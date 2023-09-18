https://ria.ru/20230918/pogoda-1896892612.html
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 18.09.2023
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Облачная с прояснениями погода с температурой до плюс 19 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T08:11
2023-09-18T08:11
2023-09-18T08:12
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погода
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода с температурой до плюс 19 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "В понедельник в Москве облачная с прояснениями погода, местами возможен небольшой дождь. В Москве плюс 17-19 градусов, в Московской области плюс 15-20 градусов", - сказала Котилевская. Синоптик добавила, что ветер будет дуть западный с переходом на северо-западный 4-9 метров в секунду. Давление будет колебаться до 752 миллиметров ртутного столба.
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общество, москва, московская область (подмосковье), погода
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Погода
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Синоптик Котилевская: в Москве в понедельник ожидается облачность и до плюс 19