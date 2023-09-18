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Российские бойцы разгромили у Приютного разведывательные группы ВСУ
Российские бойцы разгромили у Приютного разведывательные группы ВСУ - РИА Новости, 18.09.2023
Российские бойцы разгромили у Приютного разведывательные группы ВСУ
Подразделения российской группировки "Восток" уничтожили на Южнодонецком направлении две разведывательные и одну штурмовую группу ВСУ, а также пресекли выход... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T05:04
2023-09-18T05:04
2023-09-18T07:41
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Подразделения российской группировки "Восток" уничтожили на Южнодонецком направлении две разведывательные и одну штурмовую группу ВСУ, а также пресекли выход группы пехоты противника в направлении Старомайорского, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Олег Чехов."На Южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии уничтожены две разведгруппы и одна штурмовая группа ВСУ в районе Приютного", - сказал он.Кроме того, российские бойцы сорвали выход группы пехоты противника в направлении Старомайорского и помешали ротации подразделений ВСУ севернее Никольского."Противник понес (потери) в живой силе и технике", - отметил Чехов.Артиллерия группировки уничтожила станцию радиоэлектронной борьбы ВСУ у Новополя в ДНР, склад боеприпасов в Углесборочном, а также шесть расчетов минометов."Авиацией поражены места скопления живой силы и техники ВСУ в районах Новомайорского, Урожайного, Пречистовки и Владимировки", - добавил начальник пресс-центра.
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старомайорское, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Старомайорское, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские бойцы разгромили у Приютного разведывательные группы ВСУ
Под Приютным в ДНР уничтожили две разведывательные и одну штурмовую группу ВСУ
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.
Подразделения российской группировки "Восток" уничтожили на Южнодонецком направлении две разведывательные и одну штурмовую группу ВСУ, а также пресекли выход группы пехоты противника в направлении Старомайорского, сообщил
РИА Новости начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.
«
"На Южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии уничтожены две разведгруппы и одна штурмовая группа ВСУ в районе Приютного", - сказал он.
Кроме того, российские бойцы сорвали выход группы пехоты противника в направлении Старомайорского и помешали ротации подразделений ВСУ севернее Никольского.
"Противник понес (потери) в живой силе и технике", - отметил Чехов.
Артиллерия группировки уничтожила станцию радиоэлектронной борьбы ВСУ у Новополя в ДНР, склад боеприпасов в Углесборочном, а также шесть расчетов минометов.
"Авиацией поражены места скопления живой силы и техники ВСУ в районах Новомайорского, Урожайного, Пречистовки и Владимировки", - добавил начальник пресс-центра.
Российские "Солнцепеки" уничтожили в ДНР опорные пункты ВСУ