https://ria.ru/20230918/gostinitsy-1897062825.html

Ярославская область получит 170 миллионов на возведение модульных гостиниц

Ярославская область получит 170 миллионов на возведение модульных гостиниц - РИА Новости, 18.09.2023

Ярославская область получит 170 миллионов на возведение модульных гостиниц

Ярославская область получит 170 миллионов рублей из федерального бюджета на строительство модульных средств размещения туристов, сообщает правительство региона. РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T18:49

2023-09-18T18:49

2023-09-18T18:50

ярославская область

ярославская область

россия

михаил мишустин

михаил евраев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891359881_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4b17bf4bcbd528fe78b972d8e6756910.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 сен - РИА Новости. Ярославская область получит 170 миллионов рублей из федерального бюджета на строительство модульных средств размещения туристов, сообщает правительство региона. "Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном выделении средств на проекты по созданию модульных средств размещения туристов. В Ярославскую область будет направлено 170 миллионов рублей", - говорится в сообщении областного правительства. Губернатор региона Михаил Евраев подчеркнул, что в прошлом году в Ярославской области было построено более ста быстровозводимых модульных средств размещения на 395 мест в целом, на эти цели региону было выделено 150 миллионов рублей. "Планы выполнены, поэтому региону вновь выделены федеральные средства. Для нас это очень важно, поскольку такая поддержка позволяет быстро наращивать номерной фонд, создавая условия для развития туризма. На какие новые проекты будет направлено федеральное финансирование, будет известно позже", - сказал Михаил Евраев. Новые модульные средства размещения, уже смонтированные в Ярославской области в рамках реализуемого в регионе правительством области национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", будут работать в круглогодичном режиме. Они оснащены всем необходимым, в том числе мебелью, оборудованы санузлами и инженерными коммуникациями, и готовятся к приему гостей. Сообщается, что программа по возведению модульных гостиниц реализуется правительством области на условиях софинансирования. Она позволила не только оперативно увеличить номерной фонд и поддержать турбизнес, но и создать более 40 новых рабочих мест.

https://ria.ru/20230918/zdorove-1897031350.html

https://ria.ru/20230828/zhile-1892782694.html

ярославская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ярославская область, россия, михаил мишустин, михаил евраев