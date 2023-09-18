https://ria.ru/20230918/podmoskove-1896989314.html

В Подмосковье 78% тепловых сетей готовы к отопительному периоду

В Подмосковье 78% тепловых сетей готовы к отопительному периоду - РИА Новости, 18.09.2023

В Подмосковье 78% тепловых сетей готовы к отопительному периоду

Подготовка к отопительному сезону завершается в Подмосковье, сейчас в регионе проверено и готово к зиме 78% тепловых сетей, сообщили в министерстве... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T14:31

2023-09-18T14:31

2023-09-18T14:31

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

отопление

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Подготовка к отопительному сезону завершается в Подмосковье, сейчас в регионе проверено и готово к зиме 78% тепловых сетей, сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области. "Всего гидроиспытания теплопроводов организованы в 60 муниципальных образованиях, по состоянию на 15 сентября проверены и готовы к отопительному периоду 8336 километров из 10645 имеющихся, что составляет 78%", - отметили в ведомстве. По данным министерства, полностью проверки тепловых сетей выполнены в 34 городских округах. Менее 50% проверено в городских округах Пушкинский, Сергиево-Посадский, Солнечногорский, Химкинский, Щелковский.

https://ria.ru/20230915/podmoskove-1896489653.html

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), отопление