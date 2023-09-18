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В Минобороны оценили потери украинских войск на Донецком направлении
В Минобороны оценили потери украинских войск на Донецком направлении - РИА Новости, 18.09.2023
В Минобороны оценили потери украинских войск на Донецком направлении
Войска Украины потеряли за сутки на донецком направлении около 250 военнослужащих, российскими подразделениями отражено шесть атак противника, сообщили в... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T13:55
2023-09-18T13:55
2023-09-18T14:09
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на донецком направлении около 250 военнослужащих, российскими подразделениями отражено шесть атак противника, сообщили в понедельник в сводке Минобороны РФ."Потери противника составили до 255 военнослужащих, три боевые бронированные машины и семь автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также гаубица Д-30. Кроме того, в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ", - сказали в ведомстве.Там добавили, что подразделениями "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией на донецком направлении отражены шесть атак противника в районах населенных пунктов Клещеевка, Веселое, Майорск, Марьинка и Водяное Донецкой народной республики.
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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ
В Минобороны оценили потери украинских войск на Донецком направлении
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 255 военных на Донецком направлении