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Путин наградил Хабенского орденом Почета - РИА Новости, 18.09.2023
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Культура
 
20:06 18.09.2023
https://ria.ru/20230918/khabenskiy-1897081366.html
Путин наградил Хабенского орденом Почета
Путин наградил Хабенского орденом Почета - РИА Новости, 18.09.2023
Путин наградил Хабенского орденом Почета
Президент России Владимир Путин наградил актера Константина Хабенского орденом Почета, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T20:06
2023-09-18T20:06
культура
константин хабенский
россия
владимир путин
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил актера Константина Хабенского орденом Почета, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить Орденом Почета Хабенского Константина Юрьевича - художественного руководителя - директора федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Московский Художественный академический театр имени А.П. Чехова", - говорится в указе.
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константин хабенский, россия, владимир путин
Культура, Константин Хабенский, Россия, Владимир Путин
Путин наградил Хабенского орденом Почета

Путин наградил актера Хабенского орденом Почета

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкКонстантин Хабенский
Константин Хабенский - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Константин Хабенский. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил актера Константина Хабенского орденом Почета, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить Орденом Почета Хабенского Константина Юрьевича - художественного руководителя - директора федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Московский Художественный академический театр имени А.П. Чехова", - говорится в указе.
 
КультураКонстантин ХабенскийРоссияВладимир Путин
 
 
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