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Американский БПЛА допустил опасное сближение с Су-35 ВКС России в Сирии
Американский БПЛА допустил опасное сближение с Су-35 ВКС России в Сирии - РИА Новости, 18.09.2023
Американский БПЛА допустил опасное сближение с Су-35 ВКС России в Сирии
Опасное сближение БПЛА MQ-9 "коалиции" с самолетом Су-35 ВКС России произошло в понедельник утром в Сирии западнее реки Евфрат, российский летчик предотвратил... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T22:02
2023-09-18T22:02
2023-09-18T22:02
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Опасное сближение БПЛА MQ-9 "коалиции" с самолетом Су-35 ВКС России произошло в понедельник утром в Сирии западнее реки Евфрат, российский летчик предотвратил столкновение, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. По его словам, опасное сближение произошло в понедельник утром в 8.00 на высоте около 7 тысяч метров. "На высоте около 7 тысяч метров произошло опасное сближение беспилотного летательного аппарата MQ-9 "коалиции" с самолетом Су-35 ВКС России, совершавшим плановый полет по контролю воздушного пространства Сирийской Арабской республики западнее реки Евфрат. Российский летчик, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения", - сказал Кулить на брифинге. Он добавил, что подобными действиями "коалиция" продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии.
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в мире, россия, сирия, воздушно-космические силы россии, су-35
В мире, Россия, Сирия, Воздушно-космические силы России, Су-35
Американский БПЛА допустил опасное сближение с Су-35 ВКС России в Сирии
ЦПВС: американский БПЛА допустил опасное сближение с Су-35 ВКС России в Сирии
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.
Опасное сближение БПЛА MQ-9 "коалиции" с самолетом Су-35 ВКС России произошло в понедельник утром в Сирии западнее реки Евфрат, российский летчик предотвратил столкновение, сообщил на брифинге
замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.
По его словам, опасное сближение произошло в понедельник утром в 8.00 на высоте около 7 тысяч метров.
"На высоте около 7 тысяч метров произошло опасное сближение беспилотного летательного аппарата MQ-9 "коалиции" с самолетом Су-35 ВКС России, совершавшим плановый полет по контролю воздушного пространства Сирийской Арабской республики западнее реки Евфрат. Российский летчик, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения", - сказал Кулить на брифинге.
Он добавил, что подобными действиями "коалиция" продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии.
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