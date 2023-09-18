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Российские спасатели извлекли из-под завалов в Ливии тела пяти погибших - РИА Новости, 18.09.2023
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06:52 18.09.2023 (обновлено: 07:00 18.09.2023)
https://ria.ru/20230918/spasateli-1896885396.html
Российские спасатели извлекли из-под завалов в Ливии тела пяти погибших
Российские спасатели извлекли из-под завалов в Ливии тела пяти погибших - РИА Новости, 18.09.2023
Российские спасатели извлекли из-под завалов в Ливии тела пяти погибших
Тела пяти погибших извлечены из-под завалов после разрушительного наводнения в Ливии, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T06:52
2023-09-18T07:00
ливия
дерна (муниципалитет)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
центроспас
красный полумесяц
в мире
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Тела пяти погибших извлечены из-под завалов после разрушительного наводнения в Ливии, сообщает пресс-служба МЧС России. "В течение суток обследована площадь более трех квадратных километров и десять километров береговой линии, из-под завалов извлечены тела пяти погибших, обследованы 75 объектов на предмет поиска живых людей под завалами", - говорится в сообщении.Отмечается, что врачи полевого мобильного госпиталя отряда "Центроспас" оказали медпомощь 35 пострадавшим, в том числе трем детям. Кроме того, для обследования территории были задействованы беспилотные авиасистемы. Добавляется, что на сегодняшний день запланировано продолжение поисково-спасательных работ, в том числе водолазными расчетами с применением эхолота и оказание медицинской помощи пострадавшему населению. По данным местного отделения Красного Полумесяца, число погибших в результате наводнений на востоке Ливии превысило 11 тысяч, пропали без вести около 20 тысяч человек. Согласно информации Международной организации миграции (МОМ), более 38 тысяч человек покинули районы на северо-востоке Ливии, пострадавшие в результате наводнения. На прошлой неделе из-за проливных дождей, вызванных циклоном "Даниэль", были зафиксированы паводки и наводнения в ряде городов и населенных пунктов на востоке Ливии, включая Эль-Байду и Дерну. В результате в регионе были закрыты аэропорты и морские порты. Города Суса и Дерна на востоке страны были объявлены зонами стихийного бедствия. В затронутых наводнениями городах был введен комендантский час.
https://ria.ru/20230917/liviya-1896774884.html
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ливия, дерна (муниципалитет), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), центроспас, красный полумесяц, в мире
Ливия, Дерна (муниципалитет), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Центроспас, Красный полумесяц, В мире
Российские спасатели извлекли из-под завалов в Ливии тела пяти погибших

Российские спасатели извлекли из-под завалов в Ливии пять погибших от наводнения

© AP Photo / Jamal AlkomatyПоследствия циклона "Даниэль" в Дерне, Ливия
Последствия циклона Даниэль в Дерне, Ливия - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© AP Photo / Jamal Alkomaty
Последствия циклона "Даниэль" в Дерне, Ливия. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Тела пяти погибших извлечены из-под завалов после разрушительного наводнения в Ливии, сообщает пресс-служба МЧС России.
"В течение суток обследована площадь более трех квадратных километров и десять километров береговой линии, из-под завалов извлечены тела пяти погибших, обследованы 75 объектов на предмет поиска живых людей под завалами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что врачи полевого мобильного госпиталя отряда "Центроспас" оказали медпомощь 35 пострадавшим, в том числе трем детям. Кроме того, для обследования территории были задействованы беспилотные авиасистемы.
Добавляется, что на сегодняшний день запланировано продолжение поисково-спасательных работ, в том числе водолазными расчетами с применением эхолота и оказание медицинской помощи пострадавшему населению.
По данным местного отделения Красного Полумесяца, число погибших в результате наводнений на востоке Ливии превысило 11 тысяч, пропали без вести около 20 тысяч человек. Согласно информации Международной организации миграции (МОМ), более 38 тысяч человек покинули районы на северо-востоке Ливии, пострадавшие в результате наводнения.
На прошлой неделе из-за проливных дождей, вызванных циклоном "Даниэль", были зафиксированы паводки и наводнения в ряде городов и населенных пунктов на востоке Ливии, включая Эль-Байду и Дерну. В результате в регионе были закрыты аэропорты и морские порты. Города Суса и Дерна на востоке страны были объявлены зонами стихийного бедствия. В затронутых наводнениями городах был введен комендантский час.
Последствия циклона Даниэль в Дерне, Ливия - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
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ЛивияДерна (муниципалитет)РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЦентроспасКрасный полумесяцВ мире
 
 
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