https://ria.ru/20230918/opros-1896929442.html

Опрос: большинство россиян покупают электронику раз в два-три года

Опрос: большинство россиян покупают электронику раз в два-три года - РИА Новости, 18.09.2023

Опрос: большинство россиян покупают электронику раз в два-три года

Большинство россиян (66%) приобретают электронику и бытовую технику раз в два-три года и реже, тогда как каждый шестой (17%) производит покупку такой продукции... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T11:37

2023-09-18T11:37

2023-09-18T11:37

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Большинство россиян (66%) приобретают электронику и бытовую технику раз в два-три года и реже, тогда как каждый шестой (17%) производит покупку такой продукции раз в год, показал опрос ВЦИОМ. Согласно результатам исследования, 66% опрошенных предпочитают покупать электронику и бытовую технику раз в два-три года и реже, 17% - раз в год, лишь 8% - раз в полгода и 5% - раз в два-три месяца. А доля тех, кто не совершает такие покупки, составляет 1%. Опрос показал, что мужчины приобретают электронику чаще женщин: 7% мужчин - раз в два-три месяца и 3% женщин за такой же период. Кроме того, такая продукция распространена среди представителей молодого, нежели старшего, поколения: 14% людей, относящихся к возрастной категории 18-24 года, привыкли приобретать электронику раз в полгода, в то время как те, кому 60 лет и больше, не заинтересованы в частой закупке бытовой техники - 2%. Кроме того, на вопрос о наиболее важных критериях при выборе электроники большинство россиян отмечают функциональность и характеристики - 60%, на втором месте стоит цена - 59%, на третьем - рейтинг и отзывы других покупателей - 32%. Всероссийский интернет-опрос "ВЦИОМ-Онлайн" был проведен с 5 по 7 сентября 2023 года среди 1706 россиян в возрасте от 18 лет.

https://ria.ru/20230914/opros-1896316241.html

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общество, технологии, вциом, россия