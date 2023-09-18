https://ria.ru/20230918/otnosheniya-1897084760.html

Эрдоган прокомментировал отношения Турции и США

Эрдоган прокомментировал отношения Турции и США - РИА Новости, 18.09.2023

Эрдоган прокомментировал отношения Турции и США

Турция удовлетворена уровнем отношений с США, несмотря на возникающие время от времени препятствия, заявил в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T20:28

2023-09-18T20:28

2023-09-18T20:41

турция

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СТАМБУЛ, 18 сен - РИА Новости. Турция удовлетворена уровнем отношений с США, несмотря на возникающие время от времени препятствия, заявил в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.Президент провел встречу с представителями американских аналитических центров в Нью-Йорке, куда прибыл для участия в Генассамблее ООН."Эрдоган выразил удовлетворенность развитием отношений Турции с США. Он сообщил, что в ходе контактов с президентом США (Джо) Байденом преодолел большинство препятствий, возникающих в отношениях двух стран время от времени, они решили увеличить позитивную повестку в контактах", - сообщила администрация Эрдогана в пресс-релизе.В апреле Эрдоган заявил, что отказался от дальнейших контактов с послом США в Анкаре после того, как последний встретился с соперником действующего президента на выборах, единым кандидатом от оппозиции Кемалем Кылычдароглу.

https://ria.ru/20230905/erdogan-1894186190.html

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турция, сша, в мире