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Руководство Кубани и Белоруссии подписали торгово-промышленное соглашение - РИА Новости, 18.09.2023
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Краснодарский край
 
22:48 18.09.2023
https://ria.ru/20230918/soglashenie-1897099977.html
Руководство Кубани и Белоруссии подписали торгово-промышленное соглашение
Руководство Кубани и Белоруссии подписали торгово-промышленное соглашение - РИА Новости, 18.09.2023
Руководство Кубани и Белоруссии подписали торгово-промышленное соглашение
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T22:48
2023-09-18T22:48
краснодарский край
минский автомобильный завод
вениамин кондратьев
краснодарский край
минск
роман головченко
белоруссия
экономика
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КРАСНОДАР, 18 сен - РИА Новости. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве во время рабочей встречи в Минске, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. "Стороны подписали новое Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве", - говорится в сообщении. По словам Кондратьева, ключевым направлением сотрудничества является промышленная кооперация. "Совместно с "Гомсельмаш" в Усть-Лабинске запустили сборку комбайнов и жаток. Возобновила работу площадка Минского тракторного завода по выпуску двух моделей тракторов "Беларус" в Староминском районе. Развиваем кооперацию с МАЗом – первые зерновозы уже собрали в Кропоткине. Благодаря белорусским партнерам, наш агропром остается высокотехнологичным и не снижает темпов даже в условиях санкций", – передаёт пресс-служба слова Кондратьева. Губернатор подчеркнул, что в рамках договоренностей совместные предприятия имеют региональную поддержку. Так производители сельхозмашин получают компенсацию за предоставление покупателям скидки 15% на технику. В этом году для производств Минский тракторный завод и "Гомсельмаш" предусмотрено более 110 миллионов рублей.
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минский автомобильный завод, вениамин кондратьев, краснодарский край, минск, роман головченко, белоруссия, экономика
Краснодарский край, Минский автомобильный завод, Вениамин Кондратьев, Краснодарский край, Минск, Роман Головченко, Белоруссия, Экономика
Руководство Кубани и Белоруссии подписали торгово-промышленное соглашение

Руководство Кубани и Белоруссии подписали торгово-промышленное соглашение

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКраснодарский край
Краснодарский край - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 18 сен - РИА Новости. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве во время рабочей встречи в Минске, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
"Стороны подписали новое Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве", - говорится в сообщении.
По словам Кондратьева, ключевым направлением сотрудничества является промышленная кооперация.
"Совместно с "Гомсельмаш" в Усть-Лабинске запустили сборку комбайнов и жаток. Возобновила работу площадка Минского тракторного завода по выпуску двух моделей тракторов "Беларус" в Староминском районе. Развиваем кооперацию с МАЗом – первые зерновозы уже собрали в Кропоткине. Благодаря белорусским партнерам, наш агропром остается высокотехнологичным и не снижает темпов даже в условиях санкций", – передаёт пресс-служба слова Кондратьева.
Губернатор подчеркнул, что в рамках договоренностей совместные предприятия имеют региональную поддержку. Так производители сельхозмашин получают компенсацию за предоставление покупателям скидки 15% на технику. В этом году для производств Минский тракторный завод и "Гомсельмаш" предусмотрено более 110 миллионов рублей.
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Краснодарский крайМинский автомобильный заводВениамин КондратьевКраснодарский крайМинскРоман ГоловченкоБелоруссияЭкономика
 
 
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