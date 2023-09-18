https://ria.ru/20230918/podmoskove-1896960911.html

Свыше 17 тысяч человек посетили "Живописный парк" в Подмосковье

Свыше 17 тысяч человек посетили "Живописный парк" в Подмосковье - РИА Новости, 18.09.2023

Свыше 17 тысяч человек посетили "Живописный парк" в Подмосковье

Почти в 80 подмосковных зонах отдыха состоялись мероприятия проекта "Живописный парк"; их посетили более 17 тысяч человек, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T13:05

2023-09-18T13:05

2023-09-18T13:05

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

парки

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Почти в 80 подмосковных зонах отдыха состоялись мероприятия проекта "Живописный парк"; их посетили более 17 тысяч человек, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона. Для гостей была подготовлена насыщенная культурно-развлекательная программа. Посетители поучаствовали в мастер-классах от флористов по созданию ошибана – это искусство создания картин из высушенных под прессом природных материалов: лепестков цветов, зеленых и желтых листьев, стеблей и семян трав, а также научились плетению из сена и соломы. Как отметили в пресс-службе, гости мероприятия также посмотрели тематические площадки миниатюрных садов, арт-инсталляции "Сад ветра" и костюмированные бал-маскарады "Планета цветов", "В ритме осени". Кроме того, посетители могли сделать фотографии в красочных фотозонах "Живая стена из цветов". На мероприятии прошли ярмарки ремесленников "ЭкоДом" и пленэры на свежем воздухе, были подготовлены площадки для продажи экологических товаров для декора и дома, гончарные мастерские, ЭКО-акции, конкурсы флористических букетов. Все желающие посетили музыкальные концерты, побывали на фотовыставках и лекториях на тему "Мировая художественная культура".

https://ria.ru/20230915/podmoskove-1896593276.html

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Артем Смирнов

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), парки