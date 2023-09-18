https://ria.ru/20230918/moskva-1896958280.html
Путин оценил открытость Москвы для реализации предпринимательских инициатив
Путин оценил открытость Москвы для реализации предпринимательских инициатив - РИА Новости, 18.09.2023
Путин оценил открытость Москвы для реализации предпринимательских инициатив
Москва открыта для реализации предпринимательских инициатив и внедрения прорывных проектов, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии инаугурации мэра... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T12:54
2023-09-18T12:54
2023-09-18T12:54
москва
экономика
сергей собянин
владимир путин
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Москва открыта для реализации предпринимательских инициатив и внедрения прорывных проектов, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии инаугурации мэра Москвы Сергея Собянина в понедельник. "Столица открыта для реализации предпринимательских инициатив, для внедрения передовых идей проектов. Здесь задаются новые стандарты в жилищном строительстве, во внедрении цифровых технологий и услуг", - сказал Путин. Выборы мэра российской столицы прошли с 8 по 10 сентября. По окончательным данным, Собянин набрал 76,39% голосов, за него проголосовали 2 499 114 человек. Итоговая явка на выборах составила 42,5%. В минувший вторник Мосгоризбирком признал выборы состоявшимися и действительными. На предыдущих выборах мэра Москвы, прошедших в 2018 году, Собянин набрал 70,17% голосов, за него проголосовали 1 582 762 человека. Явка тогда составила 30,96%.
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москва, экономика, сергей собянин, владимир путин
Москва, Экономика, Сергей Собянин, Владимир Путин
Путин оценил открытость Москвы для реализации предпринимательских инициатив
Путин отметил открытость Москвы для внедрения прорывных проектов