https://ria.ru/20230918/kazanforum-1897065559.html

Марат Хуснуллин: KazanForum-2024 пройдет 16-17 мая

Марат Хуснуллин: KazanForum-2024 пройдет 16-17 мая - РИА Новости, 18.09.2023

Марат Хуснуллин: KazanForum-2024 пройдет 16-17 мая

Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum" в 2024 году пройдет 16-17 мая в Казани, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин. РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T19:02

2023-09-18T19:02

2023-09-18T19:02

xiv международный экономический форум "россия — исламский мир: kazanforum"

марат хуснуллин

организация исламского сотрудничества

россия

казань

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum" в 2024 году пройдет 16-17 мая в Казани, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин. "Следующий 15-ый KazanForum проведем 16-17 мая 2024 года. Перед нами стоит задача - провести его еще лучше. Тем более, что он будет юбилейным! Самое главное, и я все время это подчеркиваю, форум должен иметь практический характер. То есть каждый участник должен понимать, какую пользу он получит от его мероприятий: какой объем инвестиций, сколько товаров, или новых услуг это принесет его компании, его стране", - написал он в своем телеграм-канале. В 2023 году площадку форума посетили свыше 16 тысяч человек из 80 стран мира, было подписали 130 соглашений в различных областях. Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum" проводится в столице Татарстана с 2009 года и является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с нынешнего года форум получил федеральный статус. Оргкомитет форума возглавляет Хуснуллин.

https://ria.ru/20230519/kazanforum-1872871695.html

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казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

марат хуснуллин, организация исламского сотрудничества, россия, казань