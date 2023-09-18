Журналистку Прокопьеву* оштрафовали за дискредитацию ВС России
Журналистку Прокопьеву оштрафовали на 35 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ
Журналистка Светлана Прокопьева. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Журналистка из Пскова Светлана Прокопьева* оштрафована на 35 тысяч рублей по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ, сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.
"Псковский городской суд признал П. виновной по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ. Суд назначил административное наказание в виде штрафа в размере 35 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Из электронной карточки дела, размещенной на сайте Псковского городского суда, следует, что речь идет о Прокопьевой*. "Привлекаемое лицо - Прокопьева* Светлана Владимировна. Перечень статей - статья 20.3.3 части 1 КоАП РФ", - сказано в ней.
Эта статья - публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, - предусматривает наказание в виде штрафа от 30 до 500 тысяч рублей.
В июле 2023 года Прокопьеву* признали иноагентом. Она покинула Россию еще в 2022 году, по ее словам, после обысков и допроса по делу о клевете на губернатора Псковской области. Летом того же года Второй окружной военный суд признал Прокопьеву* виновной по статье о публичном оправдании терроризма через СМИ и назначил наказание в виде штрафа в 500 тысяч рублей. Прокопьева* в 2018 году опубликовала статью "Репрессии для государства" в издании "Псковская лента новостей". Статью журналист написала по итогам выступления на радио "Эхо Москвы в Пскове". Впоследствии статья и эфир передачи были удалены по требованию Роскомнадзора, а оба СМИ оштрафованы на 350 тысяч рублей.
Свою вину Прокопьева* не признала. По ее словам, в своем материале она пыталась разобраться в причинах взрыва у входа в здание ФСБ в Архангельске, который произошел 31 октября 2018 года. Его устроил 17-летний подросток – в результате случившегося он погиб, а три сотрудника спецслужбы получили ранения. Следственный комитет признал взрыв терактом.
* Физлицо, признанное в России иноагентом.