Рейтинг@Mail.ru
СМИ: союзники Киева возложили слишком большие надежды на контрнаступление - РИА Новости, 18.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:41 18.09.2023
https://ria.ru/20230918/kontrnastuplenie-1897061426.html
СМИ: союзники Киева возложили слишком большие надежды на контрнаступление
СМИ: союзники Киева возложили слишком большие надежды на контрнаступление - РИА Новости, 18.09.2023
СМИ: союзники Киева возложили слишком большие надежды на контрнаступление
Украина и ее союзники, в том числе США, вероятно, сформировали слишком высокие ожидания по отношению к контрнаступлению, пишет газета New York Times. РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T18:41
2023-09-18T18:41
специальная военная операция на украине
украина
сша
россия
сергей шойгу
владимир путин
вооруженные силы украины
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881470510_0:383:2730:1919_1920x0_80_0_0_bc93e68ae53598f1909d63b0c481eac9.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Украина и ее союзники, в том числе США, вероятно, сформировали слишком высокие ожидания по отношению к контрнаступлению, пишет газета New York Times. "Украина и ее союзники, включая США, возможно, возложили слишком большие надежды на контрнаступление. Украина ведет борьбу против одной из самых сильных армий в мире. Если бы Украина и могла достичь успеха в том, чтобы заставить Россию значительно отступить, это в любом случае скорее бы заняло годы, а не месяцы", - пишет автор газеты в материале. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных – как будто "это не их люди". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
https://ria.ru/20230914/popolnenie-1896167515.html
https://ria.ru/20230902/ukraina-1893735819.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881470510_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_4a378d70550e1f78767a9a1be58cbd5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, сша, россия, сергей шойгу, владимир путин, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Россия, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, В мире
СМИ: союзники Киева возложили слишком большие надежды на контрнаступление

NYT: Киев и союзники возложили слишком большие надежды на контрнаступление

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРазбитый танк ВСУ
Разбитый танк ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Разбитый танк ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Украина и ее союзники, в том числе США, вероятно, сформировали слишком высокие ожидания по отношению к контрнаступлению, пишет газета New York Times.
"Украина и ее союзники, включая США, возможно, возложили слишком большие надежды на контрнаступление. Украина ведет борьбу против одной из самых сильных армий в мире. Если бы Украина и могла достичь успеха в том, чтобы заставить Россию значительно отступить, это в любом случае скорее бы заняло годы, а не месяцы", - пишет автор газеты в материале.
Украинские военнослужащие эвакуируют раненого солдата на передовой в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
Никому не спастись. На что пошли ВСУ для продолжения "контрнаступа"
14 сентября, 08:00
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных – как будто "это не их люди".
По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят".
На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
Украинские солдаты готовят ракету к пуску неподалеку от Артемовска - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
"Как я наступал этим летом": чего удалось добиться ВСУ
2 сентября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАРоссияСергей ШойгуВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала