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Минск и Сочи стали городами-побратимами - РИА Новости, 18.09.2023
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16:22 18.09.2023 (обновлено: 18:09 18.09.2023)
https://ria.ru/20230918/minsk-1897022465.html
Минск и Сочи стали городами-побратимами
Минск и Сочи стали городами-побратимами - РИА Новости, 18.09.2023
Минск и Сочи стали городами-побратимами
Минск и Сочи стали городами-побратимами, соответствующее соглашение подписано в понедельник в белорусской столице. РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T16:22
2023-09-18T18:09
сочи
минск
краснодарский край
россия
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МИНСК, 18 сен – РИА Новости. Минск и Сочи стали городами-побратимами, соответствующее соглашение подписано в понедельник в белорусской столице. "Минск и Сочи стали побратимами. Соглашение об установлении дружественных отношений подписано в ходе седьмого заседания рабочей группы по сотрудничеству Республики Беларусь и Краснодарского края", - говорится в опубликованном в понедельник сообщении пресс-службы Минского городского исполнительного комитета. Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев 18 сентября провел встречу с главой Сочи Алексеем Копайгородским. "Мы настроены на продуктивное взаимодействие во всех отраслях и на то, что наш общественно-политический симбиоз принесет хорошие плоды. Сегодня мы заложим в наши документы все задачи и в дальнейшем ежегодно будем контролировать их выполнение", - прокомментировал Копайгородский итоги встречи журналистам. В свою очередь заместитель губернатора Краснодарского края Александр Руппель подчеркнул на заседании рабочей группы, что сотрудничество Краснодарского края с Белоруссией является примером, на который краевая администрация обращает внимание всех иностранных партнеров. "Мы заключаем много соглашений о социально-экономическом взаимодействии, но с Беларусью у нас не просто такое соглашение - у нас конкретная дорожная карта. Такой глубины проработки и вовлеченности нет ни в одном другом соглашении. Мы регулярно обсуждаем все шероховатости и очень быстро находим решения. И движемся дальше: сегодня должен быть подписан ряд новых соглашений, в том числе с "Гомсельмашем". Уверен, что это будет еще одним толчком к развитию сотрудничества. Что касается сферы строительства, мы договорились, что белорусская компания будет проектировать школу на 400 мест", - сказал Руппель.
https://ria.ru/20230915/belorussiya-1896489463.html
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сочи, минск, краснодарский край, россия
Сочи, Минск, Краснодарский край, Россия
Минск и Сочи стали городами-побратимами

Исполком белорусской столицы: Минск и Сочи стали городами-побратимами

© РИА Новости / Ирина НехорошкинаПанорамный вид на Минск
Панорамный вид на Минск - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
Панорамный вид на Минск. Архивное фото
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МИНСК, 18 сен – РИА Новости. Минск и Сочи стали городами-побратимами, соответствующее соглашение подписано в понедельник в белорусской столице.
"Минск и Сочи стали побратимами. Соглашение об установлении дружественных отношений подписано в ходе седьмого заседания рабочей группы по сотрудничеству Республики Беларусь и Краснодарского края", - говорится в опубликованном в понедельник сообщении пресс-службы Минского городского исполнительного комитета.
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Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев 18 сентября провел встречу с главой Сочи Алексеем Копайгородским. "Мы настроены на продуктивное взаимодействие во всех отраслях и на то, что наш общественно-политический симбиоз принесет хорошие плоды. Сегодня мы заложим в наши документы все задачи и в дальнейшем ежегодно будем контролировать их выполнение", - прокомментировал Копайгородский итоги встречи журналистам.
В свою очередь заместитель губернатора Краснодарского края Александр Руппель подчеркнул на заседании рабочей группы, что сотрудничество Краснодарского края с Белоруссией является примером, на который краевая администрация обращает внимание всех иностранных партнеров.
"Мы заключаем много соглашений о социально-экономическом взаимодействии, но с Беларусью у нас не просто такое соглашение - у нас конкретная дорожная карта. Такой глубины проработки и вовлеченности нет ни в одном другом соглашении. Мы регулярно обсуждаем все шероховатости и очень быстро находим решения. И движемся дальше: сегодня должен быть подписан ряд новых соглашений, в том числе с "Гомсельмашем". Уверен, что это будет еще одним толчком к развитию сотрудничества. Что касается сферы строительства, мы договорились, что белорусская компания будет проектировать школу на 400 мест", - сказал Руппель.
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