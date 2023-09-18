https://ria.ru/20230918/kinomyuzikl-1897050607.html
Мюзикл "Ничего не бойся, я с тобой" станет киномюзиклом
Мюзикл "Ничего не бойся, я с тобой" станет киномюзиклом - РИА Новости, 18.09.2023
Мюзикл "Ничего не бойся, я с тобой" станет киномюзиклом
По мотивам мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой" снимут художественный фильм, сообщается в телеграм-канале "Бродвей Москва". РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T18:07
2023-09-18T18:07
2023-09-18T18:07
театр мюзикла
мюзиклы
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. По мотивам мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой" снимут художественный фильм, сообщается в телеграм-канале "Бродвей Москва". Над киномюзиклом будет работать команда "Плюс Студии". Этому продюсерскому подразделению "Яндекса" театральная компания "Бродвей Москва" передала права на экранизацию. Скоро станет известно, кто переработает пьесу Михаила Миронова и Сергея Калужанова в киносценарий, кто будет отвечать за саундтрек, кому доверят режиссуру, хореографию и операторскую работу, а также, кто сыграет героев. "Ничего не бойся, я с тобой" становится в один ряд с мировыми театральными хитами вроде Mamma Mia!, Chicago, "Призрака Оперы", которые по-новому раскрылись для зрителей благодаря кино. Отличных экранизаций зарубежных мюзиклов много, и о них мы еще расскажем, а сейчас давайте обратимся к отечественному кинематографу — здесь тоже есть, что вспомнить", - отметили в "Бродвей Москва". Там напомнили, что легендарный трехсерийный телефильм "Д’артаньян и Три мушкетера" (1978) сначала был успешным музыкальным спектаклем московского ТЮЗа (1974) режиссера Сандро Товстоногова. Музыкальная драма "Дульсинея Тобосская" c песнями Геннадия Гладкова на стихи Бориса Рацера, Владимира Константинова и Юлия Кима начала свой путь к зрителю как сценический мюзикл режиссера Игоря Владимирова в театре им. Ленсовета (1973). Уже потом вышел фильм Светланы Дружининой (1980): в роли Альдонсы блистала Наталья Гундарева, а пела за нее Елена Камбурова. У рок-оперы "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты" Алексея Рыбникова и Павла Грушко тоже есть экранизация, ее снял Владимир Грамматиков (1982), но сперва этот материал поставил Марк Захаров в Ленкоме (1976). "Ничего не бойся, я с тобой" — второй после мюзикла "Шахматы" совместный проект театральной компании "Бродвей Москва" Дмитрия Богачева и МТС Live. Стратегическим партнером постановки стала "Плюс Студия".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
театр мюзикла, мюзиклы
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.
По мотивам мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой" снимут художественный фильм, сообщается в телеграм-канале
"Бродвей Москва".
Над киномюзиклом будет работать команда "Плюс Студии". Этому продюсерскому подразделению "Яндекса
" театральная компания "Бродвей Москва" передала права на экранизацию.
Скоро станет известно, кто переработает пьесу Михаила Миронова и Сергея Калужанова в киносценарий, кто будет отвечать за саундтрек, кому доверят режиссуру, хореографию и операторскую работу, а также, кто сыграет героев.
"Ничего не бойся, я с тобой" становится в один ряд с мировыми театральными хитами вроде Mamma Mia!, Chicago, "Призрака Оперы", которые по-новому раскрылись для зрителей благодаря кино. Отличных экранизаций зарубежных мюзиклов много, и о них мы еще расскажем, а сейчас давайте обратимся к отечественному кинематографу — здесь тоже есть, что вспомнить", - отметили в "Бродвей Москва".
Там напомнили, что легендарный трехсерийный телефильм "Д’артаньян и Три мушкетера" (1978) сначала был успешным музыкальным спектаклем московского ТЮЗа (1974) режиссера Сандро Товстоногова.
Музыкальная драма "Дульсинея Тобосская" c песнями Геннадия Гладкова
на стихи Бориса Рацера, Владимира Константинова
и Юлия Кима начала свой путь к зрителю как сценический мюзикл режиссера Игоря Владимирова в театре им. Ленсовета (1973). Уже потом вышел фильм Светланы Дружининой
(1980): в роли Альдонсы блистала Наталья Гундарева
, а пела за нее Елена Камбурова
.
У рок-оперы "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты" Алексея Рыбникова и Павла Грушко тоже есть экранизация, ее снял Владимир Грамматиков
(1982), но сперва этот материал поставил Марк Захаров
в Ленкоме
(1976).
"Ничего не бойся, я с тобой" — второй после мюзикла "Шахматы" совместный проект театральной компании "Бродвей Москва" Дмитрия Богачева
и МТС
Live. Стратегическим партнером постановки стала "Плюс Студия".
Мюзикл "Ничего не бойся, я с тобой" появился на стриминговых платформах