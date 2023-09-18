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ВСУ потеряли до 55 военных в районе Вербового Запорожской области
ВСУ потеряли до 55 военных в районе Вербового Запорожской области - РИА Новости, 18.09.2023
ВСУ потеряли до 55 военных в районе Вербового Запорожской области
ВС РФ на запорожском направлении нанесли удар по ВСУ у Вербового, уничтожено до 55 военных ВСУ и девять единиц техники, включая одну американскую... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T14:04
2023-09-18T14:04
2023-09-18T14:10
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
запорожская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. ВС РФ на запорожском направлении нанесли удар по ВСУ у Вербового, уничтожено до 55 военных ВСУ и девять единиц техники, включая одну американскую контрбатарейную РЛС AN/TPQ-50, сообщило Минобороны России в сводке. "На запорожском направлении слаженными действиями подразделений российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 71-й егерской бригады в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области. Уничтожено до 55 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, две гаубицы Д-30, орудие М119 производства США, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50", - сказали в Минобороны.
запорожская область
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вооруженные силы украины, запорожская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Вооруженные силы РФ
ВСУ потеряли до 55 военных в районе Вербового Запорожской области
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 55 военных у Вербового Запорожской области