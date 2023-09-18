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Ярославская область получит 170 миллионов на возведение модульных гостиниц - РИА Новости, 18.09.2023
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
18:49 18.09.2023 (обновлено: 18:50 18.09.2023)
https://ria.ru/20230918/gostinitsy-1897062825.html
Ярославская область получит 170 миллионов на возведение модульных гостиниц
Ярославская область получит 170 миллионов на возведение модульных гостиниц - РИА Новости, 18.09.2023
Ярославская область получит 170 миллионов на возведение модульных гостиниц
Ярославская область получит 170 миллионов рублей из федерального бюджета на строительство модульных средств размещения туристов, сообщает правительство региона. РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T18:49
2023-09-18T18:50
ярославская область
ярославская область
россия
михаил мишустин
михаил евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 сен - РИА Новости. Ярославская область получит 170 миллионов рублей из федерального бюджета на строительство модульных средств размещения туристов, сообщает правительство региона. "Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном выделении средств на проекты по созданию модульных средств размещения туристов. В Ярославскую область будет направлено 170 миллионов рублей", - говорится в сообщении областного правительства. Губернатор региона Михаил Евраев подчеркнул, что в прошлом году в Ярославской области было построено более ста быстровозводимых модульных средств размещения на 395 мест в целом, на эти цели региону было выделено 150 миллионов рублей. "Планы выполнены, поэтому региону вновь выделены федеральные средства. Для нас это очень важно, поскольку такая поддержка позволяет быстро наращивать номерной фонд, создавая условия для развития туризма. На какие новые проекты будет направлено федеральное финансирование, будет известно позже", - сказал Михаил Евраев. Новые модульные средства размещения, уже смонтированные в Ярославской области в рамках реализуемого в регионе правительством области национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", будут работать в круглогодичном режиме. Они оснащены всем необходимым, в том числе мебелью, оборудованы санузлами и инженерными коммуникациями, и готовятся к приему гостей. Сообщается, что программа по возведению модульных гостиниц реализуется правительством области на условиях софинансирования. Она позволила не только оперативно увеличить номерной фонд и поддержать турбизнес, но и создать более 40 новых рабочих мест.
https://ria.ru/20230918/zdorove-1897031350.html
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ярославская область, россия, михаил мишустин, михаил евраев
Ярославская область, Ярославская область, Россия, Михаил Мишустин, Михаил Евраев
Ярославская область получит 170 миллионов на возведение модульных гостиниц

Ярославская область получит 170 миллионов на возведение модульных гостиниц

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЯрославская область
Ярославская область - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Ярославская область. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 сен - РИА Новости. Ярославская область получит 170 миллионов рублей из федерального бюджета на строительство модульных средств размещения туристов, сообщает правительство региона.
"Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном выделении средств на проекты по созданию модульных средств размещения туристов. В Ярославскую область будет направлено 170 миллионов рублей", - говорится в сообщении областного правительства.
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Губернатор региона Михаил Евраев подчеркнул, что в прошлом году в Ярославской области было построено более ста быстровозводимых модульных средств размещения на 395 мест в целом, на эти цели региону было выделено 150 миллионов рублей.
"Планы выполнены, поэтому региону вновь выделены федеральные средства. Для нас это очень важно, поскольку такая поддержка позволяет быстро наращивать номерной фонд, создавая условия для развития туризма. На какие новые проекты будет направлено федеральное финансирование, будет известно позже", - сказал Михаил Евраев.
Новые модульные средства размещения, уже смонтированные в Ярославской области в рамках реализуемого в регионе правительством области национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", будут работать в круглогодичном режиме. Они оснащены всем необходимым, в том числе мебелью, оборудованы санузлами и инженерными коммуникациями, и готовятся к приему гостей.
Сообщается, что программа по возведению модульных гостиниц реализуется правительством области на условиях софинансирования. Она позволила не только оперативно увеличить номерной фонд и поддержать турбизнес, но и создать более 40 новых рабочих мест.
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Ярославская областьЯрославская областьРоссияМихаил МишустинМихаил Евраев
 
 
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