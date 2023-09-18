https://ria.ru/20230918/kontrnastuplenie-1897061426.html

СМИ: союзники Киева возложили слишком большие надежды на контрнаступление

СМИ: союзники Киева возложили слишком большие надежды на контрнаступление - РИА Новости, 18.09.2023

СМИ: союзники Киева возложили слишком большие надежды на контрнаступление

Украина и ее союзники, в том числе США, вероятно, сформировали слишком высокие ожидания по отношению к контрнаступлению, пишет газета New York Times. РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T18:41

2023-09-18T18:41

2023-09-18T18:41

специальная военная операция на украине

украина

сша

россия

сергей шойгу

владимир путин

вооруженные силы украины

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881470510_0:383:2730:1919_1920x0_80_0_0_bc93e68ae53598f1909d63b0c481eac9.jpg

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Украина и ее союзники, в том числе США, вероятно, сформировали слишком высокие ожидания по отношению к контрнаступлению, пишет газета New York Times. "Украина и ее союзники, включая США, возможно, возложили слишком большие надежды на контрнаступление. Украина ведет борьбу против одной из самых сильных армий в мире. Если бы Украина и могла достичь успеха в том, чтобы заставить Россию значительно отступить, это в любом случае скорее бы заняло годы, а не месяцы", - пишет автор газеты в материале. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных – как будто "это не их люди". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.

https://ria.ru/20230914/popolnenie-1896167515.html

https://ria.ru/20230902/ukraina-1893735819.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, сша, россия, сергей шойгу, владимир путин, вооруженные силы украины, в мире