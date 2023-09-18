https://ria.ru/20230918/kuban-1897002499.html

На Кубани сеть аптек увеличила выработку на 112% благодаря нацпроекту

На Кубани сеть аптек увеличила выработку на 112% благодаря нацпроекту - РИА Новости, 18.09.2023

На Кубани сеть аптек увеличила выработку на 112% благодаря нацпроекту

Сеть аптек "Здоровье-Кубань" увеличила выработку почти на 112% благодаря внедрению бережливых технологий в рамках нацпроекта "Производительность труда",... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T15:18

2023-09-18T15:18

2023-09-18T15:18

краснодарский край

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 18 сен - РИА Новости. Сеть аптек "Здоровье-Кубань" увеличила выработку почти на 112% благодаря внедрению бережливых технологий в рамках нацпроекта "Производительность труда", сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. "Аптечная сеть увеличила выработку почти на 112% благодаря бережливым технологиям… На протяжении полугода бережливые технологии внедряли эксперты Регионального центра компетенций. На одном из предприятий сети "Здоровье-Кубань" оптимизировали процесс приемки товара", - говорится в сообщении. Отмечается, что эксперты РЦК совместно с рабочей группой предприятия разработали способ проверки количества товара, поступающего из центрального склада, усовершенствовали работу с поставщиками, оптимизировали места хранения, организовали рабочие места оператора и заведующей аптеки по системе 5С, а также ускорили процесс обмена бонусных карт. Национальный проект "Производительность труда" реализуют в Краснодарском крае с 2018 года. Вступить в нацпроект "Производительность труда" могут региональные предприятия пяти базовых несырьевых отраслей экономики: обрабатывающее производство, сельское хозяйство, строительство, транспорт и торговля. Выручка компании должна быть от 400 миллионов в год, доля иностранного капитала не может превышать 50%.

https://ria.ru/20230915/biznes-lager-1896618735.html

краснодарский край

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краснодарский край