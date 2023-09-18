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Польская оппозиция хочет привлечь к трибуналу главу Минобороны - РИА Новости, 18.09.2023
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15:39 18.09.2023
https://ria.ru/20230918/polsha-1897009536.html
Польская оппозиция хочет привлечь к трибуналу главу Минобороны
Польская оппозиция хочет привлечь к трибуналу главу Минобороны - РИА Новости, 18.09.2023
Польская оппозиция хочет привлечь к трибуналу главу Минобороны
Польская оппозиция хочет привлечь к трибуналу министра национальной обороны Мариуша Блащака за рассекречивание планов обороны, заявил журналистам официальный... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T15:39
2023-09-18T15:39
в мире
польша
мариуш блащак
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ВАРШАВА, 18 сен – РИА Новости. Польская оппозиция хочет привлечь к трибуналу министра национальной обороны Мариуша Блащака за рассекречивание планов обороны, заявил журналистам официальный представитель партии "Гражданская платформа" Ян Грабец. Речь идет о опубликованном в воскресенье в социальных сетях ролике, в котором Блащак обнародовал документы, из которых следует, что во время нахождения у власти коалиции Гражданской платформы и Польской крестьянской партии (до 2015 года) план обороны Польши начинался с линии Вислы – в нескольких сотнях километрах от границы. В ролике продемонстрированы фотографии части плана применения Вооруженных сил Польши, утвержденного бывшим министром обороны Богданом Клихом. "За рассекречивание сверхсекретных документов в целях избирательной кампании грозит государственный трибунал. Это ответственность, которую понесет министр Блащак", - сказал Грабец. "Это то, что мы будем требовать, и это предложение мы подготовим", - добавил он.
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в мире, польша, мариуш блащак
В мире, Польша, Мариуш Блащак
Польская оппозиция хочет привлечь к трибуналу главу Минобороны

Польская оппозиция хочет привлечь к трибуналу главу МО за рассекречивание планов

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВаршава
Варшава - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ВАРШАВА, 18 сен – РИА Новости. Польская оппозиция хочет привлечь к трибуналу министра национальной обороны Мариуша Блащака за рассекречивание планов обороны, заявил журналистам официальный представитель партии "Гражданская платформа" Ян Грабец.
Речь идет о опубликованном в воскресенье в социальных сетях ролике, в котором Блащак обнародовал документы, из которых следует, что во время нахождения у власти коалиции Гражданской платформы и Польской крестьянской партии (до 2015 года) план обороны Польши начинался с линии Вислы – в нескольких сотнях километрах от границы. В ролике продемонстрированы фотографии части плана применения Вооруженных сил Польши, утвержденного бывшим министром обороны Богданом Клихом.
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"За рассекречивание сверхсекретных документов в целях избирательной кампании грозит государственный трибунал. Это ответственность, которую понесет министр Блащак", - сказал Грабец.
"Это то, что мы будем требовать, и это предложение мы подготовим", - добавил он.
 
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