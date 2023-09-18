https://ria.ru/20230918/otsenka-1896917324.html

В Крыму предложили дать юридическую оценку распаду СССР

В Крыму предложили дать юридическую оценку распаду СССР - РИА Новости, 18.09.2023

В Крыму предложили дать юридическую оценку распаду СССР

Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил дать юридическую оценку распаду СССР, проанализировав серию нарушений действующего в то время... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T10:54

2023-09-18T10:54

2023-09-18T10:54

владимир константинов

ссср

политика

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил дать юридическую оценку распаду СССР, проанализировав серию нарушений действующего в то время законодательства. Об этом он заявил в своем Telegram-канале."Скажем, развал СССР, который воспринимается сейчас как национальная трагедия. Можно ведь дать ему и юридическую оценку: проанализировать серию нарушений действующего законодательства, которые к этой трагедии привели, указать её конкретных виновников, оценить нанесённый их действиями ущерб… Следует давать юридические оценки событиям, которые привели к разрушению СССР. Хотя бы для того, чтобы избежать их повторения в будущем", - написал Константинов. По его словам, многие сейчас пытаются представить распад Советского Союза как неизбежный логический процесс, так как вовремя не были проведены реформы и так далее. Однако "СССР распался именно из-за предательства", считает он. "Да, нужны были реформы, да, они запоздали. Но почему США тогда не разваливаются после каждого кризиса, которых они пережили несколько? Любой кризис преодолевается, если нет предательства. Вот и СССР бы полихорадило, провели бы реформы, но страна не распалась бы. А она распалась со всеми вытекающими последствиями. Мы ведь очень много в итоге потеряли и раздарили", - подчеркнул глава крымского парламента.

https://ria.ru/20230327/rossiya-1860938049.html

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владимир константинов, ссср, политика, россия