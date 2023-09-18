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Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 18.09.2023
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08:11 18.09.2023 (обновлено: 08:12 18.09.2023)
https://ria.ru/20230918/pogoda-1896892612.html
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 18.09.2023
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Облачная с прояснениями погода с температурой до плюс 19 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T08:11
2023-09-18T08:12
общество
москва
московская область (подмосковье)
погода
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода с температурой до плюс 19 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "В понедельник в Москве облачная с прояснениями погода, местами возможен небольшой дождь. В Москве плюс 17-19 градусов, в Московской области плюс 15-20 градусов", - сказала Котилевская. Синоптик добавила, что ветер будет дуть западный с переходом на северо-западный 4-9 метров в секунду. Давление будет колебаться до 752 миллиметров ртутного столба.
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общество, москва, московская область (подмосковье), погода
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Погода
Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Синоптик Котилевская: в Москве в понедельник ожидается облачность и до плюс 19

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкДевушка с собакой гуляет в музее-заповеднике "Коломенское" в Москве
Девушка с собакой гуляет в музее-заповеднике Коломенское в Москве - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Девушка с собакой гуляет в музее-заповеднике "Коломенское" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода с температурой до плюс 19 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.
«
"В понедельник в Москве облачная с прояснениями погода, местами возможен небольшой дождь. В Москве плюс 17-19 градусов, в Московской области плюс 15-20 градусов", - сказала Котилевская.
Синоптик добавила, что ветер будет дуть западный с переходом на северо-западный 4-9 метров в секунду. Давление будет колебаться до 752 миллиметров ртутного столба.
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ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Погода
 
 
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