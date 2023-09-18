Рейтинг@Mail.ru
Белый дом увидел прогресс в контрнаступлении ВСУ - РИА Новости, 18.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:08 18.09.2023
https://ria.ru/20230918/kontrnastuplenie-1897096064.html
Белый дом увидел прогресс в контрнаступлении ВСУ
Белый дом увидел прогресс в контрнаступлении ВСУ - РИА Новости, 18.09.2023
Белый дом увидел прогресс в контрнаступлении ВСУ
Координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби убежден, что контрнаступление Украины прогрессирует. РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T22:08
2023-09-18T22:08
специальная военная операция на украине
в мире
украина
джон кирби
владимир зеленский
сша
вооруженные силы украины
генеральная ассамблея оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841752559_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e40cb8c0ec57bcfe021c87dd5bbceaa9.jpg
НЬЮ-ЙОРК, 18 сен - РИА Новости. Координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби убежден, что контрнаступление Украины прогрессирует. "Украина продолжает свой прогресс в контрнаступлении", - сообщил Кирби на брифинге об участии США в Генассамблее ООН. Он не привел данных, на которых делает такие оценки. При этом Кирби заявил, что президент США Джо Байден рассчитывает услышать о ситуации на поле боя от Владимира Зеленского в ходе встречи в Вашингтоне в предстоящий четверг. Ранее в понедельник американский предприниматель Илон Маск резко высказался в отношении результатов украинского наступления, по его мнению, Киев потерял слишком много людей, при этом не сумев существенно продвинуться на фронте. В свою очередь советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк на фоне западной критики провального наступления ВСУ назвал его "успешным". Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных - как будто "это не их люди". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ - немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
https://ria.ru/20230914/popolnenie-1896167515.html
https://ria.ru/20230902/ukraina-1893735819.html
украина
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841752559_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9e387494c320cc207443f7090306b10c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, джон кирби, владимир зеленский, сша, вооруженные силы украины, генеральная ассамблея оон, владимир путин, оон, вашингтон (штат)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Джон Кирби, Владимир Зеленский, США, Вооруженные силы Украины, Генеральная Ассамблея ООН, Владимир Путин, ООН, Вашингтон (штат)
Белый дом увидел прогресс в контрнаступлении ВСУ

Белый дом увидел прогресс в контрнаступлении ВСУ, но не привел конкретных данных

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ЙОРК, 18 сен - РИА Новости. Координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби убежден, что контрнаступление Украины прогрессирует.
"Украина продолжает свой прогресс в контрнаступлении", - сообщил Кирби на брифинге об участии США в Генассамблее ООН.
Он не привел данных, на которых делает такие оценки.
Украинские военнослужащие эвакуируют раненого солдата на передовой в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
Никому не спастись. На что пошли ВСУ для продолжения "контрнаступа"
14 сентября, 08:00
При этом Кирби заявил, что президент США Джо Байден рассчитывает услышать о ситуации на поле боя от Владимира Зеленского в ходе встречи в Вашингтоне в предстоящий четверг.
Ранее в понедельник американский предприниматель Илон Маск резко высказался в отношении результатов украинского наступления, по его мнению, Киев потерял слишком много людей, при этом не сумев существенно продвинуться на фронте. В свою очередь советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк на фоне западной критики провального наступления ВСУ назвал его "успешным".
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных - как будто "это не их люди". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ - немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят".
На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
Украинские солдаты готовят ракету к пуску неподалеку от Артемовска - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
"Как я наступал этим летом": чего удалось добиться ВСУ
2 сентября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДжон КирбиВладимир ЗеленскийСШАВооруженные силы УкраиныГенеральная Ассамблея ООНВладимир ПутинООНВашингтон (штат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала