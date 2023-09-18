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Эксперты рассказали, сколько стоят самые популярные автобусные туры - РИА Новости, 18.09.2023
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Туризм
 
15:11 18.09.2023
https://ria.ru/20230918/puteshestviya-1896961083.html
Эксперты рассказали, сколько стоят самые популярные автобусные туры
Эксперты рассказали, сколько стоят самые популярные автобусные туры - РИА Новости, 18.09.2023
Эксперты рассказали, сколько стоят самые популярные автобусные туры
Туроператоры определили самые востребованные направления для путешествий на автобусах и рассказали, сколько стоят такие путешествия, сообщает АТОР. РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T15:11
2023-09-18T15:11
туризм
туризм
новости - туризм
псков
великий новгород
тверь
ассоциация туроператоров россии (атор)
отдых в россии
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Туроператоры определили самые востребованные направления для путешествий на автобусах и рассказали, сколько стоят такие путешествия, сообщает АТОР.Самый популярный формат — поездки на три-четыре дня с захватом выходных. В основном такие путешествия выбирают женщины старше 40 лет, говорят эксперты. Они отмечают, что в этом году значительно выросло число самостоятельных туристов: ближе к дате визита забронировать гостиницу уже непросто. Причина — рост числа автопутешественников и стремление пользователей отказаться от стандартных групповых экскурсий.Лидер спроса — города Золотого кольца. Стоимость одного дня на туриста при полном пансионе — от пяти тысяч рублей в сутки, подсчитали в туроператоре "Дельфин".Далее в списке предпочтений — поездки в Псков, Великий Новгород и Тверь. Туристам нужно закладывать пять-шесть тысяч рублей в сутки на такое путешествие, отметили в национальном туроператоре "Алеан".Интерес вызывают туры по Калужской и Смоленской областям. В последней за три дня можно посетить восемь городов.Популярны недельные автобусные визиты в Белоруссию, где гостям предлагают изучить Несвижский замок или королевское наследие Гродно. Стоимость одного дня такого путешествия — от 5,8 тысячи рублей.
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Мария Селиванова
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туризм, новости - туризм, псков, великий новгород, тверь, ассоциация туроператоров россии (атор), отдых в россии
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Псков, Великий Новгород, Тверь, Ассоциация туроператоров России (АТОР), отдых в России
Эксперты рассказали, сколько стоят самые популярные автобусные туры

АТОР: средняя стоимость дня экскурсии в автобусном туре — от пяти тысяч рублей

© РИА Новости / Мария СеливановаВеликий Новгород. Памятник Тысячилетие России
Великий Новгород. Памятник Тысячилетие России - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости / Мария Селиванова
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Туроператоры определили самые востребованные направления для путешествий на автобусах и рассказали, сколько стоят такие путешествия, сообщает АТОР.
Самый популярный формат — поездки на три-четыре дня с захватом выходных. В основном такие путешествия выбирают женщины старше 40 лет, говорят эксперты. Они отмечают, что в этом году значительно выросло число самостоятельных туристов: ближе к дате визита забронировать гостиницу уже непросто. Причина — рост числа автопутешественников и стремление пользователей отказаться от стандартных групповых экскурсий.
Лидер спроса — города Золотого кольца. Стоимость одного дня на туриста при полном пансионе — от пяти тысяч рублей в сутки, подсчитали в туроператоре "Дельфин".
Далее в списке предпочтений — поездки в Псков, Великий Новгород и Тверь. Туристам нужно закладывать пять-шесть тысяч рублей в сутки на такое путешествие, отметили в национальном туроператоре "Алеан".
Интерес вызывают туры по Калужской и Смоленской областям. В последней за три дня можно посетить восемь городов.
Популярны недельные автобусные визиты в Белоруссию, где гостям предлагают изучить Несвижский замок или королевское наследие Гродно. Стоимость одного дня такого путешествия — от 5,8 тысячи рублей.
Экскурсовод в традиционной русской одежде на фоне Кремля в Великом Новгороде - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
Великий Новгород: кремль, места силы и вкусная еда
28 мая 2021, 08:00
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмПсковВеликий НовгородТверьАссоциация туроператоров России (АТОР)отдых в России
 
 
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