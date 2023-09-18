https://ria.ru/20230918/siriya-1897095067.html

Американский БПЛА допустил опасное сближение с Су-35 ВКС России в Сирии

Американский БПЛА допустил опасное сближение с Су-35 ВКС России в Сирии - РИА Новости, 18.09.2023

Американский БПЛА допустил опасное сближение с Су-35 ВКС России в Сирии

Опасное сближение БПЛА MQ-9 "коалиции" с самолетом Су-35 ВКС России произошло в понедельник утром в Сирии западнее реки Евфрат, российский летчик предотвратил... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T22:02

2023-09-18T22:02

2023-09-18T22:02

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воздушно-космические силы россии

су-35

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Опасное сближение БПЛА MQ-9 "коалиции" с самолетом Су-35 ВКС России произошло в понедельник утром в Сирии западнее реки Евфрат, российский летчик предотвратил столкновение, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. По его словам, опасное сближение произошло в понедельник утром в 8.00 на высоте около 7 тысяч метров. "На высоте около 7 тысяч метров произошло опасное сближение беспилотного летательного аппарата MQ-9 "коалиции" с самолетом Су-35 ВКС России, совершавшим плановый полет по контролю воздушного пространства Сирийской Арабской республики западнее реки Евфрат. Российский летчик, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения", - сказал Кулить на брифинге. Он добавил, что подобными действиями "коалиция" продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии.

https://ria.ru/20230828/siriya-1892702756.html

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в мире, россия, сирия, воздушно-космические силы россии, су-35