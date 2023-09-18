https://ria.ru/20230918/mashinostroenie-1896982834.html

В Челябинской области отметили стабильный рост машиностроения

В Челябинской области отметили стабильный рост машиностроения - РИА Новости, 18.09.2023

В Челябинской области отметили стабильный рост машиностроения

Промышленное производство в Челябинской области, в том числе машиностроение, показывает стабильный рост в 2023 году, для сохранения этой тенденции власти... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T14:11

2023-09-18T14:11

2023-09-18T14:11

челябинская область

алексей текслер

фонд развития промышленности

сергей казаков

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ЧЕЛЯБИНСК, 18 сен – РИА Новости. Промышленное производство в Челябинской области, в том числе машиностроение, показывает стабильный рост в 2023 году, для сохранения этой тенденции власти разрабатывают региональные меры поддержки предприятий, сообщила пресс-служба правительства региона. Ранее глава региона Алексей Текслер отмечал, что "залогом нашего благополучия является экономика", власти "ни на секунду не оставляли без внимания реальный сектор экономики, прежде всего нашу промышленность". Так, за семь месяцев с начала года индекс промышленного производства в Челябинской области вырос на 11,3%. "Что особенно важно, динамика, набранная региональной промышленностью во второй половине прошлого года, сохраняется и сейчас… Выправить ситуацию и вернуться к росту промпроизводства удалось благодаря в том числе широкому комплексу федеральных и региональных мер поддержки", - отмечал губернатор. По данным правительства региона, в 2022 году из федерального бюджета предприятиям направлено 26,6 миллиарда рублей, из регионального бюджета - порядка 1 миллиарда рублей. "Я бы назвал ситуацию в отрасли не просто стабильной, а стабильно растущей. Причиной тому и уход с отечественного рынка множества зарубежных машиностроительных компаний и их комплектаторов, и рост гособоронзаказа. В итоге практически по всем группировкам, относящимся к машиностроению, мы видим такой высокий рост, какого не отмечалось в последние годы. Чтобы сохранить эту тенденцию, мы не просто встраиваем наши предприятия в федеральные механизмы господдержки, но оперативно в сотрудничестве с самими промышленниками и бизнес-объединениями разрабатываем свои, региональные меры", - цитирует пресс-служба министерства промышленности, новых технологий и природных ресурсов слова министра Павла Рыжего. Он отметил, что очень часто при разработке мер регион оказывается первым в стране. "Так было с региональной промышленной ипотекой, с компенсацией затрат на НИОКРы, и сейчас у нас в разработке несколько новых программ", – сказал глава минпрома. По данным пресс-службы, в январе-июле 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года индекс промпроизводства в выпуске машин и оборудования составил 112,7%, в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - 116,2%, в производстве электронных и оптических изделий - 148,9%, в производстве прочих транспортных средств и оборудования - 146,6%. По словам директора регионального Фонда развития промышленности Сергея Казакова, меры поддержки промышленности сейчас беспрецедентны. "Они меняются, развиваются, адаптируются и расширяются. По-прежнему эффективно работают финансовые инструменты, в первую очередь льготные займы ФРП – и нашего Фонда, и федеральных коллег, с которыми мы работаем в тесной связке, а также невозвратные субсидии и гранты. У нашего Фонда сейчас семь собственных программ, причём мы держим ставку займов под 1% годовых, несмотря на изменение ключевой ставки ЦБ", - цитирует пресс-служба слова Казакова. Также Казаков отметил, что есть специальные программы по стимулированию НИОКРов и программы для участников промышленных кластеров, всё востребованнее становится нацпроект "Производительность труда", в том числе среди малых и средних компаний. "Поэтому по поручению губернатора в 2024 году мы будем расширять региональную программу по повышению производительности труда для промышленных предприятий с оборотом от 90 до 400 миллионов рублей", - уточнил он. Руководитель аппарата челябинского регионального отделения "Союза машиностроителей" Сергей Кашигин добавил, что объединения промышленных предприятий в тесной связке с региональными минпромом и ФРП оказывают всестороннюю поддержку южноуральским заводам. "Так, Союз машиностроителей по просьбам самих производителей организует совещания по острым темам. Такие, как встреча с миграционной службой по вопросу трудоустройства мигрантов или совещание с Главным управлением по труду и занятости. Мы понимаем, что сейчас для предприятий время больших возможностей, но при этом возникает множество сопутствующих вопросов, с решением которых готовы помогать и промышленные объединения, и, что очень важно, региональные власти", - цитирует пресс-служба слова Кашигина. По данным пресс-службы минпрома, машиностроение наряду с металлургией остается одной из ведущих отраслей промышленного комплекса Челябинской области, на долю которого в структуре обрабатывающих производств приходится 13,5%. В отрасли трудится около 73 тысяч человек, а средний размер заработной платы летом 2023 года превысил 66 тысяч рублей.

https://ria.ru/20230914/dogazifikatsiya-1896312729.html

https://ria.ru/20230911/set-1895443477.html

https://ria.ru/20230725/natsproekty-1886197935.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

алексей текслер, фонд развития промышленности, сергей казаков