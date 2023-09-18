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Российские бойцы разгромили у Приютного разведывательные группы ВСУ - РИА Новости, 18.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:04 18.09.2023 (обновлено: 07:41 18.09.2023)
https://ria.ru/20230918/priyutnoe-1896881681.html
Российские бойцы разгромили у Приютного разведывательные группы ВСУ
Российские бойцы разгромили у Приютного разведывательные группы ВСУ - РИА Новости, 18.09.2023
Российские бойцы разгромили у Приютного разведывательные группы ВСУ
Подразделения российской группировки "Восток" уничтожили на Южнодонецком направлении две разведывательные и одну штурмовую группу ВСУ, а также пресекли выход... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T05:04
2023-09-18T07:41
специальная военная операция на украине
старомайорское
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Подразделения российской группировки "Восток" уничтожили на Южнодонецком направлении две разведывательные и одну штурмовую группу ВСУ, а также пресекли выход группы пехоты противника в направлении Старомайорского, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.&quot;На Южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки войск &quot;Восток&quot; при поддержке артиллерии уничтожены две разведгруппы и одна штурмовая группа ВСУ в районе Приютного&quot;, - сказал он.Кроме того, российские бойцы сорвали выход группы пехоты противника в направлении Старомайорского и помешали ротации подразделений ВСУ севернее Никольского."Противник понес (потери) в живой силе и технике", - отметил Чехов.Артиллерия группировки уничтожила станцию радиоэлектронной борьбы ВСУ у Новополя в ДНР, склад боеприпасов в Углесборочном, а также шесть расчетов минометов."Авиацией поражены места скопления живой силы и техники ВСУ в районах Новомайорского, Урожайного, Пречистовки и Владимировки", - добавил начальник пресс-центра.
https://radiosputnik.ria.ru/20230916/solntsepek-1896667172.html
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старомайорское, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Старомайорское, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские бойцы разгромили у Приютного разведывательные группы ВСУ

Под Приютным в ДНР уничтожили две разведывательные и одну штурмовую группу ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Подразделения российской группировки "Восток" уничтожили на Южнодонецком направлении две разведывательные и одну штурмовую группу ВСУ, а также пресекли выход группы пехоты противника в направлении Старомайорского, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.
«

"На Южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии уничтожены две разведгруппы и одна штурмовая группа ВСУ в районе Приютного", - сказал он.

Кроме того, российские бойцы сорвали выход группы пехоты противника в направлении Старомайорского и помешали ротации подразделений ВСУ севернее Никольского.
"Противник понес (потери) в живой силе и технике", - отметил Чехов.
Артиллерия группировки уничтожила станцию радиоэлектронной борьбы ВСУ у Новополя в ДНР, склад боеприпасов в Углесборочном, а также шесть расчетов минометов.
"Авиацией поражены места скопления живой силы и техники ВСУ в районах Новомайорского, Урожайного, Пречистовки и Владимировки", - добавил начальник пресс-центра.
Работа расчетов огнеметных систем ТОС -1А Солнцепек - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
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Специальная военная операция на УкраинеСтаромайорскоеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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