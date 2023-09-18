https://ria.ru/20230918/ministr-1896964257.html

Шапша представил нового министра сельского хозяйства Калужской области

Шапша представил нового министра сельского хозяйства Калужской области - РИА Новости, 18.09.2023

Шапша представил нового министра сельского хозяйства Калужской области

Губернатор Калужской области Владислав Шапша назначил новым министром сельского хозяйства региона бывшего зампредседателя областного заксобрания Александра... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T13:09

2023-09-18T13:09

2023-09-18T13:09

калужская область

владислав шапша

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КАЛУГА, 18 сен – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша назначил новым министром сельского хозяйства региона бывшего зампредседателя областного заксобрания Александра Ефремова, который сменил в этой должности Леонида Громова, сообщает областное правительство. Сообщается, что в понедельник в ходе заседания регионального кабинета министров губернатор Владислав Шапша проинформировал его участников о кадровых решениях. Глава региона принял отставку министра сельского хозяйства области Леонида Громова, который возглавлял министерство около 20 лет. Владислав Шапша поблагодарил министра за многолетний добросовестный труд, за вклад в развитие сельского хозяйства региона. "Вклад, без преувеличения, выдающийся. Знаю, что вы всегда душой болеете за дело", - подчеркнул губернатор. Министром сельского хозяйства региона назначен Александр Ефремов. По данным областного правительства, до своего назначения Ефремов занимал должность заместителя председателя заксобрания Калужской области. "Александр Викторович с мая 2022 года находился в подшефном Первомайске Луганской Народной Республики. Представлял Калужскую область. Ему удалось организовать восстановление инфраструктуры Первомайска, помочь в налаживании мирной жизни. Уверен, что и на посту министра сельского хозяйства сумеет себя проявить и покажет хорошие результаты", - сказал Владислав Шапша. Губернатор отметил, что Ефремов окончил Российский государственный аграрный университет - МСХА имени Тимирязева, является опытным практиком в сельском хозяйстве, поскольку около 15 лет работал на сельхозпредприятиях, в том числе руководителем. В 2015 году, после избрания депутатом регионального заксобрания, работал в комитете по АПК. "Отрасль важнейшая, это наша продовольственная безопасность. Важно сохранить положительную динамику в сельхозпроизводстве. Особое внимание прошу уделить улучшению социальной и коммунальной инфраструктуры на селе", - подчеркнул Владислав Шапша.

https://ria.ru/20230912/maloyaroslavets-1895935943.html

https://ria.ru/20230916/osvobozhdenie-1896723189.html

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владислав шапша