https://ria.ru/20230918/sanprosvet-1896863943.html

Можно ли пить воду из-под крана? Первый ответ подскажет сердцебиение рыб

Можно ли пить воду из-под крана? Первый ответ подскажет сердцебиение рыб - РИА Новости, 18.09.2023

Можно ли пить воду из-под крана? Первый ответ подскажет сердцебиение рыб

Сегодня – Всемирный день мониторинга качества воды. Чистая ли вода в России? Можно ли пить воду из-под крана? Какие стадии очистки она проходит? С этими... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T09:00

2023-09-18T09:00

2023-09-18T13:08

общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Сегодня – Всемирный день мониторинга качества воды. Чистая ли вода в России? Можно ли пить воду из-под крана? Какие стадии очистки она проходит? С этими вопросами корреспондент РИА Новости обратился к проректору по развитию Северно-Западного государственного университета им. Мечникова Минздрава РФ, профессору Александру Мельцеру.А у нас водопровод — вот– 18 сентября – Всемирный день мониторинга качества воды. Принято считать, что в России вода качественная. Вы с этим согласны или нет?– Природно-климатические, социально-экономические условия в регионах разные, и, соответственно, разная ситуация с водоснабжением: действуют множество факторов – исходное состояние воды водоисточников, эффективность водоподготовки, состояние сетей и др. Поэтому даже в каждом отдельно взятом регионе качество питьевой воды может отличаться на разных территориях водопользования.В России принята федеральная целевая программа "Чистая вода". В соответствии с ней общая доля населения России, обеспеченного качественной питьевой водой из системы централизованного водоснабжения, к 2024 году должна будет составлять 88,8%; а доля городского населения, обеспеченного такой водой, – 97,3%, то есть почти полный охват. Это очень хорошие показатели, если сравнивать нас с другими странами мира.И что точно отличает Российскую Федерацию, так это наши водные ресурсы. В то время как многие страны страдают от недостатка воды, мы занимаем одно из ведущих мест в мире по их количеству.– Как технически происходит очистка воды в крупных городах с центральным водоснабжением?– Законодательно эти вещи четко прописаны. Помимо закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии, который говорит о том, какой должна быть качественная питьевая вода, есть федеральный закон о водоснабжении и водоотведении, регулирующий порядок осуществления водоснабжения, в том числе водоподготовки.После так называемой первичной очистки через специальные решетки используются механизмы коагуляции (как правило, это сульфат алюминия), которые увеличивают скорость отхождения частиц и позволяют избавиться от ненужных фракций. Вода в обязательном порядке отстаивается в специальных защищенных отстойниках, фильтруется и далее обеззараживается.Обеззараживание может происходить по-разному. Для процесса водоподготовки крайне важны гарантии отсутствия микробного загрязнения, для этого помимо распространенного хлорирования применяют ультрафиолетовое облучение. Чем хорош хлор? Он воздействует на большую часть бактерий, обладает пролонгированным действием, что важно с точки зрения эпидемической безопасности, особенно на этапе транспортировки. А вот ультрафиолет оказывает дезинфицирующее действие на вирусное загрязнение, где не справляется хлор. Более того, он убивает и простейшие, например лямблии.Таким образом, мы убираем и вирусное, и бактериальное, и паразитарное загрязнение. Но и это еще не все. Каждый этап имеет свою эффективность, каждая стадия нуждается в мониторинге, и все это вместе гарантирует потребителю воду питьевого качества.Рыбье сердце– Сколько же требуется активированного угля, песка, хлора, коагулянта, чтобы очистить воду в одной только Москве?– Водоканалы обладают всеми необходимыми ресурсами. По сути, это огромный завод по производству питьевой воды. Более того, это завод, который требует постоянного контроля и при необходимости корректировки дозирования дезинфектанта, коагулянта, флокулянта. Ведь нужно учитывать, что в зависимости от разных обстоятельств (например, времени года) ситуация на самом водоисточнике может меняться, а вода должна быть постоянного и высокого качества.