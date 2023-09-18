https://ria.ru/20230918/moskva-1896950076.html

Москва ощутимо опережает многие мировые столицы, заявил Путин

Москва ощутимо опережает многие мировые столицы, заявил Путин - РИА Новости, 18.09.2023

Москва ощутимо опережает многие мировые столицы, заявил Путин

Прогрессивная, комфортная среда последовательно создается в Москве, город ощутимо опережает многие другие мировые столицы, заявил президент РФ Владимир Путин на РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T12:27

2023-09-18T12:27

2023-09-18T12:34

москва

политика

россия

владимир путин

сергей собянин

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Прогрессивная, комфортная среда последовательно создается в Москве, город ощутимо опережает многие другие мировые столицы, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии инаугурации мэра столицы Сергея Собянина в понедельник."В городе последовательно, настойчиво создается прогрессивная комфортная среда, делается все необходимое для работы, инноваций, творчества, досуга. И здесь Москва ощутимо опережает многие другие мировые столицы. Я хочу это подчеркнуть – именно ощутимо опережает многие мировые значимые агломерации", - сказал Путин.Выборы мэра российской столицы прошли с 8 по 10 сентября. По окончательным данным, Собянин набрал 76,39% голосов, за него проголосовали 2 499 114 человек. Итоговая явка на выборах составила 42,5%. В минувший вторник Мосгоризбирком признал выборы состоявшимися и действительными.На предыдущих выборах мэра Москвы, прошедших в 2018 году, Собянин набрал 70,17% голосов, за него проголосовали 1 582 762 человека. Явка тогда составила 30,96%.

https://ria.ru/20230908/moskva-1894849028.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

москва, политика, россия, владимир путин, сергей собянин