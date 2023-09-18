https://ria.ru/20230918/kontrnastuplenie-1897061426.html
СМИ: союзники Киева возложили слишком большие надежды на контрнаступление
СМИ: союзники Киева возложили слишком большие надежды на контрнаступление - РИА Новости, 18.09.2023
СМИ: союзники Киева возложили слишком большие надежды на контрнаступление
Украина и ее союзники, в том числе США, вероятно, сформировали слишком высокие ожидания по отношению к контрнаступлению, пишет газета New York Times. РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T18:41
2023-09-18T18:41
2023-09-18T18:41
специальная военная операция на украине
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в мире
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Украина и ее союзники, в том числе США, вероятно, сформировали слишком высокие ожидания по отношению к контрнаступлению, пишет газета New York Times. "Украина и ее союзники, включая США, возможно, возложили слишком большие надежды на контрнаступление. Украина ведет борьбу против одной из самых сильных армий в мире. Если бы Украина и могла достичь успеха в том, чтобы заставить Россию значительно отступить, это в любом случае скорее бы заняло годы, а не месяцы", - пишет автор газеты в материале. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных – как будто "это не их люди". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
https://ria.ru/20230914/popolnenie-1896167515.html
https://ria.ru/20230902/ukraina-1893735819.html
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украина, сша, россия, сергей шойгу, владимир путин, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Россия, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, В мире
СМИ: союзники Киева возложили слишком большие надежды на контрнаступление
NYT: Киев и союзники возложили слишком большие надежды на контрнаступление
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.
Украина и ее союзники, в том числе США, вероятно, сформировали слишком высокие ожидания по отношению к контрнаступлению, пишет газета New York Times
.
"Украина и ее союзники, включая США, возможно, возложили слишком большие надежды на контрнаступление. Украина ведет борьбу против одной из самых сильных армий в мире. Если бы Украина и могла достичь успеха в том, чтобы заставить Россию значительно отступить, это в любом случае скорее бы заняло годы, а не месяцы", - пишет автор газеты в материале.
Никому не спастись. На что пошли ВСУ для продолжения "контрнаступа"
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных – как будто "это не их люди".
По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят".
На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
"Как я наступал этим летом": чего удалось добиться ВСУ