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В Архангельской области во время сбора грибов потерялся ребенок - РИА Новости, 18.09.2023
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07:34 18.09.2023
https://ria.ru/20230918/rebenok-1896887739.html
В Архангельской области во время сбора грибов потерялся ребенок
В Архангельской области во время сбора грибов потерялся ребенок - РИА Новости, 18.09.2023
В Архангельской области во время сбора грибов потерялся ребенок
Спасатели в Архангельской области ведут поиски 13-летнего мальчика, который потерялся в тайге во время сбора грибов с отцом и дедом, задействованы вертолет,... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T07:34
2023-09-18T07:34
архангельская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
архангельск
россия
происшествия
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МУРМАНСК, 18 сен - РИА Новости. Спасатели в Архангельской области ведут поиски 13-летнего мальчика, который потерялся в тайге во время сбора грибов с отцом и дедом, задействованы вертолет, беспилотники и служебные собаки, сообщила пресс-служба регионального ГУМЧС по региону. "В тайге Пинежского района потерялся 13-летний мальчик. Он пошел в лес за грибами с отцом и дедом. Телефона и других средств связи у ребенка нет", - говорится в сообщении. Как отметили в ведомстве, на место из Архангельска вылетел вертолет Ми-8 со спасателями на борту. Поиски организованы с земли и воздуха, задействованы огнеборцы пожарной части №45, кинологи и беспилотники МЧС России, а также полиция.
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архангельская область
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архангельская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, архангельск, россия, происшествия
Архангельская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ, Архангельск, Россия, Происшествия
В Архангельской области во время сбора грибов потерялся ребенок

В Архангельской области ищут пропавшего в походе за грибами 13-летнего мальчика

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС РФ
Нашивка сотрудника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Нашивка сотрудника МЧС РФ. Архивное фото
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МУРМАНСК, 18 сен - РИА Новости. Спасатели в Архангельской области ведут поиски 13-летнего мальчика, который потерялся в тайге во время сбора грибов с отцом и дедом, задействованы вертолет, беспилотники и служебные собаки, сообщила пресс-служба регионального ГУМЧС по региону.
"В тайге Пинежского района потерялся 13-летний мальчик. Он пошел в лес за грибами с отцом и дедом. Телефона и других средств связи у ребенка нет", - говорится в сообщении.
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Как отметили в ведомстве, на место из Архангельска вылетел вертолет Ми-8 со спасателями на борту. Поиски организованы с земли и воздуха, задействованы огнеборцы пожарной части №45, кинологи и беспилотники МЧС России, а также полиция.
 
Архангельская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-8 АМТШАрхангельскРоссияПроисшествия
 
 
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