https://ria.ru/20230918/shkola-1897042147.html
В Нижнем Новгороде пьяный мужчина попытался проникнуть в школу
В Нижнем Новгороде пьяный мужчина попытался проникнуть в школу - РИА Новости, 18.09.2023
В Нижнем Новгороде пьяный мужчина попытался проникнуть в школу
Пьяный мужчина попытался проникнуть на территорию "Школы 800" в Нижнем Новгороде, его задержали сотрудники Росгвардии, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T17:39
2023-09-18T17:39
2023-09-18T17:43
происшествия
нижний новгород
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 сен — РИА Новости. Пьяный мужчина попытался проникнуть на территорию "Школы 800" в Нижнем Новгороде, его задержали сотрудники Росгвардии, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД. Как сообщили в пресс-службе, в "Школу 800" по сигналу "Тревога" прибыли росгвардейцы. "В отдел полиции №5 сотрудниками Росгвардии был доставлен гражданин с внешними признаками алкогольного опьянения. Сейчас с ним работают. По имеющимся сведениям, никакого оружия у него не было", - отметили в главке. Как уточнил источник РИА Новости в правоохранительных органах, пьяный мужчина перелез через школьный забор, после чего и вызвали Росгвардию. Как рассказали журналистам в учебном заведении, при задержании "у мужчины из кармана выпал телефон, который снимавшие происходящее из окна на сотовый телефон обучающиеся приняли за предмет, похожий на оружие"; никто не пострадал.Образовательный комплекс "Школа 800" назван в честь 800-летия Нижнего Новгорода, отмечавшегося в 2021 году.
https://ria.ru/20230911/napadeniya-1895583570.html
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происшествия, нижний новгород, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Нижний Новгород, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Нижнем Новгороде пьяный мужчина попытался проникнуть в школу
В Нижнем Новгороде пьяного мужчину задержали при попытке проникнуть в школу
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 сен — РИА Новости. Пьяный мужчина попытался проникнуть на территорию "Школы 800" в Нижнем Новгороде, его задержали сотрудники Росгвардии, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.
Как сообщили в пресс-службе, в "Школу 800" по сигналу "Тревога" прибыли росгвардейцы. "В отдел полиции №5 сотрудниками Росгвардии был доставлен гражданин с внешними признаками алкогольного опьянения. Сейчас с ним работают. По имеющимся сведениям, никакого оружия у него не было", - отметили в главке.
Как уточнил источник РИА Новости в правоохранительных органах, пьяный мужчина перелез через школьный забор, после чего и вызвали Росгвардию.
Как рассказали журналистам в учебном заведении, при задержании "у мужчины из кармана выпал телефон, который снимавшие происходящее из окна на сотовый телефон обучающиеся приняли за предмет, похожий на оружие"; никто не пострадал.
Образовательный комплекс "Школа 800" назван в честь 800-летия Нижнего Новгорода, отмечавшегося в 2021 году.
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