https://ria.ru/20230918/kurs-1896898017.html
Курс доллара с начала торгов поднялся до 96,96 рубля
Курс доллара с начала торгов поднялся до 96,96 рубля - РИА Новости, 18.09.2023
Курс доллара с начала торгов поднялся до 96,96 рубля
Курс рубля перешел к снижению по отношению к доллару, евро и юаню после позитивного старта торгов понедельника, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T09:13
2023-09-18T09:13
2023-09-18T11:12
экономика
московская биржа
курс доллара
курс рубля
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Курс рубля перешел к снижению по отношению к доллару, евро и юаню после позитивного старта торгов понедельника, следует из данных Московской биржи.Котировка американской валюты расчетами "завтра" на 07:08 мск выросла на 15 копеек до 96,96 рубля, китайской — до 13,28 рубля, а европейской — до 103,43 рубля.На старте торгов доллар максимально опускался до 96,52 рубля, юань — до 13,22 рубля, евро — до 102,76 рубля.Банк России 15 августа на внеочередном заседании правления повысил ключевую ставку сразу на 3,5 процентного пункта до 12% годовых, а накануне — до 13%. Это новый максимум с весны 2022 года.Глава регулятора Эльвира Набиуллина ранее заявила, что у курса рубля нет "психологического уровня" вопреки распространенному мнению, что это сто рублей за доллар, а повышение ставки вызвано намерением ЦБ "сдержать инфляционные ожидания".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа, курс доллара, курс рубля
Экономика, Московская биржа, Курс доллара, Курс рубля
Курс доллара с начала торгов поднялся до 96,96 рубля
Курс доллара поднялся до 96,96, юаня — до 13,28, евро — до 103,43 рубля
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Курс рубля перешел к снижению по отношению к доллару, евро и юаню после позитивного старта торгов понедельника, следует из данных Московской биржи.
Котировка американской валюты расчетами "завтра" на 07:08 мск выросла на 15 копеек до 96,96 рубля, китайской — до 13,28 рубля, а европейской — до 103,43 рубля.
На старте торгов доллар максимально опускался до 96,52 рубля, юань — до 13,22 рубля, евро — до 102,76 рубля.
Банк России
15 августа на внеочередном заседании правления повысил ключевую ставку сразу на 3,5 процентного пункта до 12% годовых, а накануне — до 13%. Это новый максимум с весны 2022 года.
Глава регулятора Эльвира Набиуллина
ранее заявила, что у курса рубля нет "психологического уровня" вопреки распространенному мнению, что это сто рублей за доллар, а повышение ставки вызвано намерением ЦБ
"сдержать инфляционные ожидания".
Набиуллина заявила об отсутствии у ЦБ "психологической" границы курса рубля