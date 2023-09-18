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Курс доллара с начала торгов поднялся до 96,96 рубля - РИА Новости, 18.09.2023
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09:13 18.09.2023 (обновлено: 11:12 18.09.2023)
https://ria.ru/20230918/kurs-1896898017.html
Курс доллара с начала торгов поднялся до 96,96 рубля
Курс доллара с начала торгов поднялся до 96,96 рубля - РИА Новости, 18.09.2023
Курс доллара с начала торгов поднялся до 96,96 рубля
Курс рубля перешел к снижению по отношению к доллару, евро и юаню после позитивного старта торгов понедельника, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T09:13
2023-09-18T11:12
экономика
московская биржа
курс доллара
курс рубля
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Курс рубля перешел к снижению по отношению к доллару, евро и юаню после позитивного старта торгов понедельника, следует из данных Московской биржи.Котировка американской валюты расчетами "завтра" на 07:08 мск выросла на 15 копеек до 96,96 рубля, китайской — до 13,28 рубля, а европейской — до 103,43 рубля.На старте торгов доллар максимально опускался до 96,52 рубля, юань — до 13,22 рубля, евро — до 102,76 рубля.Банк России 15 августа на внеочередном заседании правления повысил ключевую ставку сразу на 3,5 процентного пункта до 12% годовых, а накануне — до 13%. Это новый максимум с весны 2022 года.Глава регулятора Эльвира Набиуллина ранее заявила, что у курса рубля нет "психологического уровня" вопреки распространенному мнению, что это сто рублей за доллар, а повышение ставки вызвано намерением ЦБ "сдержать инфляционные ожидания".
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экономика, московская биржа, курс доллара, курс рубля
Экономика, Московская биржа, Курс доллара, Курс рубля
Курс доллара с начала торгов поднялся до 96,96 рубля

Курс доллара поднялся до 96,96, юаня — до 13,28, евро — до 103,43 рубля

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДевушка возле пункта обмена валют в Москве
Девушка возле пункта обмена валют в Москве - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Девушка возле пункта обмена валют в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Курс рубля перешел к снижению по отношению к доллару, евро и юаню после позитивного старта торгов понедельника, следует из данных Московской биржи.
Котировка американской валюты расчетами "завтра" на 07:08 мск выросла на 15 копеек до 96,96 рубля, китайской — до 13,28 рубля, а европейской — до 103,43 рубля.
На старте торгов доллар максимально опускался до 96,52 рубля, юань — до 13,22 рубля, евро — до 102,76 рубля.
Банк России 15 августа на внеочередном заседании правления повысил ключевую ставку сразу на 3,5 процентного пункта до 12% годовых, а накануне — до 13%. Это новый максимум с весны 2022 года.
Глава регулятора Эльвира Набиуллина ранее заявила, что у курса рубля нет "психологического уровня" вопреки распространенному мнению, что это сто рублей за доллар, а повышение ставки вызвано намерением ЦБ "сдержать инфляционные ожидания".
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
Набиуллина заявила об отсутствии у ЦБ "психологической" границы курса рубля
15 сентября, 16:11
 
ЭкономикаМосковская биржаКурс доллараКурс рубля
 
 
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