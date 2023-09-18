https://ria.ru/20230918/inflyatsiya-1897017935.html

Путин назвал инфляцию одной из основных проблем экономики

Путин назвал инфляцию одной из основных проблем экономики - РИА Новости, 18.09.2023

Путин назвал инфляцию одной из основных проблем экономики

Одна из основных проблем экономики РФ сейчас связана с ускорением инфляции, главный фактор которого - ослабление рубля, и здесь важно понимать причины этого... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T16:06

2023-09-18T16:06

2023-09-18T16:36

россия

экономика

владимир путин

инфляция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1e/1757008367_630:912:2649:2048_1920x0_80_0_0_4ab3eed80f793ad021cb92dd1de19bdb.jpg

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Одна из основных проблем экономики РФ сейчас связана с ускорением инфляции, главный фактор которого - ослабление рубля, и здесь важно понимать причины этого ослабления и своевременно принимать решения, заявил президент РФ Владимир Путин."Очевидно, что сейчас одна из основных проблем связана с ускорением инфляции. Главный фактор здесь понятен - это ослабление рубля. И необходимо четко понимать его причины и своевременно, не откладывая принимать соответствующие решения", - заявил Путин в понедельник на совещании по вопросам формирования федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

https://ria.ru/20230822/inflyatsiya-1891419591.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, экономика, владимир путин, инфляция