал о помощи участникам СВО из Удмуртии и их семьям

Бречалов: 3421 боец СВО из Удмуртии получил помощь от "Защитники Отечества"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ. Архивное фото
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УФА, 18 сен - РИА Новости. Более трех тысяч участников спецоперации из Удмуртии получили помощь в фонде "Защитники Отечества", из региона в зону СВО отправили более одной тысячи тонн гуманитарной помощи, сообщил глава региона Александр Бречалов.
"Меры поддержки для бойцов, льготы для их семей, гуманитарная помощь - сегодня на совещании говорили о вопросах, связанных с СВО. Несколько важных цифр - 3421 человек - солдаты и их близкие - получили помощь в фонде "Защитники Отечества" с оформлением документов и льгот, реабилитацией и медицинскими услугами, юридическими консультациями и бытовыми вопросами", - написал Бречалов в своем телеграм-канале.
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По его словам, 26 семей участников спецоперации заключили социальный контракт для запуска своего дела, помощи с трудоустройством, поддержки в сложной ситуации. А 160 человек обратились за субсидией на приобретение газового оборудования и получили положительное решение.
"Более одной тысячи детей, чьи папы сегодня находятся в зоне СВО, бесплатно посещают детские сады. Около 480 ребят получили путевки в загородные и пришкольные лагеря. Кроме того, дети летом были в зоопарке, Летнем саду и Динополисе, катались на теплоходе", - отметил Бречалов.
Глава Удмуртии добавил, что 1 тысячу тонн гуманитарной помощи отправила республика в зону СВО через фонд "Сообщество". "Послали нашим бойцам квадрокоптеры, планшеты, ноутбуки, тепловизоры, рации, генераторы, инструменты, строительные и пиломатериалы, обмундирование и медикаменты", - подчеркнул Бречалов.
По данным главы региона, для того, чтобы сохранить память о героизме удмуртских солдат, идет сбор материалов для электронной Книги Памяти. Музей Калашникова и Национальный музей Удмуртии готовят экспозиции, посвященные спецоперации.
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Удмуртская РеспубликаАлександр БречаловУдмуртская Республика (Удмуртия)
 
 
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