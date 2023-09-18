https://ria.ru/20230918/obstrel-1896910279.html
При обстреле курского поселка пострадала женщина
При обстреле курского поселка пострадала женщина - РИА Новости, 18.09.2023
При обстреле курского поселка пострадала женщина
Жительница поселка Тёткино получила ранения средней степени тяжести при обстреле со стороны Украины, ее госпитализировали в Глушковскую ЦРБ, сообщил губернатор... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T10:30
2023-09-18T10:30
2023-09-18T10:42
специальная военная операция на украине
курская область
происшествия
роман старовойт
глушковский район
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ВОРОНЕЖ, 18 сен - РИА Новости. Жительница поселка Тёткино получила ранения средней степени тяжести при обстреле со стороны Украины, ее госпитализировали в Глушковскую ЦРБ, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram-канале."В результате очередного обстрела посёлка Тёткино Глушковского района со стороны Украины пострадала местная жительница. С ранениями средней степени тяжести она доставлена в Глушковскую ЦРБ, ей оказывают всю необходимую помощь. Если потребуется, женщину переведут в областную больницу", - сообщил Старовойт.Он добавил, что жилой дом загорелся после прямого попадания снаряда. Глава региона пообещал владельцам помочь восстановить жилье.Поселок Тёткино подвергся обстрелу утром в понедельник, зафиксирован 21 прилет. В результате, повреждено 11 жилых домов и инженерные коммуникации, из-за чего в посёлке некоторые улицы остались без электричества, воды и газа.Глушковский район – один из шести приграничных районов Курской области, регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
https://ria.ru/20230917/obstrel-1896808367.html
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курская область, происшествия, роман старовойт, глушковский район
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Происшествия, Роман Старовойт, Глушковский район
При обстреле курского поселка пострадала женщина
Старовойт: при обстреле курского поселка Теткино пострадала женщина