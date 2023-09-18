https://ria.ru/20230918/podmoskove-1896989314.html
В Подмосковье 78% тепловых сетей готовы к отопительному периоду
В Подмосковье 78% тепловых сетей готовы к отопительному периоду - РИА Новости, 18.09.2023
В Подмосковье 78% тепловых сетей готовы к отопительному периоду
Подготовка к отопительному сезону завершается в Подмосковье, сейчас в регионе проверено и готово к зиме 78% тепловых сетей, сообщили в министерстве... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T14:31
2023-09-18T14:31
2023-09-18T14:31
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
отопление
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Подготовка к отопительному сезону завершается в Подмосковье, сейчас в регионе проверено и готово к зиме 78% тепловых сетей, сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области. "Всего гидроиспытания теплопроводов организованы в 60 муниципальных образованиях, по состоянию на 15 сентября проверены и готовы к отопительному периоду 8336 километров из 10645 имеющихся, что составляет 78%", - отметили в ведомстве. По данным министерства, полностью проверки тепловых сетей выполнены в 34 городских округах. Менее 50% проверено в городских округах Пушкинский, Сергиево-Посадский, Солнечногорский, Химкинский, Щелковский.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), отопление
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Отопление
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Подготовка к отопительному сезону завершается в Подмосковье, сейчас в регионе проверено и готово к зиме 78% тепловых сетей, сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
"Всего гидроиспытания теплопроводов организованы в 60 муниципальных образованиях, по состоянию на 15 сентября проверены и готовы к отопительному периоду 8336 километров из 10645 имеющихся, что составляет 78%", - отметили в ведомстве.
Свыше 80 ж/д станций Подмосковья оснастили камерами для фиксации нарушений
По данным министерства, полностью проверки тепловых сетей выполнены в 34 городских округах. Менее 50% проверено в городских округах Пушкинский, Сергиево-Посадский, Солнечногорский, Химкинский, Щелковский.