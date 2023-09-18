https://ria.ru/20230918/putin-1897019914.html

Путин заявил, что бюджет просчитают исходя из приоритетов государства

Путин заявил, что бюджет просчитают исходя из приоритетов государства - РИА Новости, 18.09.2023

Путин заявил, что бюджет просчитают исходя из приоритетов государства

Новый федеральный бюджет должен быть объективно просчитан и сверстан исходя из общегосударственных приоритетов, в первую очередь нужно четко гарантировать... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T16:12

2023-09-18T16:12

2023-09-18T16:32

владимир путин

россия

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Новый федеральный бюджет должен быть объективно просчитан и сверстан исходя из общегосударственных приоритетов, в первую очередь нужно четко гарантировать исполнение всех социальных обязательств, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по проекту федерального бюджета на 2024–2026 годы в понедельник."Новый федеральный бюджет должен быть объективно просчитан и сверстан исходя из общегосударственных приоритетов, наших национальных интересов, стратегических и текущих планов по всем ключевым направлениям. И, конечно, прежде всего нужно гарантировать четкое исполнение всех социальных обязательств государства перед людьми", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230908/byudzhet-1894984800.html

россия

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владимир путин, россия