https://ria.ru/20230918/sotrudnichestvo-1897007759.html

ОНГК намерена вместе с китайским партнером создать грузовой терминал в ЕАО

ОНГК намерена вместе с китайским партнером создать грузовой терминал в ЕАО - РИА Новости, 18.09.2023

ОНГК намерена вместе с китайским партнером создать грузовой терминал в ЕАО

Объединенная нефтегазохимическая компания (ООО "ОНГК") и китайская Xuan Yuan Industrial Development CO., LTD подписали соглашение о совместном финансировании... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T15:32

2023-09-18T15:32

2023-09-18T15:32

экономика

россия

фонд "росконгресс"

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Объединенная нефтегазохимическая компания (ООО "ОНГК") и китайская Xuan Yuan Industrial Development CO., LTD подписали соглашение о совместном финансировании строительства трансграничного перевалочного комплекса "Союз" на территории опережающего развития "Амуро-Хинганская" в Еврейской автономной области, сообщает Фонд Росконгресс, сопровождавший проект. "В рамках VIII Восточного экономического форума во Владивостоке было подписано соглашение о совместном финансировании строительства трансграничного перевалочного комплекса "Союз" на сумму 5 миллиардов юаней, которое будет привлечено за счет кредитования в российско-китайских финансовых институтах", – приводятся в сообщении слова генерального директора ООО "ОНГК" Александра Захарова. Комплекс будет сооружен на участке возле нового железнодорожного мостового перехода Нижнеленинское–Тунцзян. Практическую реализацию проекта осуществляет ОНГК. В составе комплекса планируется построить нефтетерминал для приема, хранения, блендирования и налива сырой нефти и нефтегазоконденсатных смесей в объеме до 5,8 миллиона тонн в год, нефтебазу для приема, хранения и отпуска нефтепродуктов и прямогонного мазута в объеме до миллиона тонн в год, газонаполнительный комплекс для перевалки сжиженных углеводородных газов объемом до 0,65 миллиона тонн в год, контейнерную площадку, а также склады и ангары площадью 200 тысяч квадратных метров. Как отмечается в сообщении, строительство комплекса на территории России позволит обеспечить паритет в объемах перевалки экспортно-импортных грузов между Россией и Китаем на погранпереходе Нижнеленинское–Тунцзян, а также гарантировать конечным грузополучателям на территории Китая бесперебойное и надежное обеспечение по долгосрочным контрактам всей номенклатурой грузов.

https://ria.ru/20230803/razvitie-1887988661.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, фонд "росконгресс"