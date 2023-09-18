https://ria.ru/20230918/polsha-1897009536.html

Польская оппозиция хочет привлечь к трибуналу главу Минобороны

Польская оппозиция хочет привлечь к трибуналу главу Минобороны - РИА Новости, 18.09.2023

Польская оппозиция хочет привлечь к трибуналу главу Минобороны

Польская оппозиция хочет привлечь к трибуналу министра национальной обороны Мариуша Блащака за рассекречивание планов обороны, заявил журналистам официальный... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T15:39

2023-09-18T15:39

2023-09-18T15:39

в мире

польша

мариуш блащак

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ВАРШАВА, 18 сен – РИА Новости. Польская оппозиция хочет привлечь к трибуналу министра национальной обороны Мариуша Блащака за рассекречивание планов обороны, заявил журналистам официальный представитель партии "Гражданская платформа" Ян Грабец. Речь идет о опубликованном в воскресенье в социальных сетях ролике, в котором Блащак обнародовал документы, из которых следует, что во время нахождения у власти коалиции Гражданской платформы и Польской крестьянской партии (до 2015 года) план обороны Польши начинался с линии Вислы – в нескольких сотнях километрах от границы. В ролике продемонстрированы фотографии части плана применения Вооруженных сил Польши, утвержденного бывшим министром обороны Богданом Клихом. "За рассекречивание сверхсекретных документов в целях избирательной кампании грозит государственный трибунал. Это ответственность, которую понесет министр Блащак", - сказал Грабец. "Это то, что мы будем требовать, и это предложение мы подготовим", - добавил он.

https://ria.ru/20230917/ucheniya-1896759504.html

польша

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в мире, польша, мариуш блащак