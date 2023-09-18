https://ria.ru/20230918/kurs-1896898017.html

Курс доллара с начала торгов поднялся до 96,96 рубля

Курс доллара с начала торгов поднялся до 96,96 рубля - РИА Новости, 18.09.2023

Курс доллара с начала торгов поднялся до 96,96 рубля

Курс рубля перешел к снижению по отношению к доллару, евро и юаню после позитивного старта торгов понедельника, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T09:13

2023-09-18T09:13

2023-09-18T11:12

экономика

московская биржа

курс доллара

курс рубля

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Курс рубля перешел к снижению по отношению к доллару, евро и юаню после позитивного старта торгов понедельника, следует из данных Московской биржи.Котировка американской валюты расчетами "завтра" на 07:08 мск выросла на 15 копеек до 96,96 рубля, китайской — до 13,28 рубля, а европейской — до 103,43 рубля.На старте торгов доллар максимально опускался до 96,52 рубля, юань — до 13,22 рубля, евро — до 102,76 рубля.Банк России 15 августа на внеочередном заседании правления повысил ключевую ставку сразу на 3,5 процентного пункта до 12% годовых, а накануне — до 13%. Это новый максимум с весны 2022 года.Глава регулятора Эльвира Набиуллина ранее заявила, что у курса рубля нет "психологического уровня" вопреки распространенному мнению, что это сто рублей за доллар, а повышение ставки вызвано намерением ЦБ "сдержать инфляционные ожидания".

https://ria.ru/20230915/tsb-1896573971.html

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, московская биржа, курс доллара, курс рубля