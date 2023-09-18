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"Эксперт РА" подтвердило Росэксимбанку кредитный рейтинг "ruAA" - РИА Новости, 18.09.2023
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14:15 18.09.2023
https://ria.ru/20230918/kreditnyy_reyting-1896984502.html
"Эксперт РА" подтвердило Росэксимбанку кредитный рейтинг "ruAA"
"Эксперт РА" подтвердило Росэксимбанку кредитный рейтинг "ruAA" - РИА Новости, 18.09.2023
"Эксперт РА" подтвердило Росэксимбанку кредитный рейтинг "ruAA"
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило АО "Росэксимбанк" (группа РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) кредитный рейтинг на уровне "ruAA" со стабильным прогнозом,... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T14:15
2023-09-18T14:15
экономика
россия
эксперт ра
росэксимбанк
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило АО "Росэксимбанк" (группа РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) кредитный рейтинг на уровне "ruAA" со стабильным прогнозом, сообщает Российский экспортный центр."Позитивное влияние на рейтинг оказывает высокая вероятность финансовой и административной поддержки со стороны акционеров и федеральных органов власти, обусловленная ролью банка как института развития", - говорится в сообщении.Кроме того, в сообщении РЭЦ отмечаются адекватная позиция по капиталу при высокой рентабельности бизнеса, приемлемая ликвидная позиция и адекватная оценка корпоративного управления.Росэксимбанк - государственный специализированный российский экспортно-импортный банк. Он является неотъемлемой частью системы поддержки отечественного экспорта и важным звеном в реализации целей нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".Банк специализируется на обеспечении доступа к финансовым ресурсам для российских компаний-экспортеров и на практике реализует государственную политику стимулирования и поддержки российского несырьевого экспорта, а также предоставляет гарантии в рамках заключаемых экспортных контрактов.
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экономика, россия, эксперт ра, росэксимбанк, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Эксперт РА, Росэксимбанк, Российский экспортный центр (РЭЦ)

"Эксперт РА" подтвердило Росэксимбанку кредитный рейтинг "ruAA"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОфис АО "Российский экспортный центр" в Москве
Офис АО Российский экспортный центр в Москве - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило АО "Росэксимбанк" (группа РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) кредитный рейтинг на уровне "ruAA" со стабильным прогнозом, сообщает Российский экспортный центр.
"Позитивное влияние на рейтинг оказывает высокая вероятность финансовой и административной поддержки со стороны акционеров и федеральных органов власти, обусловленная ролью банка как института развития", - говорится в сообщении.
Старший вице-президент РЭЦ Никита Гусаков на ВЭФ-2023 - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
РЭЦ поддерживает проекты по изменению логистики для экспортеров
12 сентября, 14:25
Кроме того, в сообщении РЭЦ отмечаются адекватная позиция по капиталу при высокой рентабельности бизнеса, приемлемая ликвидная позиция и адекватная оценка корпоративного управления.
Росэксимбанк - государственный специализированный российский экспортно-импортный банк. Он является неотъемлемой частью системы поддержки отечественного экспорта и важным звеном в реализации целей нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".
Банк специализируется на обеспечении доступа к финансовым ресурсам для российских компаний-экспортеров и на практике реализует государственную политику стимулирования и поддержки российского несырьевого экспорта, а также предоставляет гарантии в рамках заключаемых экспортных контрактов.
 
ЭкономикаРоссияЭксперт РАРосэксимбанкРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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