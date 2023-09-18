https://ria.ru/20230918/inflyatsiya-1897017935.html
Путин назвал инфляцию одной из основных проблем экономики
Путин назвал инфляцию одной из основных проблем экономики - РИА Новости, 18.09.2023
Путин назвал инфляцию одной из основных проблем экономики
Одна из основных проблем экономики РФ сейчас связана с ускорением инфляции, главный фактор которого - ослабление рубля, и здесь важно понимать причины этого... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T16:06
2023-09-18T16:06
2023-09-18T16:36
россия
экономика
владимир путин
инфляция
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Одна из основных проблем экономики РФ сейчас связана с ускорением инфляции, главный фактор которого - ослабление рубля, и здесь важно понимать причины этого ослабления и своевременно принимать решения, заявил президент РФ Владимир Путин."Очевидно, что сейчас одна из основных проблем связана с ускорением инфляции. Главный фактор здесь понятен - это ослабление рубля. И необходимо четко понимать его причины и своевременно, не откладывая принимать соответствующие решения", - заявил Путин в понедельник на совещании по вопросам формирования федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.
https://ria.ru/20230822/inflyatsiya-1891419591.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, владимир путин, инфляция
Россия, Экономика, Владимир Путин, Инфляция
Путин назвал инфляцию одной из основных проблем экономики
Путин призвал бороться с ослаблением рубля, чтобы не допустить роста инфляции
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Одна из основных проблем экономики РФ сейчас связана с ускорением инфляции, главный фактор которого - ослабление рубля, и здесь важно понимать причины этого ослабления и своевременно принимать решения, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Очевидно, что сейчас одна из основных проблем связана с ускорением инфляции. Главный фактор здесь понятен - это ослабление рубля. И необходимо четко понимать его причины и своевременно, не откладывая принимать соответствующие решения", - заявил Путин в понедельник на совещании по вопросам формирования федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.
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