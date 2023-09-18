https://ria.ru/20230918/soglashenie-1897099977.html
Руководство Кубани и Белоруссии подписали торгово-промышленное соглашение
Руководство Кубани и Белоруссии подписали торгово-промышленное соглашение - РИА Новости, 18.09.2023
Руководство Кубани и Белоруссии подписали торгово-промышленное соглашение
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T22:48
2023-09-18T22:48
2023-09-18T22:48
краснодарский край
минский автомобильный завод
вениамин кондратьев
краснодарский край
минск
роман головченко
белоруссия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801803324_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_9edd76e30a230841d98859ee6f411c69.jpg
КРАСНОДАР, 18 сен - РИА Новости. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве во время рабочей встречи в Минске, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. "Стороны подписали новое Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве", - говорится в сообщении. По словам Кондратьева, ключевым направлением сотрудничества является промышленная кооперация. "Совместно с "Гомсельмаш" в Усть-Лабинске запустили сборку комбайнов и жаток. Возобновила работу площадка Минского тракторного завода по выпуску двух моделей тракторов "Беларус" в Староминском районе. Развиваем кооперацию с МАЗом – первые зерновозы уже собрали в Кропоткине. Благодаря белорусским партнерам, наш агропром остается высокотехнологичным и не снижает темпов даже в условиях санкций", – передаёт пресс-служба слова Кондратьева. Губернатор подчеркнул, что в рамках договоренностей совместные предприятия имеют региональную поддержку. Так производители сельхозмашин получают компенсацию за предоставление покупателям скидки 15% на технику. В этом году для производств Минский тракторный завод и "Гомсельмаш" предусмотрено более 110 миллионов рублей.
https://ria.ru/20230911/kuban-1895662755.html
краснодарский край
минск
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801803324_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_d46e1834dfe3624f62476ebc9a0cc365.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минский автомобильный завод, вениамин кондратьев, краснодарский край, минск, роман головченко, белоруссия, экономика
Краснодарский край, Минский автомобильный завод, Вениамин Кондратьев, Краснодарский край, Минск, Роман Головченко, Белоруссия, Экономика
Руководство Кубани и Белоруссии подписали торгово-промышленное соглашение
Руководство Кубани и Белоруссии подписали торгово-промышленное соглашение