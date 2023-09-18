Итальянцы начали общенациональную забастовку общественного транспорта
Работники общественного транспорта Италии начали общенациональную забастовку
Забастовка в Риме. Архивное фото
РИМ, 18 сен – РИА Новости. Общенациональную забастовку проводят в понедельник работники общественного транспорта Италии по призыву крупнейших профсоюзов.
Первое после летнего перерыва протестное выступление осложнит транспортную ситуацию в крупнейших городах Италии, не затронув при этом сферу авиаперевозок и железнодорожное сообщение. Согласно законодательству о забастовках, работники отрасли обязаны обеспечить движение в "гарантированные" интервалы, которые разнятся для каждого отдельного города, но во всех случаях охватывают утренние и вечерние периоды.
Работа общественного транспорта будет затруднена в Риме, Милане, Турине и других городах. Местные транспортные компании заранее сообщили о маршрутах, движение которых будет идти с перебоями. На практике забастовка приведет к ожиданию транспорта на остановках и, как в Риме, закрытию некоторых станций метрополитена. В зависимости от города, последствия стачки ощутят на себя пассажиры пригородных электричек, автобусов, трамваев, метро и городских фуникулеров.
"Заработная плата работников городского общественного транспорта самая низкая в Европе. Условия труда ухудшаются, а защита здоровья и безопасности тех, кто занят обеспечением услуг, снижается, в то время как ответственность и их риски возрастают. Между тем, растут инфляция и цены, особенно на товары первой необходимости", - говорится в совместном заявлении профсоюзов транспортной отрасли. Среди требований профессиональных объединений трудящихся – сокращение рабочей недели до 35 часов и увеличение зарплаты на 300 евро.