https://ria.ru/20230918/obstrel-1896910279.html

При обстреле курского поселка пострадала женщина

При обстреле курского поселка пострадала женщина - РИА Новости, 18.09.2023

При обстреле курского поселка пострадала женщина

Жительница поселка Тёткино получила ранения средней степени тяжести при обстреле со стороны Украины, ее госпитализировали в Глушковскую ЦРБ, сообщил губернатор... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T10:30

2023-09-18T10:30

2023-09-18T10:42

специальная военная операция на украине

курская область

происшествия

роман старовойт

глушковский район

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ВОРОНЕЖ, 18 сен - РИА Новости. Жительница поселка Тёткино получила ранения средней степени тяжести при обстреле со стороны Украины, ее госпитализировали в Глушковскую ЦРБ, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram-канале."В результате очередного обстрела посёлка Тёткино Глушковского района со стороны Украины пострадала местная жительница. С ранениями средней степени тяжести она доставлена в Глушковскую ЦРБ, ей оказывают всю необходимую помощь. Если потребуется, женщину переведут в областную больницу", - сообщил Старовойт.Он добавил, что жилой дом загорелся после прямого попадания снаряда. Глава региона пообещал владельцам помочь восстановить жилье.Поселок Тёткино подвергся обстрелу утром в понедельник, зафиксирован 21 прилет. В результате, повреждено 11 жилых домов и инженерные коммуникации, из-за чего в посёлке некоторые улицы остались без электричества, воды и газа.Глушковский район – один из шести приграничных районов Курской области, регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.

https://ria.ru/20230917/obstrel-1896808367.html

курская область

глушковский район

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курская область, происшествия, роман старовойт, глушковский район