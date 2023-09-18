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Эрдоган прокомментировал отношения Турции и США - РИА Новости, 18.09.2023
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20:28 18.09.2023 (обновлено: 20:41 18.09.2023)
https://ria.ru/20230918/otnosheniya-1897084760.html
Эрдоган прокомментировал отношения Турции и США
Эрдоган прокомментировал отношения Турции и США - РИА Новости, 18.09.2023
Эрдоган прокомментировал отношения Турции и США
Турция удовлетворена уровнем отношений с США, несмотря на возникающие время от времени препятствия, заявил в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T20:28
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турция
сша
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СТАМБУЛ, 18 сен - РИА Новости. Турция удовлетворена уровнем отношений с США, несмотря на возникающие время от времени препятствия, заявил в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.Президент провел встречу с представителями американских аналитических центров в Нью-Йорке, куда прибыл для участия в Генассамблее ООН."Эрдоган выразил удовлетворенность развитием отношений Турции с США. Он сообщил, что в ходе контактов с президентом США (Джо) Байденом преодолел большинство препятствий, возникающих в отношениях двух стран время от времени, они решили увеличить позитивную повестку в контактах", - сообщила администрация Эрдогана в пресс-релизе.В апреле Эрдоган заявил, что отказался от дальнейших контактов с послом США в Анкаре после того, как последний встретился с соперником действующего президента на выборах, единым кандидатом от оппозиции Кемалем Кылычдароглу.
https://ria.ru/20230905/erdogan-1894186190.html
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турция, сша, в мире
Турция, США, В мире
Эрдоган прокомментировал отношения Турции и США

Эрдоган: Турция удовлетворена отношениями с США, несмотря на препятствия

© AP Photo / Ali UnalРеджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© AP Photo / Ali Unal
Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 18 сен - РИА Новости. Турция удовлетворена уровнем отношений с США, несмотря на возникающие время от времени препятствия, заявил в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Президент провел встречу с представителями американских аналитических центров в Нью-Йорке, куда прибыл для участия в Генассамблее ООН.
"Эрдоган выразил удовлетворенность развитием отношений Турции с США. Он сообщил, что в ходе контактов с президентом США (Джо) Байденом преодолел большинство препятствий, возникающих в отношениях двух стран время от времени, они решили увеличить позитивную повестку в контактах", - сообщила администрация Эрдогана в пресс-релизе.
В апреле Эрдоган заявил, что отказался от дальнейших контактов с послом США в Анкаре после того, как последний встретился с соперником действующего президента на выборах, единым кандидатом от оппозиции Кемалем Кылычдароглу.
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