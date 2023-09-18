https://ria.ru/20230918/kreditnyy_reyting-1896984502.html

"Эксперт РА" подтвердило Росэксимбанку кредитный рейтинг "ruAA"

"Эксперт РА" подтвердило Росэксимбанку кредитный рейтинг "ruAA" - РИА Новости, 18.09.2023

"Эксперт РА" подтвердило Росэксимбанку кредитный рейтинг "ruAA"

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило АО "Росэксимбанк" (группа РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) кредитный рейтинг на уровне "ruAA" со стабильным прогнозом,... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T14:15

2023-09-18T14:15

2023-09-18T14:15

экономика

россия

эксперт ра

росэксимбанк

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило АО "Росэксимбанк" (группа РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) кредитный рейтинг на уровне "ruAA" со стабильным прогнозом, сообщает Российский экспортный центр."Позитивное влияние на рейтинг оказывает высокая вероятность финансовой и административной поддержки со стороны акционеров и федеральных органов власти, обусловленная ролью банка как института развития", - говорится в сообщении.Кроме того, в сообщении РЭЦ отмечаются адекватная позиция по капиталу при высокой рентабельности бизнеса, приемлемая ликвидная позиция и адекватная оценка корпоративного управления.Росэксимбанк - государственный специализированный российский экспортно-импортный банк. Он является неотъемлемой частью системы поддержки отечественного экспорта и важным звеном в реализации целей нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".Банк специализируется на обеспечении доступа к финансовым ресурсам для российских компаний-экспортеров и на практике реализует государственную политику стимулирования и поддержки российского несырьевого экспорта, а также предоставляет гарантии в рамках заключаемых экспортных контрактов.

https://ria.ru/20230912/proekty-1895841544.html

россия

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, эксперт ра, росэксимбанк, российский экспортный центр (рэц)