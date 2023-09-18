https://ria.ru/20230918/khabenskiy-1897081366.html

Путин наградил Хабенского орденом Почета

Путин наградил Хабенского орденом Почета - РИА Новости, 18.09.2023

Путин наградил Хабенского орденом Почета

Президент России Владимир Путин наградил актера Константина Хабенского орденом Почета, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T20:06

2023-09-18T20:06

2023-09-18T20:06

культура

константин хабенский

россия

владимир путин

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил актера Константина Хабенского орденом Почета, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить Орденом Почета Хабенского Константина Юрьевича - художественного руководителя - директора федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Московский Художественный академический театр имени А.П. Чехова", - говорится в указе.

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константин хабенский, россия, владимир путин