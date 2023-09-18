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В школе в Екатеринбурге рассказали о решении проблемы с нехваткой учителей - РИА Новости, 18.09.2023
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13:58 18.09.2023 (обновлено: 14:45 18.09.2023)
https://ria.ru/20230918/shkola-1896979135.html
В школе в Екатеринбурге рассказали о решении проблемы с нехваткой учителей
В школе в Екатеринбурге рассказали о решении проблемы с нехваткой учителей - РИА Новости, 18.09.2023
В школе в Екатеринбурге рассказали о решении проблемы с нехваткой учителей
Дефицита педагогов в школе №22 Екатеринбурга, где произошли массовые увольнения, нет, заявил журналистам директор учреждения Илья Смирнов. РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T13:58
2023-09-18T14:45
общество
екатеринбург
школа
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сен – РИА Новости. Дефицита педагогов в школе №22 Екатеринбурга, где произошли массовые увольнения, нет, заявил журналистам директор учреждения Илья Смирнов. Ранее в городской администрации РИА Новости уточняли, что в последнее время из школы №22 Екатеринбурга "по личным причинам" уволились 12 учителей. Оперативно найти им замену не удалось, но учебный процесс идет в полном объеме, подчеркивали там. Всего в школе работают 70 педагогов. "На данный момент все часы закрыты, все уроки, которые были утеряны, будут восстановлены. За летний период у нас ушло 12 педагогов: из них один ушел в отпуск по уходу за ребенком, пятеро человек – пенсионеров, один из них переехал в другое государство и шесть человек уволились по собственному желанию", – сказал Смирнов. Он уточнил, что за лето на место ушедших школа приняла девять педагогов, на днях пришли еще трое новых учителей. "На данный момент укомплектованность полная", – резюмировал директор школы, добавив, что не снимает открытые вакансии, чтобы "облегчить нагрузку на уже имеющихся учителей". "На сегодня вопрос решен несколькими путями: первое направление – мы приняли новых учителей, второе направление – за счет распределения нагрузки, но и работа по подбору персонала продолжается", - сказал журналистам начальник департамента образования администрации Екатеринбурга Константин Шевченко.
https://ria.ru/20230902/migranty-1893824589.html
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общество, екатеринбург, школа, россия
Общество, Екатеринбург, Школа, Россия
В школе в Екатеринбурге рассказали о решении проблемы с нехваткой учителей

Директор школы в Екатеринбурге Смирнов сообщил об укомплектованности учителями

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУченики поднимаются в класс в школе
Ученики поднимаются в класс в школе - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Ученики поднимаются в класс в школе
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сен – РИА Новости. Дефицита педагогов в школе №22 Екатеринбурга, где произошли массовые увольнения, нет, заявил журналистам директор учреждения Илья Смирнов.
Ранее в городской администрации РИА Новости уточняли, что в последнее время из школы №22 Екатеринбурга "по личным причинам" уволились 12 учителей. Оперативно найти им замену не удалось, но учебный процесс идет в полном объеме, подчеркивали там. Всего в школе работают 70 педагогов.
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"На данный момент все часы закрыты, все уроки, которые были утеряны, будут восстановлены. За летний период у нас ушло 12 педагогов: из них один ушел в отпуск по уходу за ребенком, пятеро человек – пенсионеров, один из них переехал в другое государство и шесть человек уволились по собственному желанию", – сказал Смирнов.
Он уточнил, что за лето на место ушедших школа приняла девять педагогов, на днях пришли еще трое новых учителей.
"На данный момент укомплектованность полная", – резюмировал директор школы, добавив, что не снимает открытые вакансии, чтобы "облегчить нагрузку на уже имеющихся учителей".
"На сегодня вопрос решен несколькими путями: первое направление – мы приняли новых учителей, второе направление – за счет распределения нагрузки, но и работа по подбору персонала продолжается", - сказал журналистам начальник департамента образования администрации Екатеринбурга Константин Шевченко.
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