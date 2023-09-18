https://ria.ru/20230918/kontrnastuplenie-1896958058.html

В офисе Зеленского назвали контрнаступление ВСУ успешным

В офисе Зеленского назвали контрнаступление ВСУ успешным - РИА Новости, 18.09.2023

В офисе Зеленского назвали контрнаступление ВСУ успешным

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк на фоне западной критики провального наступления ВСУ назвал его "успешным". РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T12:54

2023-09-18T12:54

2023-09-18T12:56

специальная военная операция на украине

украина

михаил подоляк

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк на фоне западной критики провального наступления ВСУ назвал его "успешным". Западные СМИ неоднократно отмечали, что союзники Киева недовольны результатами наступления. Как сообщал телеканал CNN, на Украине и за ее пределами признают, что контрнаступление продвигается медленнее, чем ожидалось. Газета Washington Post писала, что у Украины, похоже, заканчиваются варианты действий в рамках контрнаступления. Президент РФ Владимир Путин назвал наступление Киева "провалом". Как сообщает CNN, Подоляк заявил телеканалу, что украинское наступление якобы "увенчалось успехом". "Инициатива полностью на стороне Украины", - утверждает Подоляк. Американский предприниматель Илон Маск в понедельник резко высказался в отношении результатов украинского наступления. По его мнению, Киев потерял слишком много людей, при этом не сумев существенно продвинуться на фронте. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячи военных – как будто "это не их люди". По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.

https://ria.ru/20230918/ukraina-1896922154.html

https://ria.ru/20230902/ukraina-1893735819.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, михаил подоляк, вооруженные силы украины, в мире, ситуация в днр и лнр