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В ЯНАО при пожаре в аварийном доме погибли три человека - РИА Новости, 18.09.2023
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07:30 18.09.2023 (обновлено: 07:48 18.09.2023)
https://ria.ru/20230918/pozhar-1896887284.html
В ЯНАО при пожаре в аварийном доме погибли три человека
В ЯНАО при пожаре в аварийном доме погибли три человека - РИА Новости, 18.09.2023
В ЯНАО при пожаре в аварийном доме погибли три человека
Три человека, среди которых двое детей, погибли при пожаре в аварийном доме в Ноябрьске в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщил региональный главк МЧС. РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T07:30
2023-09-18T07:48
ноябрьск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Три человека, среди которых двое детей, погибли при пожаре в аварийном доме в Ноябрьске в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщил региональный главк МЧС. По информации ведомства, ночью в понедельник в Ноябрьске произошел пожар в жилом доме, расположенном на улице Школьная, дом 3. На момент прибытия спасателей на место вызова наблюдалось горение по всей кровле дома. "В ходе тушения пожара были обнаружены трое погибших, из них двое детей 2017 и 2020 годов рождения", - говорится в сообщении. На данный момент пожар ликвидирован на площади 672 квадратных метра. Всего в тушении принимали участие 111 человек личного состава и 10 единиц спецтехники МЧС. "В жилом доме зарегистрировано 48 человек, из них 12 детей. Год постройки - 1989. Дом признан аварийным, срок сноса - 2028 год", - добавили в ведомстве."Возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины и двух малолетних детей при пожаре по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам) и части 3 статьи 293 (халатность)", - отметили в региональном управлении СК РФ. Чтобы установить точные причины смерти погибших и произошедшего пожара, назначены судебно-криминалистические экспертизы, уточнили также в СУСК.
https://ria.ru/20230915/sud-1896586640.html
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ноябрьск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Ноябрьск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В ЯНАО при пожаре в аварийном доме погибли три человека

В ЯНАО при пожаре в аварийном доме погибли три человека, в том числе два ребенка

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Три человека, среди которых двое детей, погибли при пожаре в аварийном доме в Ноябрьске в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщил региональный главк МЧС.
По информации ведомства, ночью в понедельник в Ноябрьске произошел пожар в жилом доме, расположенном на улице Школьная, дом 3. На момент прибытия спасателей на место вызова наблюдалось горение по всей кровле дома.
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"В ходе тушения пожара были обнаружены трое погибших, из них двое детей 2017 и 2020 годов рождения", - говорится в сообщении.
На данный момент пожар ликвидирован на площади 672 квадратных метра. Всего в тушении принимали участие 111 человек личного состава и 10 единиц спецтехники МЧС.
"В жилом доме зарегистрировано 48 человек, из них 12 детей. Год постройки - 1989. Дом признан аварийным, срок сноса - 2028 год", - добавили в ведомстве.

"Возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины и двух малолетних детей при пожаре по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам) и части 3 статьи 293 (халатность)", - отметили в региональном управлении СК РФ. Чтобы установить точные причины смерти погибших и произошедшего пожара, назначены судебно-криминалистические экспертизы, уточнили также в СУСК.
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НоябрьскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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