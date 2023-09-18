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В Псковской области загорелся цех, в котором может быть пропан
В Псковской области загорелся цех, в котором может быть пропан - РИА Новости, 18.09.2023
В Псковской области загорелся цех, в котором может быть пропан
Пожар на предприятии по производству металлоконструкций произошел в Псковской области, площадь возгорания - 900 квадратных метров, внутри помещения могут быть... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T21:07
2023-09-18T21:07
2023-09-18T21:07
происшествия
псковская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Пожар на предприятии по производству металлоконструкций произошел в Псковской области, площадь возгорания - 900 квадратных метров, внутри помещения могут быть баллоны с пропаном, сообщает пресс-служба МЧС РФ. "Горит предприятие по производству металлоконструкций на площади 900 квадратных метров. По предварительной информации, внутри - около 200 баллонов с пропаном", - говорится в сообщении. В пресс-службе ГУМЧС по Псковской области уточнили, что загорелась производственная печь в цехе предприятия по производству металлоконструкций в деревне Неелово-1. По данным регионального главка, на месте работает группировка сил из 50 человек и 16 единиц техники, из них от МЧС России - 46 человек и 14 единиц техники. "В 20.29 пожар локализован на площади 900 квадратных метров. Причины возгорания выясняются", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230527/pozhary-1874596846.html
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происшествия, псковская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Псковская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Псковской области загорелся цех, в котором может быть пропан
В Псковской области загорелся цех, в котором могут быть 200 баллонов с пропаном