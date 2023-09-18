https://ria.ru/20230918/kosovo-1896990951.html
Белград заявил о провокациях Приштины после требований ЕС о деэскалации
Белград заявил о провокациях Приштины после требований ЕС о деэскалации - РИА Новости, 18.09.2023
Белград заявил о провокациях Приштины после требований ЕС о деэскалации
Несмотря на требование ЕС от 3 июня снизить напряженности в Косово, по вине Приштины за это время произошли 22 инцидента на национальной почве, заявил директор... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T14:37
2023-09-18T14:37
2023-09-18T14:37
в мире
косово
сербия
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александр вучич
евросоюз
оон
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БЕЛГРАД, 18 сен – РИА Новости. Несмотря на требование ЕС от 3 июня снизить напряженности в Косово, по вине Приштины за это время произошли 22 инцидента на национальной почве, заявил директор канцелярии по Косово и Метохии (КиМ) при правительстве Сербии Петар Петкович. В Брюсселе 14 сентября прошли переговоры президент Сербии Александра Вучича и косовского "премьера" Альбина Курти при участии главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и спецпредставителя ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослава Лайчака. Боррель и Лайчак сначала провели отдельные встречи с президентом Сербии и косовоалбанским "премьером", затем состоялись трехсторонние переговоры. По итогам Вучич заявил, что обеспокоен судьбой сербов в Косово и Метохии после безрезультатного раунда диалога. "Вучич определенно готов к компромиссу, диалогу, потому что это единственный способ защитить сербский народ в КиМ. От 3 июня, когда ЕС потребовал срочной и немедленной деэскалации, у нас было 22 шага Приштины против сербов в КиМ, ведущих к эскалации. Курти вместо того, чтобы послушать, что требует ЕС - чтобы косовская полиция была отозвана, чтобы войти в процесс подготовки выборов и начать формирование Сообщества сербских общин, - даже не думает в этом направлении", - заявил Петкович на брифинге. Президент Сербии в понедельник отправился в Нью-Йорк, где будет участвовать 18-22 сентября в работе Генеральной ассамблеи ООН. Как сообщила его администрация, среди запланированных встреч – разговор с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем и спецпредставителем ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком. Выступление Вучича на ГА ООН ожидается на заседании 21 сентября, среди тем ежегодно важнейшее место занимает ситуация в Косово и Метохии.
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в мире, косово, сербия, приштина, александр вучич, евросоюз, оон, жозеп боррель, мирослав лайчак
В мире, Косово, Сербия, Приштина, Александр Вучич, Евросоюз, ООН, Жозеп Боррель, Мирослав Лайчак
Белград заявил о провокациях Приштины после требований ЕС о деэскалации
Белград заявил о провокациях Приштины после требований ЕС о деэскалации в Косово
БЕЛГРАД, 18 сен – РИА Новости. Несмотря на требование ЕС от 3 июня снизить напряженности в Косово, по вине Приштины за это время произошли 22 инцидента на национальной почве, заявил директор канцелярии по Косово и Метохии (КиМ) при правительстве Сербии Петар Петкович.
В Брюсселе
14 сентября прошли переговоры президент Сербии Александра Вучича
и косовского "премьера" Альбина Курти
при участии главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля
и спецпредставителя ЕС по диалогу Белграда
и Приштины Мирослава Лайчака
. Боррель и Лайчак сначала провели отдельные встречи с президентом Сербии и косовоалбанским "премьером", затем состоялись трехсторонние переговоры. По итогам Вучич заявил, что обеспокоен судьбой сербов в Косово и Метохии после безрезультатного раунда диалога.
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"Вучич определенно готов к компромиссу, диалогу, потому что это единственный способ защитить сербский народ в КиМ. От 3 июня, когда ЕС потребовал срочной и немедленной деэскалации, у нас было 22 шага Приштины против сербов в КиМ, ведущих к эскалации. Курти вместо того, чтобы послушать, что требует ЕС - чтобы косовская полиция была отозвана, чтобы войти в процесс подготовки выборов и начать формирование Сообщества сербских общин, - даже не думает в этом направлении", - заявил Петкович на брифинге.
Президент Сербии в понедельник отправился в Нью-Йорк
, где будет участвовать 18-22 сентября в работе Генеральной ассамблеи ООН
. Как сообщила его администрация, среди запланированных встреч – разговор с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем и спецпредставителем ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком.
Выступление Вучича на ГА ООН ожидается на заседании 21 сентября, среди тем ежегодно важнейшее место занимает ситуация в Косово и Метохии.