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Итальянцы начали общенациональную забастовку общественного транспорта - РИА Новости, 18.09.2023
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11:04 18.09.2023
https://ria.ru/20230918/italiya-1896919707.html
Итальянцы начали общенациональную забастовку общественного транспорта
Итальянцы начали общенациональную забастовку общественного транспорта - РИА Новости, 18.09.2023
Итальянцы начали общенациональную забастовку общественного транспорта
Общенациональную забастовку проводят в понедельник работники общественного транспорта Италии по призыву крупнейших профсоюзов. РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T11:04
2023-09-18T11:04
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РИМ, 18 сен – РИА Новости. Общенациональную забастовку проводят в понедельник работники общественного транспорта Италии по призыву крупнейших профсоюзов. Первое после летнего перерыва протестное выступление осложнит транспортную ситуацию в крупнейших городах Италии, не затронув при этом сферу авиаперевозок и железнодорожное сообщение. Согласно законодательству о забастовках, работники отрасли обязаны обеспечить движение в "гарантированные" интервалы, которые разнятся для каждого отдельного города, но во всех случаях охватывают утренние и вечерние периоды. Работа общественного транспорта будет затруднена в Риме, Милане, Турине и других городах. Местные транспортные компании заранее сообщили о маршрутах, движение которых будет идти с перебоями. На практике забастовка приведет к ожиданию транспорта на остановках и, как в Риме, закрытию некоторых станций метрополитена. В зависимости от города, последствия стачки ощутят на себя пассажиры пригородных электричек, автобусов, трамваев, метро и городских фуникулеров. "Заработная плата работников городского общественного транспорта самая низкая в Европе. Условия труда ухудшаются, а защита здоровья и безопасности тех, кто занят обеспечением услуг, снижается, в то время как ответственность и их риски возрастают. Между тем, растут инфляция и цены, особенно на товары первой необходимости", - говорится в совместном заявлении профсоюзов транспортной отрасли. Среди требований профессиональных объединений трудящихся – сокращение рабочей недели до 35 часов и увеличение зарплаты на 300 евро.
https://ria.ru/20230917/protest-1896838045.html
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в мире, италия, рим, милан, общество
В мире, Италия, Рим, Милан, Общество
Итальянцы начали общенациональную забастовку общественного транспорта

Работники общественного транспорта Италии начали общенациональную забастовку

© РИА Новости / Елизавета ИсаковаЗабастовка в Риме
Забастовка в Риме - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости / Елизавета Исакова
Забастовка в Риме. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 18 сен – РИА Новости. Общенациональную забастовку проводят в понедельник работники общественного транспорта Италии по призыву крупнейших профсоюзов.
Первое после летнего перерыва протестное выступление осложнит транспортную ситуацию в крупнейших городах Италии, не затронув при этом сферу авиаперевозок и железнодорожное сообщение. Согласно законодательству о забастовках, работники отрасли обязаны обеспечить движение в "гарантированные" интервалы, которые разнятся для каждого отдельного города, но во всех случаях охватывают утренние и вечерние периоды.
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Работа общественного транспорта будет затруднена в Риме, Милане, Турине и других городах. Местные транспортные компании заранее сообщили о маршрутах, движение которых будет идти с перебоями. На практике забастовка приведет к ожиданию транспорта на остановках и, как в Риме, закрытию некоторых станций метрополитена. В зависимости от города, последствия стачки ощутят на себя пассажиры пригородных электричек, автобусов, трамваев, метро и городских фуникулеров.
"Заработная плата работников городского общественного транспорта самая низкая в Европе. Условия труда ухудшаются, а защита здоровья и безопасности тех, кто занят обеспечением услуг, снижается, в то время как ответственность и их риски возрастают. Между тем, растут инфляция и цены, особенно на товары первой необходимости", - говорится в совместном заявлении профсоюзов транспортной отрасли. Среди требований профессиональных объединений трудящихся – сокращение рабочей недели до 35 часов и увеличение зарплаты на 300 евро.
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