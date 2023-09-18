https://ria.ru/20230918/sotrudnichestvo-1897007759.html
ОНГК намерена вместе с китайским партнером создать грузовой терминал в ЕАО
ОНГК намерена вместе с китайским партнером создать грузовой терминал в ЕАО - РИА Новости, 18.09.2023
ОНГК намерена вместе с китайским партнером создать грузовой терминал в ЕАО
Объединенная нефтегазохимическая компания (ООО "ОНГК") и китайская Xuan Yuan Industrial Development CO., LTD подписали соглашение о совместном финансировании... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T15:32
2023-09-18T15:32
2023-09-18T15:32
экономика
россия
фонд "росконгресс"
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Объединенная нефтегазохимическая компания (ООО "ОНГК") и китайская Xuan Yuan Industrial Development CO., LTD подписали соглашение о совместном финансировании строительства трансграничного перевалочного комплекса "Союз" на территории опережающего развития "Амуро-Хинганская" в Еврейской автономной области, сообщает Фонд Росконгресс, сопровождавший проект. "В рамках VIII Восточного экономического форума во Владивостоке было подписано соглашение о совместном финансировании строительства трансграничного перевалочного комплекса "Союз" на сумму 5 миллиардов юаней, которое будет привлечено за счет кредитования в российско-китайских финансовых институтах", – приводятся в сообщении слова генерального директора ООО "ОНГК" Александра Захарова. Комплекс будет сооружен на участке возле нового железнодорожного мостового перехода Нижнеленинское–Тунцзян. Практическую реализацию проекта осуществляет ОНГК. В составе комплекса планируется построить нефтетерминал для приема, хранения, блендирования и налива сырой нефти и нефтегазоконденсатных смесей в объеме до 5,8 миллиона тонн в год, нефтебазу для приема, хранения и отпуска нефтепродуктов и прямогонного мазута в объеме до миллиона тонн в год, газонаполнительный комплекс для перевалки сжиженных углеводородных газов объемом до 0,65 миллиона тонн в год, контейнерную площадку, а также склады и ангары площадью 200 тысяч квадратных метров. Как отмечается в сообщении, строительство комплекса на территории России позволит обеспечить паритет в объемах перевалки экспортно-импортных грузов между Россией и Китаем на погранпереходе Нижнеленинское–Тунцзян, а также гарантировать конечным грузополучателям на территории Китая бесперебойное и надежное обеспечение по долгосрочным контрактам всей номенклатурой грузов.
https://ria.ru/20230803/razvitie-1887988661.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, фонд "росконгресс"
Экономика, Россия, Фонд "Росконгресс"
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Объединенная нефтегазохимическая компания (ООО "ОНГК") и китайская Xuan Yuan Industrial Development CO., LTD подписали соглашение о совместном финансировании строительства трансграничного перевалочного комплекса "Союз" на территории опережающего развития "Амуро-Хинганская" в Еврейской автономной области, сообщает Фонд Росконгресс, сопровождавший проект.
"В рамках VIII Восточного экономического форума во Владивостоке
было подписано соглашение о совместном финансировании строительства трансграничного перевалочного комплекса "Союз" на сумму 5 миллиардов юаней, которое будет привлечено за счет кредитования в российско-китайских финансовых институтах", – приводятся в сообщении слова генерального директора ООО "ОНГК" Александра Захарова
.
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Комплекс будет сооружен на участке возле нового железнодорожного мостового перехода Нижнеленинское–Тунцзян. Практическую реализацию проекта осуществляет ОНГК.
В составе комплекса планируется построить нефтетерминал для приема, хранения, блендирования и налива сырой нефти и нефтегазоконденсатных смесей в объеме до 5,8 миллиона тонн в год, нефтебазу для приема, хранения и отпуска нефтепродуктов и прямогонного мазута в объеме до миллиона тонн в год, газонаполнительный комплекс для перевалки сжиженных углеводородных газов объемом до 0,65 миллиона тонн в год, контейнерную площадку, а также склады и ангары площадью 200 тысяч квадратных метров.
Как отмечается в сообщении, строительство комплекса на территории России
позволит обеспечить паритет в объемах перевалки экспортно-импортных грузов между Россией и Китаем
на погранпереходе Нижнеленинское–Тунцзян, а также гарантировать конечным грузополучателям на территории Китая бесперебойное и надежное обеспечение по долгосрочным контрактам всей номенклатурой грузов.