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Путин заявил, что бюджет просчитают исходя из приоритетов государства - РИА Новости, 18.09.2023
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16:12 18.09.2023 (обновлено: 16:32 18.09.2023)
https://ria.ru/20230918/putin-1897019914.html
Путин заявил, что бюджет просчитают исходя из приоритетов государства
Путин заявил, что бюджет просчитают исходя из приоритетов государства - РИА Новости, 18.09.2023
Путин заявил, что бюджет просчитают исходя из приоритетов государства
Новый федеральный бюджет должен быть объективно просчитан и сверстан исходя из общегосударственных приоритетов, в первую очередь нужно четко гарантировать... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T16:12
2023-09-18T16:32
владимир путин
россия
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Новый федеральный бюджет должен быть объективно просчитан и сверстан исходя из общегосударственных приоритетов, в первую очередь нужно четко гарантировать исполнение всех социальных обязательств, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по проекту федерального бюджета на 2024–2026 годы в понедельник."Новый федеральный бюджет должен быть объективно просчитан и сверстан исходя из общегосударственных приоритетов, наших национальных интересов, стратегических и текущих планов по всем ключевым направлениям. И, конечно, прежде всего нужно гарантировать четкое исполнение всех социальных обязательств государства перед людьми", - сказал Путин.
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владимир путин, россия
Владимир Путин, Россия
Путин заявил, что бюджет просчитают исходя из приоритетов государства

Путин заявил, что бюджет просчитают исходя из приоритетов государства

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Новый федеральный бюджет должен быть объективно просчитан и сверстан исходя из общегосударственных приоритетов, в первую очередь нужно четко гарантировать исполнение всех социальных обязательств, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по проекту федерального бюджета на 2024–2026 годы в понедельник.
"Новый федеральный бюджет должен быть объективно просчитан и сверстан исходя из общегосударственных приоритетов, наших национальных интересов, стратегических и текущих планов по всем ключевым направлениям. И, конечно, прежде всего нужно гарантировать четкое исполнение всех социальных обязательств государства перед людьми", - сказал Путин.
Председатель правительства России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
Мишустин оценил рост нефтегазовых доходов бюджета России
8 сентября, 14:04
 
Владимир ПутинРоссия
 
 
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