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В Подмосковье 78% тепловых сетей готовы к отопительному периоду - РИА Новости, 18.09.2023
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Новости Подмосковья
 
14:31 18.09.2023
https://ria.ru/20230918/podmoskove-1896989314.html
В Подмосковье 78% тепловых сетей готовы к отопительному периоду
В Подмосковье 78% тепловых сетей готовы к отопительному периоду - РИА Новости, 18.09.2023
В Подмосковье 78% тепловых сетей готовы к отопительному периоду
Подготовка к отопительному сезону завершается в Подмосковье, сейчас в регионе проверено и готово к зиме 78% тепловых сетей, сообщили в министерстве... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T14:31
2023-09-18T14:31
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
отопление
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Подготовка к отопительному сезону завершается в Подмосковье, сейчас в регионе проверено и готово к зиме 78% тепловых сетей, сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области. "Всего гидроиспытания теплопроводов организованы в 60 муниципальных образованиях, по состоянию на 15 сентября проверены и готовы к отопительному периоду 8336 километров из 10645 имеющихся, что составляет 78%", - отметили в ведомстве. По данным министерства, полностью проверки тепловых сетей выполнены в 34 городских округах. Менее 50% проверено в городских округах Пушкинский, Сергиево-Посадский, Солнечногорский, Химкинский, Щелковский.
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московская область (подмосковье), отопление
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Отопление

В Подмосковье 78% тепловых сетей готовы к отопительному периоду

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкКошка у батареи
Кошка у батареи - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Кошка у батареи
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Подготовка к отопительному сезону завершается в Подмосковье, сейчас в регионе проверено и готово к зиме 78% тепловых сетей, сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
"Всего гидроиспытания теплопроводов организованы в 60 муниципальных образованиях, по состоянию на 15 сентября проверены и готовы к отопительному периоду 8336 километров из 10645 имеющихся, что составляет 78%", - отметили в ведомстве.
Камера наблюдения - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
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15 сентября, 12:04
По данным министерства, полностью проверки тепловых сетей выполнены в 34 городских округах. Менее 50% проверено в городских округах Пушкинский, Сергиево-Посадский, Солнечногорский, Химкинский, Щелковский.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Отопление
 
 
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