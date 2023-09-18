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На Кубани сеть аптек увеличила выработку на 112% благодаря нацпроекту - РИА Новости, 18.09.2023
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Краснодарский край
 
15:18 18.09.2023
https://ria.ru/20230918/kuban-1897002499.html
На Кубани сеть аптек увеличила выработку на 112% благодаря нацпроекту
На Кубани сеть аптек увеличила выработку на 112% благодаря нацпроекту - РИА Новости, 18.09.2023
На Кубани сеть аптек увеличила выработку на 112% благодаря нацпроекту
Сеть аптек "Здоровье-Кубань" увеличила выработку почти на 112% благодаря внедрению бережливых технологий в рамках нацпроекта "Производительность труда",... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T15:18
2023-09-18T15:18
краснодарский край
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 18 сен - РИА Новости. Сеть аптек "Здоровье-Кубань" увеличила выработку почти на 112% благодаря внедрению бережливых технологий в рамках нацпроекта "Производительность труда", сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. "Аптечная сеть увеличила выработку почти на 112% благодаря бережливым технологиям… На протяжении полугода бережливые технологии внедряли эксперты Регионального центра компетенций. На одном из предприятий сети "Здоровье-Кубань" оптимизировали процесс приемки товара", - говорится в сообщении. Отмечается, что эксперты РЦК совместно с рабочей группой предприятия разработали способ проверки количества товара, поступающего из центрального склада, усовершенствовали работу с поставщиками, оптимизировали места хранения, организовали рабочие места оператора и заведующей аптеки по системе 5С, а также ускорили процесс обмена бонусных карт. Национальный проект "Производительность труда" реализуют в Краснодарском крае с 2018 года. Вступить в нацпроект "Производительность труда" могут региональные предприятия пяти базовых несырьевых отраслей экономики: обрабатывающее производство, сельское хозяйство, строительство, транспорт и торговля. Выручка компании должна быть от 400 миллионов в год, доля иностранного капитала не может превышать 50%.
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краснодарский край
Краснодарский край, Краснодарский край
На Кубани сеть аптек увеличила выработку на 112% благодаря нацпроекту

Власти: на Кубани сеть аптек увеличила выработку на 112% благодаря нацпроекту

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКубанская набережная и мост Поцелуев в Краснодаре
Кубанская набережная и мост Поцелуев в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Кубанская набережная и мост Поцелуев в Краснодаре. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 18 сен - РИА Новости. Сеть аптек "Здоровье-Кубань" увеличила выработку почти на 112% благодаря внедрению бережливых технологий в рамках нацпроекта "Производительность труда", сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
"Аптечная сеть увеличила выработку почти на 112% благодаря бережливым технологиям… На протяжении полугода бережливые технологии внедряли эксперты Регионального центра компетенций. На одном из предприятий сети "Здоровье-Кубань" оптимизировали процесс приемки товара", - говорится в сообщении.
Отмечается, что эксперты РЦК совместно с рабочей группой предприятия разработали способ проверки количества товара, поступающего из центрального склада, усовершенствовали работу с поставщиками, оптимизировали места хранения, организовали рабочие места оператора и заведующей аптеки по системе 5С, а также ускорили процесс обмена бонусных карт.
Национальный проект "Производительность труда" реализуют в Краснодарском крае с 2018 года. Вступить в нацпроект "Производительность труда" могут региональные предприятия пяти базовых несырьевых отраслей экономики: обрабатывающее производство, сельское хозяйство, строительство, транспорт и торговля. Выручка компании должна быть от 400 миллионов в год, доля иностранного капитала не может превышать 50%.
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