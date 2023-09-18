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Эрдоган прокомментировал отношения Турции и США
Эрдоган прокомментировал отношения Турции и США - РИА Новости, 18.09.2023
Эрдоган прокомментировал отношения Турции и США
Турция удовлетворена уровнем отношений с США, несмотря на возникающие время от времени препятствия, заявил в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T20:28
2023-09-18T20:28
2023-09-18T20:41
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СТАМБУЛ, 18 сен - РИА Новости. Турция удовлетворена уровнем отношений с США, несмотря на возникающие время от времени препятствия, заявил в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.Президент провел встречу с представителями американских аналитических центров в Нью-Йорке, куда прибыл для участия в Генассамблее ООН."Эрдоган выразил удовлетворенность развитием отношений Турции с США. Он сообщил, что в ходе контактов с президентом США (Джо) Байденом преодолел большинство препятствий, возникающих в отношениях двух стран время от времени, они решили увеличить позитивную повестку в контактах", - сообщила администрация Эрдогана в пресс-релизе.В апреле Эрдоган заявил, что отказался от дальнейших контактов с послом США в Анкаре после того, как последний встретился с соперником действующего президента на выборах, единым кандидатом от оппозиции Кемалем Кылычдароглу.
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турция, сша, в мире
Эрдоган прокомментировал отношения Турции и США
Эрдоган: Турция удовлетворена отношениями с США, несмотря на препятствия
СТАМБУЛ, 18 сен - РИА Новости. Турция удовлетворена уровнем отношений с США, несмотря на возникающие время от времени препятствия, заявил в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Президент провел встречу с представителями американских аналитических центров в Нью-Йорке
, куда прибыл для участия в Генассамблее ООН
.
"Эрдоган выразил удовлетворенность развитием отношений Турции с США. Он сообщил, что в ходе контактов с президентом США (Джо) Байденом преодолел большинство препятствий, возникающих в отношениях двух стран время от времени, они решили увеличить позитивную повестку в контактах", - сообщила администрация Эрдогана в пресс-релизе.
В апреле Эрдоган заявил, что отказался от дальнейших контактов с послом США в Анкаре
после того, как последний встретился с соперником действующего президента на выборах, единым кандидатом от оппозиции Кемалем Кылычдароглу
.
Эрдоган опять не оправдал надежд Запада