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Москва ощутимо опережает многие мировые столицы, заявил Путин - РИА Новости, 18.09.2023
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12:27 18.09.2023 (обновлено: 12:34 18.09.2023)
https://ria.ru/20230918/moskva-1896950076.html
Москва ощутимо опережает многие мировые столицы, заявил Путин
Москва ощутимо опережает многие мировые столицы, заявил Путин - РИА Новости, 18.09.2023
Москва ощутимо опережает многие мировые столицы, заявил Путин
Прогрессивная, комфортная среда последовательно создается в Москве, город ощутимо опережает многие другие мировые столицы, заявил президент РФ Владимир Путин на РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T12:27
2023-09-18T12:34
москва
политика
россия
владимир путин
сергей собянин
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Прогрессивная, комфортная среда последовательно создается в Москве, город ощутимо опережает многие другие мировые столицы, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии инаугурации мэра столицы Сергея Собянина в понедельник."В городе последовательно, настойчиво создается прогрессивная комфортная среда, делается все необходимое для работы, инноваций, творчества, досуга. И здесь Москва ощутимо опережает многие другие мировые столицы. Я хочу это подчеркнуть – именно ощутимо опережает многие мировые значимые агломерации", - сказал Путин.Выборы мэра российской столицы прошли с 8 по 10 сентября. По окончательным данным, Собянин набрал 76,39% голосов, за него проголосовали 2 499 114 человек. Итоговая явка на выборах составила 42,5%. В минувший вторник Мосгоризбирком признал выборы состоявшимися и действительными.На предыдущих выборах мэра Москвы, прошедших в 2018 году, Собянин набрал 70,17% голосов, за него проголосовали 1 582 762 человека. Явка тогда составила 30,96%.
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москва, политика, россия, владимир путин, сергей собянин
Москва, Политика, Россия, Владимир Путин, Сергей Собянин
Москва ощутимо опережает многие мировые столицы, заявил Путин

Путин: в Москве создается прогрессивная среда, опережаются многие столицы

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкРоссийские флаги, установленные в Москве
Российские флаги, установленные в Москве - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Российские флаги, установленные в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Прогрессивная, комфортная среда последовательно создается в Москве, город ощутимо опережает многие другие мировые столицы, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии инаугурации мэра столицы Сергея Собянина в понедельник.
"В городе последовательно, настойчиво создается прогрессивная комфортная среда, делается все необходимое для работы, инноваций, творчества, досуга. И здесь Москва ощутимо опережает многие другие мировые столицы. Я хочу это подчеркнуть – именно ощутимо опережает многие мировые значимые агломерации", - сказал Путин.
Выборы мэра российской столицы прошли с 8 по 10 сентября. По окончательным данным, Собянин набрал 76,39% голосов, за него проголосовали 2 499 114 человек. Итоговая явка на выборах составила 42,5%. В минувший вторник Мосгоризбирком признал выборы состоявшимися и действительными.
На предыдущих выборах мэра Москвы, прошедших в 2018 году, Собянин набрал 70,17% голосов, за него проголосовали 1 582 762 человека. Явка тогда составила 30,96%.
Вид на старую Москву и храм Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
Россия построила себе Европу
8 сентября, 08:00
 
МоскваПолитикаРоссияВладимир ПутинСергей Собянин
 
 
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