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В Москве к осенне-зимнему периоду подготовили 56 снегосплавных пунктов - РИА Новости, 18.09.2023
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12:00 18.09.2023
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В Москве к осенне-зимнему периоду подготовили 56 снегосплавных пунктов
В Москве к осенне-зимнему периоду подготовили 56 снегосплавных пунктов - РИА Новости, 18.09.2023
В Москве к осенне-зимнему периоду подготовили 56 снегосплавных пунктов
Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили подготовку 56 снегосплавных пунктов к работе в осенне-зимний период, сообщил заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T12:00
2023-09-18T12:00
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петр бирюков
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общество
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили подготовку 56 снегосплавных пунктов к работе в осенне-зимний период, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. "Предстоящей зимой в столице будут работать 56 стационарных снегосплавных пунктов, их общая мощность позволяет утилизировать около 650 тысяч кубометров снега в сутки. Все оборудование полностью готово, в октябре проведем финальные пробные пуски", - заявил он. Заместитель мэра подчеркнул, что специалисты тщательно проверили и при необходимости отремонтировали системы и конструкции сооружений. "Протестировали работу насосного и энергетического оборудования, устройства сигнализации и оповещения, осмотрели трубопроводы и щиты, защищающие снегосплавные камеры от повреждения снегом и льдом. Провели ремонт сепараторов-дробилок, решеток перекрытия, металлических балок, обрамления снегосплавных камер и песколовок", - добавил Бирюков. Он отметил, что все снегосплавные пункты, работающие в Москве, отвечают современным требованиям, позволяют эффективно решать задачи по утилизации снега, не нанося вред окружающей среде. "Принцип действия снегосплавов основан на использовании тепла сточных вод для плавления снежной массы. Снег сбрасывают в приемный бункер, оснащенный сепараторами-дробилками для измельчения, затем он попадает в специальный отсек, куда подается сточная вода температурой не ниже 10 градусов. Весь мусор оседает в песколовках, талая вода отводится обратно в канализационный коллектор и уходит в очистные сооружения, где проходит полный цикл механической и биологической очистки", - пояснил Бирюков.
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петр бирюков, москва, общество, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Москва, Общество, Городское хозяйство Москвы

В Москве к осенне-зимнему периоду подготовили 56 снегосплавных пунктов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкРеконструированный снегоплавильный пункт "Черемушкинский" в Москве
Реконструированный снегоплавильный пункт Черемушкинский в Москве - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили подготовку 56 снегосплавных пунктов к работе в осенне-зимний период, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
"Предстоящей зимой в столице будут работать 56 стационарных снегосплавных пунктов, их общая мощность позволяет утилизировать около 650 тысяч кубометров снега в сутки. Все оборудование полностью готово, в октябре проведем финальные пробные пуски", - заявил он.
Заместитель мэра подчеркнул, что специалисты тщательно проверили и при необходимости отремонтировали системы и конструкции сооружений.
"Протестировали работу насосного и энергетического оборудования, устройства сигнализации и оповещения, осмотрели трубопроводы и щиты, защищающие снегосплавные камеры от повреждения снегом и льдом. Провели ремонт сепараторов-дробилок, решеток перекрытия, металлических балок, обрамления снегосплавных камер и песколовок", - добавил Бирюков.
Он отметил, что все снегосплавные пункты, работающие в Москве, отвечают современным требованиям, позволяют эффективно решать задачи по утилизации снега, не нанося вред окружающей среде.
Пётр Бирюков, заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства
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"Принцип действия снегосплавов основан на использовании тепла сточных вод для плавления снежной массы. Снег сбрасывают в приемный бункер, оснащенный сепараторами-дробилками для измельчения, затем он попадает в специальный отсек, куда подается сточная вода температурой не ниже 10 градусов. Весь мусор оседает в песколовках, талая вода отводится обратно в канализационный коллектор и уходит в очистные сооружения, где проходит полный цикл механической и биологической очистки", - пояснил Бирюков.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковМоскваОбществоГородское хозяйство Москвы
 
 
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