В Санкт-Петербурге, например, есть уникальная система биомониторинга качества воды. Ее действие основано на диагностике функционального состояния речных раков и рыб, обитающих в водоисточнике. За счет измерения их кардиоритма определяется, содержатся ли в воде токсичные вещества или нет. В этой методологии заложено, что, если происходит какой-то форс-мажор, водоподачу перекрывают до устранения первопричины неблагополучия.– Водоисточники, из которых берут воду для Москвы, считаются проблемными с точки зрения загрязнения?– Из поверхностных водоисточников сложно назвать тот, который не загрязнен. Пожалуй, это только озеро Байкал, хотя и на этот счет есть разные мнения. Все остальные поверхностные источники, в том числе в Москве, однозначно загрязнены, поэтому и нужна многоуровневая очистка.– В такой ситуации возникает вопрос: можно ли пить воду из-под крана?– Водопроводная вода по санитарным нормам и правилам является питьевой. Повторю: все станции, которые осуществляют водоподготовку, обеспечивают воду питьевого качества. Если мы знаем, что живем в месте, где есть централизованная система водоподготовки, она постоянна, то никаких проблем с тем, чтобы пить воду из-под крана, нет.Все потребители должны знать, что качество воды в постоянном режиме контролируется не только Роспотребнадзором, но и самим водохозяйствующим субъектом, и это не его пожелание или социальная ответственность, а обязанность по закону – жесткий и постоянный производственный контроль на всех этапах водоподготовки.Но если мы приезжаем в какой-то новый для нас город и не знаем местные условия водоснабжения, то от потребления воды из-под крана лучше воздержаться. Не надо испытывать судьбу, если не обладаешь информацией о надежности этих систем.От Москвы до самых до окраин– Разве вода в Урюпинске не должна быть такой же качественной, как в Москве? Нормативы ведь единые?– Да, нормативы единые для всей страны. Но мы должны понимать, что условия водоснабжения в каждом населенном пункте разные, и, соответственно, усилия для обеспечения населения водой гарантированного качества разные. Мы можем прекрасно очищать воду на станции водоподготовки, но если сети водоснабжения нуждаются в замене (например, им много лет), то при прохождении через них вода может получить вторичное загрязнение, особенно при перепаде давления в этих сетях.Плюс вода может получить загрязнение внутри жилого сектора. Условно говоря, водоканал подает воду до жилого дома, а все, что происходит дальше, – ответственность ЖКХ. Видите, сколько нюансов и факторов риска на этом пути?– Возможны ли сбои в работе городских очистительных систем?– Водоподготовка – сложный технологический процесс, при этом, как правило, все системы в нем продублированы. Не бывает такого, что какая-то одна система дала сбой и вся водоподготовка встала намертво. Сбои я бы не брал во внимание.Гораздо сложнее вопрос, связанный с авариями на этапах водоподготовки, в том числе значительное и резкое загрязнение водоисточника. Такие чрезвычайные ситуации действительно могут приводить к полному прекращению водоснабжения. Например, загрязнение водоисточника нефтесодержащими продуктами: в таком случае забиваются фильтры, нарушается водоочистка, что приводит к остановке водоснабжения. Так, в свое время в одном из регионов Сибири из-за аварийного состояния емкостей с остатками химикатов и нефтесодержащих веществ на предприятии нефтехимической промышленности произошло загрязнение источника водоснабжения. Пришлось спасать население привозной водой.Этот материал входит в цикл публикаций, посвященных мониторингу качества воды. Цикл подготовлен в рамках проекта "Санпросвет". В следующем тексте ученый развенчает пять мифов о питьевой воде.

https://ria.ru/20230826/voda-1892381595.html

https://realty.ria.ru/20220427/voda-1785483485.html

https://sn.ria.ru/20230703/sanprosvet-1880874377.html

https://ria.ru/20100322/215773125.html

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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, жкх, санпросвет, технологии, вода, социальный навигатор, здоровье, здоровье - общество