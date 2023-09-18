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В Ливии опровергли данные ООН о гибели одиннадцати тысяч человек - РИА Новости, 18.09.2023
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09:13 18.09.2023
https://ria.ru/20230918/liviya-1896897855.html
В Ливии опровергли данные ООН о гибели одиннадцати тысяч человек
В Ливии опровергли данные ООН о гибели одиннадцати тысяч человек - РИА Новости, 18.09.2023
В Ливии опровергли данные ООН о гибели одиннадцати тысяч человек
Глава организации Красного Полумесяца Ливии Абдессалам Гейт аль-Хадж опроверг РИА Новости данные ООН, что на востоке Ливии в результате сильного наводнения и... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T09:13
2023-09-18T09:13
в мире
здоровье - общество
ливия
дерна (муниципалитет)
красный полумесяц
оон
юнисеф
происшествия
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БЕНГАЗИ, 18 сен - РИА Новости. Глава организации Красного Полумесяца Ливии Абдессалам Гейт аль-Хадж опроверг РИА Новости данные ООН, что на востоке Ливии в результате сильного наводнения и паводков погибли 11 тысяч человек, отметив отсутствие подтвержденной статистики о количестве жертв. "Я не знаю, откуда ООН взяла эту ложную информацию (данные о количестве жертв и пострадавших - ред.). Мы никому не объявляли такие цифры, и нам о них ничего не известно. Подтвержденных данных о количестве жертв пока нет, а поиск выживших в городе Дерне все еще продолжается, волонтеры Красного Полумесяца смогли недавно спасти из-под завалов двух девочек. Сейчас у команд спасателей собираются данные, и по окончании операции будет объявлено фактическое число", - сказал аль-Хадж. По словам главы организации, ему неизвестно о нахождении на востоке Ливии сотрудников каких-либо подразделений ООН, кроме ЮНИСЕФ, которые прибыли два дня назад, хотя там присутствуют разные международные и местные организации. "Помимо местных бригад спасателей существует более восьми международных бригад, которые работают под руководством одного операционного штаба. Вся статистика и цифры отправляются в главный операционный штаб", - пояснил он. Добровольцы самого Красного Полумесяца, отметил аль-Хадж, принимают участие в спасательных операциях в городах Дерна, Сусса, Эль-Байда, Эль-Баяда, Эль-Вардия во всех пострадавших районах и выполняют свой долг в полной мере, хотя в настоящее время основное внимание сосредоточено на городе Дерна и его окрестностях из-за значительного ущерба, причиненного ему стихией. Кроме того, указал глава организации, Красный Полумесяц Ливии поддерживает пострадавших морально через группы психологической поддержки, но испытывает недостаток подготовленных специалистов для такого большого числа пострадавших. Согласно информации Международной организации миграции (МОМ), более 38 тысяч человек покинули районы на северо-востоке Ливии, пострадавшие в результате наводнения. На прошлой неделе из-за проливных дождей, вызванных циклоном "Даниэль", были зафиксированы паводки и наводнения в ряде городов и населенных пунктов на востоке Ливии, включая Эль-Байду и Дерну. В результате в регионе были закрыты аэропорты и морские порты. Города Суса и Дерна на востоке страны были объявлены зонами стихийного бедствия. В затронутых наводнениями городах был введен комендантский час.
https://ria.ru/20230918/spasateli-1896885396.html
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ливия
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в мире, здоровье - общество, ливия, дерна (муниципалитет), красный полумесяц, оон, юнисеф, происшествия, наводнение
В мире, Здоровье - Общество, Ливия, Дерна (муниципалитет), Красный полумесяц, ООН, ЮНИСЕФ, Происшествия, Наводнение
В Ливии опровергли данные ООН о гибели одиннадцати тысяч человек

Красный Полумесяц: данные ООН о числе погибших из-за наводнений в Ливии ложные

© AP Photo / Jamal AlkomatyПоследствия циклона "Даниэль" в Дерне, Ливия
Последствия циклона Даниэль в Дерне, Ливия - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© AP Photo / Jamal Alkomaty
Последствия циклона "Даниэль" в Дерне, Ливия. Архивное фото
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БЕНГАЗИ, 18 сен - РИА Новости. Глава организации Красного Полумесяца Ливии Абдессалам Гейт аль-Хадж опроверг РИА Новости данные ООН, что на востоке Ливии в результате сильного наводнения и паводков погибли 11 тысяч человек, отметив отсутствие подтвержденной статистики о количестве жертв.
"Я не знаю, откуда ООН взяла эту ложную информацию (данные о количестве жертв и пострадавших - ред.). Мы никому не объявляли такие цифры, и нам о них ничего не известно. Подтвержденных данных о количестве жертв пока нет, а поиск выживших в городе Дерне все еще продолжается, волонтеры Красного Полумесяца смогли недавно спасти из-под завалов двух девочек. Сейчас у команд спасателей собираются данные, и по окончании операции будет объявлено фактическое число", - сказал аль-Хадж.
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По словам главы организации, ему неизвестно о нахождении на востоке Ливии сотрудников каких-либо подразделений ООН, кроме ЮНИСЕФ, которые прибыли два дня назад, хотя там присутствуют разные международные и местные организации. "Помимо местных бригад спасателей существует более восьми международных бригад, которые работают под руководством одного операционного штаба. Вся статистика и цифры отправляются в главный операционный штаб", - пояснил он.
Добровольцы самого Красного Полумесяца, отметил аль-Хадж, принимают участие в спасательных операциях в городах Дерна, Сусса, Эль-Байда, Эль-Баяда, Эль-Вардия во всех пострадавших районах и выполняют свой долг в полной мере, хотя в настоящее время основное внимание сосредоточено на городе Дерна и его окрестностях из-за значительного ущерба, причиненного ему стихией.
Кроме того, указал глава организации, Красный Полумесяц Ливии поддерживает пострадавших морально через группы психологической поддержки, но испытывает недостаток подготовленных специалистов для такого большого числа пострадавших.
Согласно информации Международной организации миграции (МОМ), более 38 тысяч человек покинули районы на северо-востоке Ливии, пострадавшие в результате наводнения.
На прошлой неделе из-за проливных дождей, вызванных циклоном "Даниэль", были зафиксированы паводки и наводнения в ряде городов и населенных пунктов на востоке Ливии, включая Эль-Байду и Дерну. В результате в регионе были закрыты аэропорты и морские порты. Города Суса и Дерна на востоке страны были объявлены зонами стихийного бедствия. В затронутых наводнениями городах был введен комендантский час.
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