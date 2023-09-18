https://ria.ru/20230918/puteshestviya-1896961083.html

Эксперты рассказали, сколько стоят самые популярные автобусные туры

Эксперты рассказали, сколько стоят самые популярные автобусные туры - РИА Новости, 18.09.2023

Эксперты рассказали, сколько стоят самые популярные автобусные туры

Туроператоры определили самые востребованные направления для путешествий на автобусах и рассказали, сколько стоят такие путешествия, сообщает АТОР. РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T15:11

2023-09-18T15:11

2023-09-18T15:11

туризм

туризм

новости - туризм

псков

великий новгород

тверь

ассоциация туроператоров россии (атор)

отдых в россии

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Туроператоры определили самые востребованные направления для путешествий на автобусах и рассказали, сколько стоят такие путешествия, сообщает АТОР.Самый популярный формат — поездки на три-четыре дня с захватом выходных. В основном такие путешествия выбирают женщины старше 40 лет, говорят эксперты. Они отмечают, что в этом году значительно выросло число самостоятельных туристов: ближе к дате визита забронировать гостиницу уже непросто. Причина — рост числа автопутешественников и стремление пользователей отказаться от стандартных групповых экскурсий.Лидер спроса — города Золотого кольца. Стоимость одного дня на туриста при полном пансионе — от пяти тысяч рублей в сутки, подсчитали в туроператоре "Дельфин".Далее в списке предпочтений — поездки в Псков, Великий Новгород и Тверь. Туристам нужно закладывать пять-шесть тысяч рублей в сутки на такое путешествие, отметили в национальном туроператоре "Алеан".Интерес вызывают туры по Калужской и Смоленской областям. В последней за три дня можно посетить восемь городов.Популярны недельные автобусные визиты в Белоруссию, где гостям предлагают изучить Несвижский замок или королевское наследие Гродно. Стоимость одного дня такого путешествия — от 5,8 тысячи рублей.

https://ria.ru/20210528/novgorod-1733689850.html

псков

великий новгород

тверь

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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