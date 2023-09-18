https://ria.ru/20230918/sobyanin-1896958399.html
Собянин заявил о стремлении к процветанию Москвы
Собянин заявил о стремлении к процветанию Москвы - РИА Новости, 18.09.2023
Собянин заявил о стремлении к процветанию Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что город необходимо менять в лучшую сторону, делать так, чтобы им гордились, есть стремление, чтобы российская столица... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T12:54
2023-09-18T12:54
2023-09-18T12:56
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что город необходимо менять в лучшую сторону, делать так, чтобы им гордились, есть стремление, чтобы российская столица процветала. "Конечно, это и стремление - стремление к тому, чтобы наш город был лучшим, чтобы он процветал, но и чтобы он был комфортным и добрым для каждого его жителя. Город - это та реальность, которую мы вместе с вами должны менять в лучшую сторону, делать так, чтобы мы гордились своим городом, любили свой город, потому что это наша судьба, потому что это наша Москва, потому что это наша столица", - сказал Собянин во время торжественной церемонии вступления в должность мэра Москвы. Выборы мэра Москвы прошли с 8 по 10 сентября. По окончательным данным, Собянин набрал 76,39% голосов, за него проголосовали 2 499 114 человек. Итоговая явка на выборах составила 42,5%. В минувший вторник Мосгоризбирком признал выборы состоявшимися и действительными.
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общество, москва, сергей собянин, мосгоризбирком, единый день голосования в россии — 2023, россия
Общество, Москва, Сергей Собянин, Мосгоризбирком, Единый день голосования в России — 2023, Россия
Собянин заявил о стремлении к процветанию Москвы
Собянин: есть стремление, чтобы Москва процветала, ей гордились
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что город необходимо менять в лучшую сторону, делать так, чтобы им гордились, есть стремление, чтобы российская столица процветала.
"Конечно, это и стремление - стремление к тому, чтобы наш город был лучшим, чтобы он процветал, но и чтобы он был комфортным и добрым для каждого его жителя. Город - это та реальность, которую мы вместе с вами должны менять в лучшую сторону, делать так, чтобы мы гордились своим городом, любили свой город, потому что это наша судьба, потому что это наша Москва, потому что это наша столица", - сказал Собянин во время торжественной церемонии вступления в должность мэра Москвы.
Выборы мэра Москвы прошли с 8 по 10 сентября. По окончательным данным, Собянин набрал 76,39% голосов, за него проголосовали 2 499 114 человек. Итоговая явка на выборах составила 42,5%. В минувший вторник Мосгоризбирком
признал выборы состоявшимися и действительными.
Выборы показали широкую поддержку Собянина москвичами, заявил Путин