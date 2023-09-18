https://ria.ru/20230918/shtraf-1897100324.html

Журналистку Прокопьеву* оштрафовали за дискредитацию ВС России

Журналистку Прокопьеву* оштрафовали за дискредитацию ВС России - РИА Новости, 18.09.2023

Журналистку Прокопьеву* оштрафовали за дискредитацию ВС России

Журналистка из Пскова Светлана Прокопьева* оштрафована на 35 тысяч рублей по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ, сообщили в объединенной пресс-службе... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T22:54

2023-09-18T22:54

2023-09-18T22:54

происшествия

псковская область

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

псков

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Журналистка из Пскова Светлана Прокопьева* оштрафована на 35 тысяч рублей по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ, сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области. "Псковский городской суд признал П. виновной по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ. Суд назначил административное наказание в виде штрафа в размере 35 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Из электронной карточки дела, размещенной на сайте Псковского городского суда, следует, что речь идет о Прокопьевой*. "Привлекаемое лицо - Прокопьева* Светлана Владимировна. Перечень статей - статья 20.3.3 части 1 КоАП РФ", - сказано в ней. Эта статья - публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, - предусматривает наказание в виде штрафа от 30 до 500 тысяч рублей. В июле 2023 года Прокопьеву* признали иноагентом. Она покинула Россию еще в 2022 году, по ее словам, после обысков и допроса по делу о клевете на губернатора Псковской области. Летом того же года Второй окружной военный суд признал Прокопьеву* виновной по статье о публичном оправдании терроризма через СМИ и назначил наказание в виде штрафа в 500 тысяч рублей. Прокопьева* в 2018 году опубликовала статью "Репрессии для государства" в издании "Псковская лента новостей". Статью журналист написала по итогам выступления на радио "Эхо Москвы в Пскове". Впоследствии статья и эфир передачи были удалены по требованию Роскомнадзора, а оба СМИ оштрафованы на 350 тысяч рублей. Свою вину Прокопьева* не признала. По ее словам, в своем материале она пыталась разобраться в причинах взрыва у входа в здание ФСБ в Архангельске, который произошел 31 октября 2018 года. Его устроил 17-летний подросток – в результате случившегося он погиб, а три сотрудника спецслужбы получили ранения. Следственный комитет признал взрыв терактом.* Физлицо, признанное в России иноагентом.

https://ria.ru/20230915/shtraf-1896613257.html

https://ria.ru/20230913/sud-1896130354.html

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происшествия, псковская область, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), псков