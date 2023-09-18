https://ria.ru/20230918/medinskiy-1897092349.html
Мединский назвал депортации в СССР репрессиями, которые нельзя забывать
Мединский назвал депортации в СССР репрессиями, которые нельзя забывать - РИА Новости, 18.09.2023
Мединский назвал депортации в СССР репрессиями, которые нельзя забывать
Принудительное переселение малочисленных народов в СССР — это репрессирование, забывать об этом нельзя, заявил председатель Российского военно-исторического... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T21:39
2023-09-18T21:39
2023-09-18T22:42
общество
ссср
сша
владимир мединский
российское военно-историческое общество (рвио)
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Принудительное переселение малочисленных народов в СССР — это репрессирование, забывать об этом нельзя, заявил председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский."Забывать об этом нельзя. Да, это такая трагическая история, трагическая дата, которую вычеркивать из народной памяти не должно. В СССР применялась практика принудительного переселения, как красиво говорят, "депортация" — а что такое депортация? Это принудительное переселение — по сути, репрессирование и народов, и определенных этнических групп, и социальных групп", — ответил он на просьбу слушателя радио Sputnik прокомментировать практику принудительного переселения в Советском Союзе в преддверии Дня депортации карачаевцев 2 ноября.Мединский также упомянул о принудительном переселении советской властью кулаков и казаков.При этом председатель РВИО отметил, что похожие практики существовали и в других странах, приведя в пример принудительное переселение японцев в США во время Второй мировой войны.
https://ria.ru/20230905/spch-1894335903.html
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Общество, СССР, США, Владимир Мединский, Российское военно-историческое общество (РВИО)
Мединский назвал депортации в СССР репрессиями, которые нельзя забывать
Мединский назвал депортации народов в СССР репрессиями, которые нельзя забывать