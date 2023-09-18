https://ria.ru/20230918/rebenok-1896887739.html

В Архангельской области во время сбора грибов потерялся ребенок

В Архангельской области во время сбора грибов потерялся ребенок - РИА Новости, 18.09.2023

В Архангельской области во время сбора грибов потерялся ребенок

Спасатели в Архангельской области ведут поиски 13-летнего мальчика, который потерялся в тайге во время сбора грибов с отцом и дедом, задействованы вертолет,... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T07:34

2023-09-18T07:34

2023-09-18T07:34

архангельская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8 амтш

архангельск

россия

происшествия

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МУРМАНСК, 18 сен - РИА Новости. Спасатели в Архангельской области ведут поиски 13-летнего мальчика, который потерялся в тайге во время сбора грибов с отцом и дедом, задействованы вертолет, беспилотники и служебные собаки, сообщила пресс-служба регионального ГУМЧС по региону. "В тайге Пинежского района потерялся 13-летний мальчик. Он пошел в лес за грибами с отцом и дедом. Телефона и других средств связи у ребенка нет", - говорится в сообщении. Как отметили в ведомстве, на место из Архангельска вылетел вертолет Ми-8 со спасателями на борту. Поиски организованы с земли и воздуха, задействованы огнеборцы пожарной части №45, кинологи и беспилотники МЧС России, а также полиция.

https://ria.ru/20230917/kriminal-1896373650.html

архангельская область

архангельск

россия

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архангельская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, архангельск, россия, происшествия