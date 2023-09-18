https://ria.ru/20230918/moskva-1896950076.html
Москва ощутимо опережает многие мировые столицы, заявил Путин
Москва ощутимо опережает многие мировые столицы, заявил Путин - РИА Новости, 18.09.2023
Москва ощутимо опережает многие мировые столицы, заявил Путин
Прогрессивная, комфортная среда последовательно создается в Москве, город ощутимо опережает многие другие мировые столицы, заявил президент РФ Владимир Путин на РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T12:27
2023-09-18T12:27
2023-09-18T12:34
москва
политика
россия
владимир путин
сергей собянин
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Прогрессивная, комфортная среда последовательно создается в Москве, город ощутимо опережает многие другие мировые столицы, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии инаугурации мэра столицы Сергея Собянина в понедельник."В городе последовательно, настойчиво создается прогрессивная комфортная среда, делается все необходимое для работы, инноваций, творчества, досуга. И здесь Москва ощутимо опережает многие другие мировые столицы. Я хочу это подчеркнуть – именно ощутимо опережает многие мировые значимые агломерации", - сказал Путин.Выборы мэра российской столицы прошли с 8 по 10 сентября. По окончательным данным, Собянин набрал 76,39% голосов, за него проголосовали 2 499 114 человек. Итоговая явка на выборах составила 42,5%. В минувший вторник Мосгоризбирком признал выборы состоявшимися и действительными.На предыдущих выборах мэра Москвы, прошедших в 2018 году, Собянин набрал 70,17% голосов, за него проголосовали 1 582 762 человека. Явка тогда составила 30,96%.
https://ria.ru/20230908/moskva-1894849028.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, политика, россия, владимир путин, сергей собянин
Москва, Политика, Россия, Владимир Путин, Сергей Собянин
Москва ощутимо опережает многие мировые столицы, заявил Путин
Путин: в Москве создается прогрессивная среда, опережаются многие столицы
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Прогрессивная, комфортная среда последовательно создается в Москве, город ощутимо опережает многие другие мировые столицы, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии инаугурации мэра столицы Сергея Собянина в понедельник.
"В городе последовательно, настойчиво создается прогрессивная комфортная среда, делается все необходимое для работы, инноваций, творчества, досуга. И здесь Москва ощутимо опережает многие другие мировые столицы. Я хочу это подчеркнуть – именно ощутимо опережает многие мировые значимые агломерации", - сказал Путин.
Выборы мэра российской столицы прошли с 8 по 10 сентября. По окончательным данным, Собянин набрал 76,39% голосов, за него проголосовали 2 499 114 человек. Итоговая явка на выборах составила 42,5%. В минувший вторник Мосгоризбирком
признал выборы состоявшимися и действительными.
На предыдущих выборах мэра Москвы, прошедших в 2018 году, Собянин набрал 70,17% голосов, за него проголосовали 1 582 762 человека. Явка тогда составила 30,96%.
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