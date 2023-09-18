https://ria.ru/20230918/kchr-1896964672.html

Темрезов: в КЧР реконструировали каскадную лестницу с полувековой историей

Темрезов: в КЧР реконструировали каскадную лестницу с полувековой историей - РИА Новости, 18.09.2023

Темрезов: в КЧР реконструировали каскадную лестницу с полувековой историей

В Карачаево-Черкесии открыли каскадную лестницу, ведущую в самый посещаемый парк Черкесска, сообщил в своем телеграм-канале глава республики Рашид Темрезов. РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T13:18

2023-09-18T13:18

2023-09-18T13:18

карачаево-черкесская республика

черкесск

рашид темрезов

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ЧЕРКЕССК, 18 сен - РИА Новости. В Карачаево-Черкесии открыли каскадную лестницу, ведущую в самый посещаемый парк Черкесска, сообщил в своем телеграм-канале глава республики Рашид Темрезов. Объект был введен в эксплуатацию более полувека назад и ни разу капитально не ремонтировался. Открытие состоялось в День республики, в этом году региону исполнился 101 год. Каскадная лестница - одна из главных достопримечательностей республиканской столицы, которая ведет в самый посещаемый парк города - "Зеленый остров". Это первая масштабная реставрация объекта со дня постройки в 1967 году. Сейчас лестница, площадки, мостик вымощены гранитом, там установлены перила и поручни, 250 грунтовых светильников и тумбы с цветами. Украшают объект 34 пятирожковых ретрофонаря. "Теперь лестница стала не только красивой, но и максимально удобной для всех посетителей парка. Помимо действующего спуска для маломобильных граждан и мам с колясками, здесь появился и специальный съезд для велосипедистов, который предусмотрели по их просьбе", - написал Темрезов. За благоустройство каскадной лестницы в прошлом году проголосовало большинство жителей Черкесска. Объект отремонтирован в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".

https://ria.ru/20230912/kchr-1895945124.html

черкесск

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Артем Смирнов

черкесск, рашид темрезов