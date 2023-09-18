https://ria.ru/20230918/kosovo-1896990951.html

Белград заявил о провокациях Приштины после требований ЕС о деэскалации

Белград заявил о провокациях Приштины после требований ЕС о деэскалации - РИА Новости, 18.09.2023

Белград заявил о провокациях Приштины после требований ЕС о деэскалации

Несмотря на требование ЕС от 3 июня снизить напряженности в Косово, по вине Приштины за это время произошли 22 инцидента на национальной почве, заявил директор... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T14:37

2023-09-18T14:37

2023-09-18T14:37

в мире

косово

сербия

приштина

александр вучич

евросоюз

оон

жозеп боррель

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874552903_0:186:3071:1913_1920x0_80_0_0_0f100d4ecd13f12b48780595b36989c4.jpg

БЕЛГРАД, 18 сен – РИА Новости. Несмотря на требование ЕС от 3 июня снизить напряженности в Косово, по вине Приштины за это время произошли 22 инцидента на национальной почве, заявил директор канцелярии по Косово и Метохии (КиМ) при правительстве Сербии Петар Петкович. В Брюсселе 14 сентября прошли переговоры президент Сербии Александра Вучича и косовского "премьера" Альбина Курти при участии главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и спецпредставителя ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослава Лайчака. Боррель и Лайчак сначала провели отдельные встречи с президентом Сербии и косовоалбанским "премьером", затем состоялись трехсторонние переговоры. По итогам Вучич заявил, что обеспокоен судьбой сербов в Косово и Метохии после безрезультатного раунда диалога. "Вучич определенно готов к компромиссу, диалогу, потому что это единственный способ защитить сербский народ в КиМ. От 3 июня, когда ЕС потребовал срочной и немедленной деэскалации, у нас было 22 шага Приштины против сербов в КиМ, ведущих к эскалации. Курти вместо того, чтобы послушать, что требует ЕС - чтобы косовская полиция была отозвана, чтобы войти в процесс подготовки выборов и начать формирование Сообщества сербских общин, - даже не думает в этом направлении", - заявил Петкович на брифинге. Президент Сербии в понедельник отправился в Нью-Йорк, где будет участвовать 18-22 сентября в работе Генеральной ассамблеи ООН. Как сообщила его администрация, среди запланированных встреч – разговор с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем и спецпредставителем ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком. Выступление Вучича на ГА ООН ожидается на заседании 21 сентября, среди тем ежегодно важнейшее место занимает ситуация в Косово и Метохии.

https://ria.ru/20230529/kosovo-1874944026.html

косово

сербия

приштина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, косово, сербия, приштина, александр вучич, евросоюз, оон, жозеп боррель, мирослав лайчак