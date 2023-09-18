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Американский БПЛА допустил опасное сближение с Су-35 ВКС России в Сирии - РИА Новости, 18.09.2023
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22:02 18.09.2023
https://ria.ru/20230918/siriya-1897095067.html
Американский БПЛА допустил опасное сближение с Су-35 ВКС России в Сирии
Американский БПЛА допустил опасное сближение с Су-35 ВКС России в Сирии - РИА Новости, 18.09.2023
Американский БПЛА допустил опасное сближение с Су-35 ВКС России в Сирии
Опасное сближение БПЛА MQ-9 "коалиции" с самолетом Су-35 ВКС России произошло в понедельник утром в Сирии западнее реки Евфрат, российский летчик предотвратил... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T22:02
2023-09-18T22:02
в мире
россия
сирия
воздушно-космические силы россии
су-35
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Опасное сближение БПЛА MQ-9 "коалиции" с самолетом Су-35 ВКС России произошло в понедельник утром в Сирии западнее реки Евфрат, российский летчик предотвратил столкновение, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. По его словам, опасное сближение произошло в понедельник утром в 8.00 на высоте около 7 тысяч метров. "На высоте около 7 тысяч метров произошло опасное сближение беспилотного летательного аппарата MQ-9 "коалиции" с самолетом Су-35 ВКС России, совершавшим плановый полет по контролю воздушного пространства Сирийской Арабской республики западнее реки Евфрат. Российский летчик, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения", - сказал Кулить на брифинге. Он добавил, что подобными действиями "коалиция" продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии.
https://ria.ru/20230828/siriya-1892702756.html
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в мире, россия, сирия, воздушно-космические силы россии, су-35
В мире, Россия, Сирия, Воздушно-космические силы России, Су-35
Американский БПЛА допустил опасное сближение с Су-35 ВКС России в Сирии

ЦПВС: американский БПЛА допустил опасное сближение с Су-35 ВКС России в Сирии

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель Су-35 ВКС России
Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Опасное сближение БПЛА MQ-9 "коалиции" с самолетом Су-35 ВКС России произошло в понедельник утром в Сирии западнее реки Евфрат, российский летчик предотвратил столкновение, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.
По его словам, опасное сближение произошло в понедельник утром в 8.00 на высоте около 7 тысяч метров.
"На высоте около 7 тысяч метров произошло опасное сближение беспилотного летательного аппарата MQ-9 "коалиции" с самолетом Су-35 ВКС России, совершавшим плановый полет по контролю воздушного пространства Сирийской Арабской республики западнее реки Евфрат. Российский летчик, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения", - сказал Кулить на брифинге.
Он добавил, что подобными действиями "коалиция" продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии.
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В миреРоссияСирияВоздушно-космические силы РоссииСу-35
 
 
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