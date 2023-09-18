https://ria.ru/20230918/kontrnastuplenie-1897096064.html

Белый дом увидел прогресс в контрнаступлении ВСУ

Белый дом увидел прогресс в контрнаступлении ВСУ - РИА Новости, 18.09.2023

Белый дом увидел прогресс в контрнаступлении ВСУ

Координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби убежден, что контрнаступление Украины прогрессирует. РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T22:08

2023-09-18T22:08

2023-09-18T22:08

специальная военная операция на украине

в мире

украина

джон кирби

владимир зеленский

сша

вооруженные силы украины

генеральная ассамблея оон

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НЬЮ-ЙОРК, 18 сен - РИА Новости. Координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби убежден, что контрнаступление Украины прогрессирует. "Украина продолжает свой прогресс в контрнаступлении", - сообщил Кирби на брифинге об участии США в Генассамблее ООН. Он не привел данных, на которых делает такие оценки. При этом Кирби заявил, что президент США Джо Байден рассчитывает услышать о ситуации на поле боя от Владимира Зеленского в ходе встречи в Вашингтоне в предстоящий четверг. Ранее в понедельник американский предприниматель Илон Маск резко высказался в отношении результатов украинского наступления, по его мнению, Киев потерял слишком много людей, при этом не сумев существенно продвинуться на фронте. В свою очередь советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк на фоне западной критики провального наступления ВСУ назвал его "успешным". Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных - как будто "это не их люди". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ - немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.

https://ria.ru/20230914/popolnenie-1896167515.html

https://ria.ru/20230902/ukraina-1893735819.html

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в мире, украина, джон кирби, владимир зеленский, сша, вооруженные силы украины, генеральная ассамблея оон, владимир путин, оон, вашингтон (штат)