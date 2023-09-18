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Белый дом отметил рост числа конгрессменов, критикующих помощь Украине

Белый дом отметил рост числа конгрессменов, критикующих помощь Украине - РИА Новости, 18.09.2023

Белый дом отметил рост числа конгрессменов, критикующих помощь Украине

Администрация президента США фиксирует рост числа конгрессменов, критикующих расходы Украину и помощь ей, заявил координатор Белого дома по стратегическим... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T01:06

2023-09-18T01:06

2023-09-18T01:55

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ВАШИНГТОН, 18 сен - РИА Новости. Администрация президента США фиксирует рост числа конгрессменов, критикующих расходы Украину и помощь ей, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби."Мы видим растущее число, в особенности, республиканцев в палате представителей, которые критикуют будущие расходы и помощь Украине", - сказал он в интервью британской газете Telegraph.Кирби отметил, что критика исходит, в первую очередь, от "небольшой, но сильно звучащей группы республиканцев от правого крыла палаты".Ранее член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин заявила, что США оказались вовлечены в прокси-войну с Россией, потому что семья президента США Джо Байдена находится на крючке и не может отказать Владимиру Зеленскому. Она напомнила, что еще во времена вице-президентства Джо Байдена Киев получил от США один миллиард долларов в обмен на увольнение со своего поста украинского генпрокурора Виктора Шокина.Газета Hill, освещающая события на Капитолийском холме, на прошлой неделе сообщила, что представители Республиканской партии в Палате представителей США выражают все больший скептицизм относительно целесообразности увеличения финансовой помощи на нужды Украины.Ранее президент США Джо Байден обратился к Конгрессу с запросом о выделении дополнительных 24 миллиардов долларов финансирования на нужды Украины в 2024 году. При этом ряд конгрессменов решительно выступили против того, чтобы Вашингтон продолжал отправлять Киеву какую-либо военную помощь.

https://ria.ru/20230917/lavrov-1896797079.html

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в мире, украина, сша, джон кирби, джо байден, марджори тейлор грин, россия