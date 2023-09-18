https://ria.ru/20230918/soglashenie-1897099977.html

Руководство Кубани и Белоруссии подписали торгово-промышленное соглашение

Руководство Кубани и Белоруссии подписали торгово-промышленное соглашение - РИА Новости, 18.09.2023

Руководство Кубани и Белоруссии подписали торгово-промышленное соглашение

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T22:48

2023-09-18T22:48

2023-09-18T22:48

краснодарский край

минский автомобильный завод

вениамин кондратьев

краснодарский край

минск

роман головченко

белоруссия

экономика

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КРАСНОДАР, 18 сен - РИА Новости. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве во время рабочей встречи в Минске, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. "Стороны подписали новое Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве", - говорится в сообщении. По словам Кондратьева, ключевым направлением сотрудничества является промышленная кооперация. "Совместно с "Гомсельмаш" в Усть-Лабинске запустили сборку комбайнов и жаток. Возобновила работу площадка Минского тракторного завода по выпуску двух моделей тракторов "Беларус" в Староминском районе. Развиваем кооперацию с МАЗом – первые зерновозы уже собрали в Кропоткине. Благодаря белорусским партнерам, наш агропром остается высокотехнологичным и не снижает темпов даже в условиях санкций", – передаёт пресс-служба слова Кондратьева. Губернатор подчеркнул, что в рамках договоренностей совместные предприятия имеют региональную поддержку. Так производители сельхозмашин получают компенсацию за предоставление покупателям скидки 15% на технику. В этом году для производств Минский тракторный завод и "Гомсельмаш" предусмотрено более 110 миллионов рублей.

https://ria.ru/20230911/kuban-1895662755.html

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минский автомобильный завод, вениамин кондратьев, краснодарский край, минск, роман головченко, белоруссия, экономика