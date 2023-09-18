Рейтинг@Mail.ru
Мюзикл "Ничего не бойся, я с тобой" станет киномюзиклом - РИА Новости, 18.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:07 18.09.2023
https://ria.ru/20230918/kinomyuzikl-1897050607.html
Мюзикл "Ничего не бойся, я с тобой" станет киномюзиклом
Мюзикл "Ничего не бойся, я с тобой" станет киномюзиклом - РИА Новости, 18.09.2023
Мюзикл "Ничего не бойся, я с тобой" станет киномюзиклом
По мотивам мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой" снимут художественный фильм, сообщается в телеграм-канале "Бродвей Москва". РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T18:07
2023-09-18T18:07
театр мюзикла
мюзиклы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836629316_0:274:3072:2002_1920x0_80_0_0_4fb9770ffed5d1295b60f6670dd6b2a1.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. По мотивам мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой" снимут художественный фильм, сообщается в телеграм-канале "Бродвей Москва". Над киномюзиклом будет работать команда "Плюс Студии". Этому продюсерскому подразделению "Яндекса" театральная компания "Бродвей Москва" передала права на экранизацию. Скоро станет известно, кто переработает пьесу Михаила Миронова и Сергея Калужанова в киносценарий, кто будет отвечать за саундтрек, кому доверят режиссуру, хореографию и операторскую работу, а также, кто сыграет героев. "Ничего не бойся, я с тобой" становится в один ряд с мировыми театральными хитами вроде Mamma Mia!, Chicago, "Призрака Оперы", которые по-новому раскрылись для зрителей благодаря кино. Отличных экранизаций зарубежных мюзиклов много, и о них мы еще расскажем, а сейчас давайте обратимся к отечественному кинематографу — здесь тоже есть, что вспомнить", - отметили в "Бродвей Москва". Там напомнили, что легендарный трехсерийный телефильм "Д’артаньян и Три мушкетера" (1978) сначала был успешным музыкальным спектаклем московского ТЮЗа (1974) режиссера Сандро Товстоногова. Музыкальная драма "Дульсинея Тобосская" c песнями Геннадия Гладкова на стихи Бориса Рацера, Владимира Константинова и Юлия Кима начала свой путь к зрителю как сценический мюзикл режиссера Игоря Владимирова в театре им. Ленсовета (1973). Уже потом вышел фильм Светланы Дружининой (1980): в роли Альдонсы блистала Наталья Гундарева, а пела за нее Елена Камбурова. У рок-оперы "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты" Алексея Рыбникова и Павла Грушко тоже есть экранизация, ее снял Владимир Грамматиков (1982), но сперва этот материал поставил Марк Захаров в Ленкоме (1976). "Ничего не бойся, я с тобой" — второй после мюзикла "Шахматы" совместный проект театральной компании "Бродвей Москва" Дмитрия Богачева и МТС Live. Стратегическим партнером постановки стала "Плюс Студия".
https://ria.ru/20230811/myuzikl-1889587632.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836629316_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_28555c616fecab9b2268ae915b036d90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
театр мюзикла, мюзиклы
Театр мюзикла, мюзиклы

Мюзикл "Ничего не бойся, я с тобой" станет киномюзиклом

© Фото предоставлено театральной компанией "Бродвей Москва"Мюзикл "Не бойся, я с тобой"
Мюзикл Не бойся, я с тобой
© Фото предоставлено театральной компанией "Бродвей Москва"
Мюзикл "Не бойся, я с тобой"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. По мотивам мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой" снимут художественный фильм, сообщается в телеграм-канале "Бродвей Москва".
Над киномюзиклом будет работать команда "Плюс Студии". Этому продюсерскому подразделению "Яндекса" театральная компания "Бродвей Москва" передала права на экранизацию.
Скоро станет известно, кто переработает пьесу Михаила Миронова и Сергея Калужанова в киносценарий, кто будет отвечать за саундтрек, кому доверят режиссуру, хореографию и операторскую работу, а также, кто сыграет героев.
"Ничего не бойся, я с тобой" становится в один ряд с мировыми театральными хитами вроде Mamma Mia!, Chicago, "Призрака Оперы", которые по-новому раскрылись для зрителей благодаря кино. Отличных экранизаций зарубежных мюзиклов много, и о них мы еще расскажем, а сейчас давайте обратимся к отечественному кинематографу — здесь тоже есть, что вспомнить", - отметили в "Бродвей Москва".
Там напомнили, что легендарный трехсерийный телефильм "Д’артаньян и Три мушкетера" (1978) сначала был успешным музыкальным спектаклем московского ТЮЗа (1974) режиссера Сандро Товстоногова.
Музыкальная драма "Дульсинея Тобосская" c песнями Геннадия Гладкова на стихи Бориса Рацера, Владимира Константинова и Юлия Кима начала свой путь к зрителю как сценический мюзикл режиссера Игоря Владимирова в театре им. Ленсовета (1973). Уже потом вышел фильм Светланы Дружининой (1980): в роли Альдонсы блистала Наталья Гундарева, а пела за нее Елена Камбурова.
У рок-оперы "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты" Алексея Рыбникова и Павла Грушко тоже есть экранизация, ее снял Владимир Грамматиков (1982), но сперва этот материал поставил Марк Захаров в Ленкоме (1976).
"Ничего не бойся, я с тобой" — второй после мюзикла "Шахматы" совместный проект театральной компании "Бродвей Москва" Дмитрия Богачева и МТС Live. Стратегическим партнером постановки стала "Плюс Студия".
Мюзикл Ничего не бойся, я с тобой появился на стриминговых платформах
Мюзикл "Ничего не бойся, я с тобой" появился на стриминговых платформах
11 августа, 16:33
 
Театр мюзикламюзиклы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала